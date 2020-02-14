EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  994  10
Все про:МВД (8051) водители (452) патрульная полиция (1385) Билошицкий (29)

 Патрульные проверяют, как водители уступают дорогу скорой и спасателям, - МВД

В течение двух недель, а при необходимости и больше, будут проходить совместные профилактические отработки патрульной полиции, скорой помощи и ГСЧС. Патрульные будут проверять, как водители пропускают автомобили со спецсигналами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Нередко ситуации, когда водители не пропускают спецтранспорт, который спешит на вызов, завершаются ДТП. К сожалению, даже с фатальными последствиями.

Патрульные проверяют, как водители пропускают автомобили со спецсигналами. К сожалению, не все соблюдают важное правило. За несколько часов патрульные уже выписали 64 админпротокола на водителей, которые не уступили дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3175692
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За данный вид нарушения штраф поднять до 10000 тыс гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Когда в тачке рубит музончик, килоВаттный, то не только спецтранспорт можно проииппать, честно говоря. А таких водил- всё более и более, к сожалению.
 показать весь комментарий
 
 
Провокация взятки нельзя, а нарушения можно? Это же неправомерное использование спецсигналов не, тоже штраф. Но у нас как всегда одним закон, другим не обязательно на законы обращать внимание.
 показать весь комментарий
 
Вот абы ляпнуть. Где вы вычитали про неправомерное использование спецсигналов? Скорые по городу достаточно интенсивно ездят на вызовы. Пристроился за скорой и окучивай дегенератов, которые не уступают дорогу.
 показать весь комментарий
 
 
А чому це не робити кожний день і невиписувати штрафи порушникам?
 показать весь комментарий
 
 
а что проверять, ставь видеорегистратор и вперёд записывать прокурорские и судейские машины (а также их отпрысков)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх