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 Общество
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Все про:обыск (1433) ограбление (1249) Одесса (5907) Нацполиция (10909) правоохранительные органы (959) ГБР (953)

 ГБР начало расследование по информации о воровстве полицейских во время обыска офиса, в котором работают слепые

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

По информации, распространенной в СМИ 13 февраля 2020, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия, говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.

Источник: https://censor.net.ua/n3175706
 
 
 Топ комментарии
 
Кадры лучшего во Вселенной министра МВД.


Viktor
@Pasichnik84

Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
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Валки позорные !! Быдло одноклеточное в погонах !! Позорище на весь мир !!!
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так то слепые то - полицаи, не видели, шо брали, а слепые им не пидсказали
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Кадры лучшего во Вселенной министра МВД.


Viktor
@Pasichnik84

Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
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Какое еще ГБР??? Какое расследование??? Есть видео, там все видно и слышно, что еще расследовать? 15 минут на написание бумажек и через 30 минут дело в суд.
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ээээ неееет... это - дело государственной важности! Его еще раскрывать и раскрывать... федерал бьюро оф инвестигейшн ********... вот они, яйца... осталось тока лизать, и есть чем заняться
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А видео суд может и не признать доказательством...((
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Какие доказательства? Аудио разговоры Трубы, Минтстров, Ермака и т.д. сказали, что это не доказательство, так что, скажут, что наложили звук на видео и досвидос. Единственное, это общественная реакция заставит привлечь мелких шавок для показухи.
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у нас на предприятии при таком шмоне за каждым полицаем ходило по 2 сотрудника чтобы не спи...ли ничего - обыск за час закончился безрезультатно - неинтересно им стало *работать*)
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Валки позорные !! Быдло одноклеточное в погонах !! Позорище на весь мир !!!
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Беда будет, если этот главмусор в президенты подастся. И его выберут.. Х.. его знает, наш народ.
Вот тогда нам рашкинский режим тефтелькой покажется
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Дык они честные и порядочные люди.
Брали только то, в чем испытывали острую нужду, ничего лишнего не прихватили.
Простить и поощрить!
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Если начнут расследовать где берут следователи канцтовары , ручки, бумагу, папки , то как ни странно , многие даже начнут оправдывать действия проводящих обыск .
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Ганьба на увесь світ. Навіть гієнові собаки у Африці помагають полювати старим та калікам, а в нас їх обкрадають ті, хто має боротися із злочинністю.
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Міністра у відставку і все начальство одеської поліції. Та й президента за ними
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" дети бывших старшин да майоров до бедовых вершин поднялись"...
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"Работа представляется мне стольже легкой, как похищение креноджа у слепого."
Гарри Гаррисон, великий провидец...)
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Они с нелегальным бизьнесом слепых боролись, **** прикопались!
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В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6Источник: https://censor.net.ua/n3175706...Какие ещё нужны доказательства?Всё на видео видно
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Та нн, нужно 27 экспертиз и 54 повторных, 723 опросов свидетелей, экспертиза, шо слепые слепые, экспертиза психологическая, экспертиза психолога, шо он не псих, экспертиза 723 опрошеных, что они были опрошены, а когда пройдет лет 6, дадут им 2 и отпустят по истечению срока из зала суда.
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А что там в Харькове, где меткие ковбои влепили две пули в спину пассажира субару? Жив тот бедолага?
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Меня теперь очень интересует, чем провинился этот офис со слепыми, что у них там обыск нужно было проводить?
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