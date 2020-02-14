 Педофила, который насиловал школьниц, приговорили к 14 годам заключения, - прокуратура Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Донецким апелляционным судом оставлен без изменений приговор районного суда г. Мариуполя, согласно которому местный житель признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 156 (изнасилование и развращение несовершеннолетних) УК Украины.
"Судом установлено, что в марте и апреле 2017 46-летний злоумышленник, неоднократно судимый за тяжкие преступления против половой свободы лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подстерегал в подъездах многоэтажек девушек школьного возраста и, угрожая ножом, совершал с ними развратные действия. Младшей из пяти жертв насильника было 10 лет.
Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый, который 18 лет провел за решеткой за аналогичные преступления, страдает психическим расстройством - педофилией. Следовательно, несмотря на отрицание насильником своей вины, суд признал доказательства прокуратуры Донецкой области относительно его виновности надлежащими и допустимыми", - сказано в сообщении.
По результатам закрытого судебного разбирательства, педофила приговорили к 14 годам лишения свободы. Стороной защиты на указанный приговор подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой в настоящее время отказано.
ну еще пару рук отрубить, так на всякий случай!
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
его кто завез?
преступники всех мастей есть везде
суровая правда
Ведь в "Метком Зовете" написано и не такое