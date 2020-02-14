 ГБР начало расследование по информации о воровстве полицейских во время обыска офиса, в котором работают слепые

По информации, распространенной в СМИ 13 февраля 2020, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия, говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий.

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В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.