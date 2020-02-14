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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4592) Гончаренко (313) НАПК (803) Оман (40)

 НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман в начале 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.

"Национальное агентство на основании пункта 1 части первой статьи 12 закона Украины "О предотвращении коррупции" направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", - говорится в ответе НАПК Гончаренко.

Согласно документу, после обработки запрошенных документов Нацагентством, "при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции".

Гончаренко отметил в Facebook: "НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее (нынешний экс-глава Офиса президента Андрей. – Ред.) Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж будем ждать новостей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, - Мендель

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3175700
 
 
 Топ комментарии
 
Наркоша еще не понял куда он влип)))
Краще б бринчал своим карандашем по клавишам на корпоративах...
А теперь судьба ОВОЩА для него не избежна...
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Які витрати по поїздці? Патрушев все оплатив. Навіть видав аванс.
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и ключи от квартиры (в Ростове) где деньги лежат....
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это не оман, это скорее всего венесула. математичка ашиплась )
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да какая разница? зато в венесуэле кокс хороший НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8016
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откуда ей знать где Оман ? я вас умоляю )))) она то и зарплату свою посчитать не может ))))
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Спорим, я знаю кого вона підтримала на виборах. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7742
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даже спорить не буду! ))))
за 4000 баксов зарплаты... ну хоть в обещаниях )))) конечно же галабародька ))))))
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"...Як моя місячна зарплата" -- обіцяна.
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Наркоша еще не понял куда он влип)))
Краще б бринчал своим карандашем по клавишам на корпоративах...
А теперь судьба ОВОЩА для него не избежна...
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Если успеет добежать до самалета...
Народ нынче ЗЛОЙ...а стволов на руках шо в СОМАЛИ!)))
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Да... очень злой. Ты чего не в суде? Там сейчас безнивинных-патритов-подрывников судят)
Я так понял что кузьменко очень харит тот факт, что дугарь сидит дома. Если дугарь посадить так же как кузьменко, эта женская ревность пропадёт и всё будет уже хорошо. НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6347
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Ээээ... как бы срок подачи декларации за 2020 год ещё не наступил.... НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходы на поездку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4529
Лёша не рви пуканы своим сородичам-дебилам они так скоро все переведутся)
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые??
Есть Закон...и он гласит следующее....

В соответствии со ст.52 закона "О предотвращении коррупции", субъект декларирования - лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления - в случае существенного изменения имущественного состояния обязан задекларировать изменения в течение 10 дней и внести данные в Единый госреестр деклараций.
"В случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов... указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальное агентство", говорится в законе.
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Так чем же вас все таки кормят?? Степень идиотизма зебилов не имеет границ....
В законе четко указано...

осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов



Сколько это надеюсь сам посчитать сможешь...??
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Если зе нарушит закон он сам уйдет в отставку.
Если не уходит значит не нарушал.
🤪
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Посадят. Как пить дать посадят. С коррупцией у нас строго!
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У бубочки сейчас задачка задачек. Он не понимает какие еще реальные данные есть у "Схем" и у тех, кто им подсказал копать именно в этом направлении. То, что это была лишь затравка с целью посмотреть на реакцию Моники и окружения - сомнений практически нет. Вовочка тупо не знает что врать дальше. Самое интересное нас ждет впереди в следующих частях этого "Марлезонского балета"
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опа! началось.......
не прошло и года, как зеленая команда вляпалась в дерьмо! таких быстрых результатов еще не показывал никто из всех возможных паперэндыкив!
реально - "сделали всех!" ))
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Мы только тогда забьем гвоздь в крышку российского гроба, когда наш президент, политики и чиновники будут любить Украину, украинский язык, уважать украинский народ, так же сильно,- как всё это ненавидит российский политикум.
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этот губошлеп похож на Моську из басни Крылова. Сам -то как удачно пристроился...И до него дойдет очередь.
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И шо, Вовочка от стыда подаст в отставку?
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Порошенко, в своё время, совершил роковую, на мой взгляд, кадровую ошибку: он протащил Югика в Генпрокуроры. Казалось бы, оступившись, не следует повторять подобного, при работе с кадрами. Однако! Урок- не пошел впрок. Результат: когда я вижу харю этого беса- Лёшика, я уже настроен против любого его утверждения! Не знаю- как могут быть иные впечатления?!
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Дело не в Лешике,а в том что он тыкает зебила в собственножопно наваленную кучу мордой.
Кому это понравится?
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А кто-то иной не смог бы проделать подобное? Та запросто! Однако... рупором таки служит Лёшик. К моему огромному сожалению.
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Кто бы это не делал он станет объектом лютой ненависти.
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Отож, зебобікам залишилось тільки дригати ніжками. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8411
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давно пора назначить леху главным ассенизатором краины - ему так идут креативные царския резиновые гинекологические перчатки и нереально красивый скипетр в виде вантуза
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Мені цікаво, коли ж до них дійде?
Бо коли ЗЕлена гнида жартував про повію-Україну, вони казали, що то жарти, і то я не розумію гумору.
Коли всю передвиборчу кампанію він проїздив на машині Коломойського, і з охороною Коломойського, коли його пика не сходила з екранів каналів Коломойського, вони казали, що то просто дружній дарунок.
Коли він тікав від призиву, вони казали, що він просто не бачив ті чотири повістки.
Коли він має спільний бізнес у Росії із росіянами, вони казали: а Ліпєцкая фабрика?!!
Коли його Міністр Оборони літає на Новий рік до тещі у Подмосковьє, вони казали, що кохання не має кордонів.
Коли замість професіоналів у владу прийшли Юзіки і привели своїх кумів, братів, сватів, вони казали, що це ж його команда.
Коли його голова СБУ цілувався з Медведчуком, вони казали, що це ж реальна політика і не можна засмучувати Медведчука.
Коли він відпустив свідка по Боїнгу і вбивць Майдану, вони волали "Наші хлопці!"
Коли у Газпрома не зрослося із Північним потоком, а він підписав жалюгідний контракт на транзит газу (вдвічі менший, ніж при попередній владі), вони казали, краще хоч щось.
Коли його люди закидують вудочки про відміну закону про мову, автономію Донбасу, воду в Крим, вони казали - мову на хліб не намажеш!
А зараз, коли зрозуміло, що в Омані він не просто шикарно відпочивав за бюджетний кошт, а тер якісь невідомі нам тьорки із головою ФСБ Росії Патрушевим, вони кажуть, що то "совпадєніє", і Патрушев просто в барбершоп прилітав.

НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6062

І от мені цікаво: коли настане прозріння? І чи настане взагалі?
Бо у мене таке враження, що коли він приведе нас від НАТО та ЄС до Тайожного союзу, а в Києві розквартируть якийсь чеченський полк, мудрий український виборець скоріше нагодує своєю дочкою голодну кацапську солдатню, ніж визнає, що помилявся.
Serhii Marchenko
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Долго ПЕС будет гавкать, Украина всё-таки в состоянии войны.
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А не мог, как предыдущий?, по поддельным документам слетать на отдых. НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3418
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Во время войны провокаторы долго не живут.
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Порохнявые ПЕСы, как за вас топять Овощные подстилки!
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"... Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился".
От же мудило соевое! На моём имущественном состоянии тоже никак не отразилась поездка в другой город на автобусе!
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ШУТКИ В СТОРОНУ ,ЗЕКЛОУНА НАДО КОНКРЕТНО БРАТЬ ЗА ЗЕЛЕНЫЕ ЯЙЦА
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Не трожьте бубочку!
В Омане он не отдыхал, а работал над документами!
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Вчений знайшов документ, Який спростовує московський міф про Богдана Хмельницького (фото)ми?

четвер, 13 лютий 2020 року, 13:45



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Унікальний лист спростовує популярну у России міф, что после Переяславської Ради гетьман Хмельницький прагнув жити у союзі Із Московією та під московсько царем.
https://patrioty.org.ua/society/vchenyi-znaishov-dokument-iakyi-sprostovuie-mos
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Ох и достанется тому НАПК от Мендель! Страшно даже представить.
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почему ничего не опровергает патрушев? почему ничего от слова - ваще, не говорит преЗЕдент?
а ведь если бы не сбили наш самолет (Царство Небесное погибшим) то возможно ничего из этого мы бы и не узнали...пошептались (или нет???) за спинами... порешали...
начал отпуск в Буковеле...случайно засветили в "чебуречной" в Омане и пришлось срочно тащить чувака в чалме для фото ( а на официальных сайтах Омана никто и до сих пор не в курсе, что их посетил президент Украины) потом сутки после катастрофы метался по аэропортам)))
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