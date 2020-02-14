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Все про:Одесса (5907) порт (400) ОРВИ (159)

 В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ. ФОТО

В Одессу 13 февраля прибыл контейнеровоз, экипаж которого болел ОРВИ. В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 01

Сообщается, медики, которые проверили состояние моряков, заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно проверяли.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 02

По данным издания, в экипаже Ural есть один украинец.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 03

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27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что у шести членов команды высокая температура. 29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова.

Источник: https://censor.net.ua/n3175685
 
 
 Топ комментарии
 
ОРВИ ???? это точно???
совпадение? ( а что тут думать??)
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У меня такое впечатление, что наши специально нарываются!
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ОРВИ ???? это точно???
совпадение? ( а что тут думать??)
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Вот и до Украины добрался корабль смерти.
В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ - Цензор.НЕТ 61
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Він давно вже тут ЗЕшвартований, до пірса ОП.
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Тестов всего 30 их берегут, так что орз
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а куда их берегут?...вернее не так...а для кого их берегут?
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А приступом апендицита ніхто не страждав з членів екіпажа цього судна?
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У меня такое впечатление, что наши специально нарываются!
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всю країну на карантин
нам ще цього бракувало.
привеземо чуму транзитом з китаю в європу.
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Кому то очень нетерпится торговать с Китаем
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Это судно в Европейские порты зашло ещё перед Одессой, и неоднократно. И заходят им подобные в десятки раз чаще - Украина медвежий угол, где океанский контейнеровоз экзотика. Поэтому и переполох. Им тут делать особо нечего - в основном оставляют для нас ящики в Каире или Пирее, а оттуда мелкими фидерами сюда, которые только по Средиземному морю ходят. Ваше высказывание - сродни предложению женить европейский и китайский капиталы в Украине, чесслово. Где в коммуникации Китая и Европы Украина вообще?
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Пенсионеры вымрут, оооочень удобно.
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ОРВИ болел, а коронавирусом не болел ?
ТОЧНО ???
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главное, шобы вообще не подхватили местный свыновырус, а то в цем случа 50% товара исчезнет у слепом оффшори
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здоровая железяка-9200 20футовых кон-ров берет на борт, беда в том что наших офицеров уже подминают, раньше был только рядовой плавсостав, сейчас много мастеров и механиков ходят филипинцев, наша морская школа в совке была одной из лучших в мире, кому это все мешало...
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Это настолько жёсткий и конкурентный рынок, что мешало ЧМП всем. А когда внешнему врагу способствуют внутренние воры - это ж песня! Теоретически Украине в отсутствии своей промышленности флот не нужен, конечно. Но если он уже есть - можно было лет 10-15 пободаться на рынке - демпингуй, добивай его (всё равно умрёт) - заработали бы неплохо. А может, чем чёрт не шутит, что-то бы и осталось - какая-то маленькая ниша. Но нет, 10 лет это долго ждать, и делиться надо - сейчас, сразу, по цене металлолома, но себе, себе, в одну харю!! Боже, какая мерзость. Уму не постижимо.
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На японском круизном лайнере каждый день находят новых заболевших, хотя уже столько времени прошло.
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Как раз вовремя! Зебубе срочно нужна если не война, то эпидемия!
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Ей, мудрий наріде, та у нього на правому борті трохи вище ватерлінії ЗНАЧЬОК АМБРЕЛЛИ!!!!
ОМГ, мабуть чьорну ікру для змучєних та зубожілих привезли будуть знімати "Обітєль Зла -73"
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Вот што запрєт "сватов" с людьмі дєлаєт!
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У Амбрелы не такой. Хорош свистеть-то.
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Ваше позитивное мышление не может не радовать. До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю, екіпаж якого хворів на ГРВІ - Цензор.НЕТ 2234
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Смерти не существует,есть переход в другой волшебный мир без денег .
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из за этого кронавируса бедный кораблик пошёл синими пятнами и поржавел снизу...
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Приехала в Одессу
Банда из Ростова....
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