 Более 1,7 тыс. медиков в Китае заразились коронавирусом, шесть из них умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", - сказал он.

Цзэн Исинь также отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.