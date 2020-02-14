EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1494  16
Материалы по теме:
Все про:вирус (313) Китай (1166) медицина (1934) COVID-19 (17)

 Более 1,7 тыс. медиков в Китае заразились коронавирусом, шесть из них умерли

Свыше 1,7 тыс. медицинских работников в Китае заразились новым коронавирусом, шесть из них умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", - сказал он.

Цзэн Исинь также отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3175691
 
 
 Топ комментарии
 
Это всё чтоб маски покупали,да ЗЕленераты ?!
 показать весь комментарий
 
Если эта зараза доберется до Украины - таких масштабов нехватки медперсонала не знала ни одна страна! Неужели кто то думает, что за "достойную" зарплату найдутся желающие рискнуть жизнью? Конечно, будут и те, кто будет делать эту работу не ради денег, но это будет редким исключением...
 показать весь комментарий
 
З такими темпами навіть в Китаї скоро не буде кому надавати медичну допомогу населенню . І це при тому рівні матеріального забезпечення лікувальних закладів і засобів індивідуального захисту медперсоналу, які на декілька порядків вищі ніж в Україні. А що тоді очікувати в Україні?????
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это всё чтоб маски покупали,да ЗЕленераты ?!
 показать весь комментарий
 
 
З такими темпами навіть в Китаї скоро не буде кому надавати медичну допомогу населенню . І це при тому рівні матеріального забезпечення лікувальних закладів і засобів індивідуального захисту медперсоналу, які на декілька порядків вищі ніж в Україні. А що тоді очікувати в Україні?????
 показать весь комментарий
 
 
А тут і дивитися нічого. У ФБ є сайт Міжнародне радіо Китаю. І там є дуже багато інформації з питання спалаху коронавірусу і організації та забезпечення протиепідемічних заходів . А що можна побачити сьогодні в лікарнях України? - По одному-два комплекту протичумних костюмів 60-років, десятку марлевих пов'язок і все. Один день роботи з хворим і увесь медичний персонал, який контактував з хворим слід вже відправляти в карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Врачи которые имеют дело с этим вирусом переболеют все. Это один из рисков професии врача.

Те кто вылечился представляют особую ценность, так как с иммунитетом и могут более эффективно оказывать помощь заболевшим.
 показать весь комментарий
 
Та нікому буде просто надавати медичну допомогу і здійснювати протиепідемічні заходи, якщо всі медики захворіють. Просто не буде кому. Все.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пока что всё выглядит несколько иначе. В большинстве случаев болезнь протекает легко. Часто вообще без симптомов. Большой инкубационный период. То есть все сразу не заболеют, а это дело растянется на месяцы. Часть будет болеть, часть уже излечится, а часть даже не заметит.
Главная опасность данного вируса - невероятная заразность. Сам по смертности бывали и похуже варианты.
 показать весь комментарий
 
 
Шановний. Я за своє життя бачив не один спалах інфекційних захворювань і добре знаю що це таке організація протиепідемічних заходів та лікування хворих і контактних. І повірте мені це дуже не проста справа припинити спалах та його поширення
 показать весь комментарий
 
 
В отличии, что сделано в Китае, вирус оказался самым качественным. Остальным, если доберется до нас вирус, то только придется молится, медицины у нас нет. Как бог даст, вот и все.
 показать весь комментарий
 
 
Если эта зараза доберется до Украины - таких масштабов нехватки медперсонала не знала ни одна страна! Неужели кто то думает, что за "достойную" зарплату найдутся желающие рискнуть жизнью? Конечно, будут и те, кто будет делать эту работу не ради денег, но это будет редким исключением...
 показать весь комментарий
 
 
Що? Знову волонтери? Ще не всіх пересадили?
 показать весь комментарий
 
Та ні, на цей раз світ спасатимуть 73%-кові. Вони вже знають як і чим. Дубілет, наприклад, з супутника визначить кількість хворих і за допомогою електронного перепису виявить осередки зараження. Брагар запропонує пересаджувати собачі органи хворим пацієнтам, так як після розрахунку з облгазами, собакам вони вже будуть непотрібні. Яременко відмінить всі "табу" а Ківа буде слідкувати за дотриманням цього...
 показать весь комментарий
 
 
медики! т.е. люди понимающие что, где , когда может произойти...
а не хрен знает кто... "если согласятся на карантин" ...." у них померяли температуру"... "экипаж с ОРВИ..."
 показать весь комментарий
 
 
Мде. А теперь в Украину привезут этих недовольных из Китая и пиши пропало.
 показать весь комментарий
 
Если китайские медики заражаются, имея защитные комбинезоны, хорошие маски , получая комплекс витаминунов и противовирусные препараты- и умирают! То что говорить за Украину? Кто согласится обслуживать тех, кого привезут с Китая? У всех семьи и дети! А самим врачам нужен будет тоже карантин. Ведь они не пойдут домой в семью , зная такие результаты в Китае! Привезти наших граждан из Китая сюда это самое легкое. А что потом с ними делать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх