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Все про:армия (7640) Минобороны (6279) призыв (528) Полищук Александр (2)

 Планов по отказу от призыва пока нет, - замминистра обороны Полищук

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра обороны Александр Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал он.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы,призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175702
 
 
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Пора уже возвращать в украинскую армию такое понятие как стройбах. Шоб на халяву строить дома зеленым хазяям Планов по отказу от призыва пока нет, - замминистра обороны Полищук - Цензор.НЕТ 454
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дурнив нема - ни отменять призыв, ни брать путевку в армию
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А зараз для 73% -них, які не відчули війни, прозвучить пісня Status Quo "In The Army Now".
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пройдитесь по бюллетеням для голосования - там каждого второго, голосовавшего за клована, смело можно приглашать в военкомат...
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Проект контрактная армия накрылся медным тазиком.
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Планов по отказу от призыва пока нет..

Как это нет???? **** зеленая ведь клялась, что сразу отменит призыв??? Сбрехал, как всегда?
Планів щодо відмови від призову поки немає, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 891
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давайте, Патрушев уже Зелёную краску для газонов выслал ...
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Агрохолдингам передайте: халява заканчивается и скоро свои "огороды" им придется самим защищать.
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Поздравляю зебилов 73% с весенним призывом!
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