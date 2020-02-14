 Планов по отказу от призыва пока нет, - замминистра обороны Полищук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра обороны Александр Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал он.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы,призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк. ВИДЕО