 Педофила, который насиловал школьниц, приговорили к 14 годам заключения, - прокуратура Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Донецким апелляционным судом оставлен без изменений приговор районного суда г. Мариуполя, согласно которому местный житель признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 156 (изнасилование и развращение несовершеннолетних) УК Украины.

"Судом установлено, что в марте и апреле 2017 46-летний злоумышленник, неоднократно судимый за тяжкие преступления против половой свободы лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подстерегал в подъездах многоэтажек девушек школьного возраста и, угрожая ножом, совершал с ними развратные действия. Младшей из пяти жертв насильника было 10 лет.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый, который 18 лет провел за решеткой за аналогичные преступления, страдает психическим расстройством - педофилией. Следовательно, несмотря на отрицание насильником своей вины, суд признал доказательства прокуратуры Донецкой области относительно его виновности надлежащими и допустимыми", - сказано в сообщении.

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По результатам закрытого судебного разбирательства, педофила приговорили к 14 годам лишения свободы. Стороной защиты на указанный приговор подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой в настоящее время отказано.



