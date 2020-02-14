 Более 1,7 тыс. медиков в Китае заразились коронавирусом, шесть из них умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
"По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", - сказал он.
Цзэн Исинь также отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.
Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.
Те кто вылечился представляют особую ценность, так как с иммунитетом и могут более эффективно оказывать помощь заболевшим.
Главная опасность данного вируса - невероятная заразность. Сам по смертности бывали и похуже варианты.
а не хрен знает кто... "если согласятся на карантин" ...." у них померяли температуру"... "экипаж с ОРВИ..."