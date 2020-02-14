 65-летнюю работницу коммунальной службы во Львове сбили два автомобиля, потерпевшая погибла на месте, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля - "Фольксваген", которым управлял 71-летний житель Львова и "Пежо", за рулем которого находился 38-летний киевлянин.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
А ведь, в такой праздничный день св. Валентина из них могла бы получится прекрасная пара и по возрасту друг другу подходят, и за комуналку платить менше по супсидии...
Второй был контрольным...
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Зеленский, тварь, быстро собрал пресс-конференцию и объяснил людям, подготовьте людей к этому. Объясни что со мной происходит, что какой то бог отдает приказы стрелять или насиловать, и только Александр слышит и поэтому не подчиняется, это называется Мессия.