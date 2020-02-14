 ГБР начало расследование по информации о воровстве полицейских во время обыска офиса, в котором работают слепые

По информации, распространенной в СМИ 13 февраля 2020, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия, говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.
Напомним, в сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.
Viktor
@Pasichnik84
Одесские менты теперь на весь мир известны благодаря соцсетям!
Спасибо, у...ы за ваш «вклад в развитие страны» и международный авторитет!
Вы уже звезды и в Германии - с...ть вещи у слепых - вы совсем о...., ублюдки?
Даже животные такого себе не позволяют!
Вот тогда нам рашкинский режим тефтелькой покажется
Брали только то, в чем испытывали острую нужду, ничего лишнего не прихватили.
Простить и поощрить!
Гарри Гаррисон, великий провидец...)