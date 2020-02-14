 "Решили, что я какой-то космонавт", - Дубилет объяснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом", - говорится в сообщении.
По его словам, в правительстве решили, что надо изучить, насколько это возможно.
"После этого по интернету разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник". Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись с неправильными заголовками", - добавил он.
Напомним, ранее Дубилет сообщил, что в правительстве обсуждают возможность проведения переписи населения на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма с помощью спутника.
а ты - наркоман
Конечно, ты не космонавт, ты младший клоун, помощник главного клоуна!
ето как патрон обоймы патронов.....
я б с него мультик слепил - де еще такого персонажа ушатого смешного найдешь?
короче - надежды нет.
мене знаєте, що найбільш дратує - зниклі полум'яні борці з баригою.
зараз би спитати в декого - як їм при Зелі, зрада ніде в дупу не підпирає ? так ні одної зеленої особини тут не бачу, поховались, ручки свої вмили.
еще и моей дочки ДР, пол ночи с ней провисели на проводе
поздравяю всех с етим праздником любви!
Доньку з Днем Народження ! Всіх гараздів !
Та не досвіду тобі невистачає, а мізків, щоб спочатку думати, а вже потім щось патякати! Але ти не ображайся: у моновладі таких, як ти відсотків 90-95. Так шо "ти не один! "Г+Г"
Не удивляйтесь.
Все началось с факта избрания клоуна на высший гос. пост - это уже было лажей.
А дальше потекло рекой.
Афганістан
Пересічна густота населення в Афганістані - 20 осіб на 1 км². Населення в країні розміщене дуже нерівномірно: в долинах річок, оазисах, біля великих міст густота населення перевищує 200 осіб на 1 км², в горах Гіндукушу і пустелях вона зменшується до 1 особи на 1 км²
Візьмемо Донецьку область
Донецька область є найбільш густонаселеним регіоном України. У 2014 р. на 1 км² її території в середньому припадало 164 особи, що більш ніж удвічі більше ніж в середньому по Україні (75,3 особи)
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Якщо в Афганістані є якась локальна концентрація, а в інших місцях можна як телят "по головах рахувати", то в тій же Донецькій області такий метод буде зовсім не ефективний. Багато населених пунктів з невизначеними межами і можуть займати великі території. До того ж, в таких "розмитих" населених пунктах неоднорідна концентрація населення. Рахувати кількість будинків певного типу (приватний сектор, багатопверхівки) теж не вихід, на сьогодні багато порожніх.
В таких умовах "рахувати по головах" все одно що бджіл на пасіці, де є порожні вулики, а які і наскільки невідомо.
Даже самые упоротые зебилы не могли так решить.
Наоборот, все убедились, что ты долблдятел!
І головне коли буде фінал і суперкубок????