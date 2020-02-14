 Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Об этом сообщило в пятницу греческое агентство церковных новостей "Ромфеа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус".
По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.
"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.
Синод в Бухаресте в то же время решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.
а это немаловажный фактор. Румыны выдали
молдаванам паспорта, а те на последних выборах
проголосовали за Москву. Вот в чем причина.
Более того румыны до недавнего прошлого службу правили на церковно-славянском языке.
А истинно верующие любители швейцарских часов сидят в кремле и под кремлем на паперти
этот статус "общепризнанной" то, чего боится РПЦ как черт ладана!
следствием такого международного признания, есть то что митрополит Онуфрий (УПЦ МП) теперь самозванный старикашка и жалкий сектант, а митрополит Епифаний (ПЦУ) - глава и руководитель общепризнанной Церкви..
Со временем в непризнантах останется только их секта...
Тихой сапой все сделает Константинополь...
Это не их собачье дело, кому Патриархат предоставил Метрополию!
А так, новость о том, что Румынская церковь согласится с предоставлением автокефалии, когда между Вселенским и Московским патриархатами будет достигнут консенсус". при этом румынский патриарх, самоустранился от решения данного вопроса, поручив это епископам.Источник: https://censor.net.ua/n3175694
Ограбили! Подонки...Коня увели из под носа
т.е. нафиг Боб, если "поп считает"?
а че они напрямую не спросили Шефа своего то? клоуны в платьях
Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
Дорогу осилит идущий.
Мы все сейчас смотрим в "окно Овертона", и наблюдаем закат и увядание роли РПЦ и "рускавага мира" на украинской земле, в украинской истории и в украинском коллективном мировоззрении..
Такого АЛЕНЯ как он...Москва ждала 28 лет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
ЭТО КАК?
Синод Румынской церкви он УЖЕ отказал МП в этом праве.
Занадто велика церква, щоб її не визнавати, не зважаючи на козні московитів.
Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,
а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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14 лютого 2020, 10:34
Новий голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук блокує перереєстрацію громад ПЦУ.
Парафіяни ПЦУ вже майже рік оббивають пороги Чернівецької ОДА, їм щоразу обіцяють розібратися в ситуації, однак конкретних відповідей на свої питання люди досі не отримали.