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Все про:Зеленский (4592) Патрушев (28) Оман (40) Мендель (57)

 Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался и не говорил с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили. Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", - заявила Мендель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, - Мендель 01

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил он.

Читайте также: Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3175679
 
 
 Топ комментарии
 
Это та Мендель, которая утверждала что Зе полетело в Оман на рейсовом самолёте? Тогда, да, верю!!!
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Отже - точно сцарь-ішак зустрічався з фсбшником патрушевим в Омані. Все, що каже ця совкодрочерка мандєль - це брехня.
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Слушайте , ну и Авторитет Заявился . Молчала бы . А то складывается впечатление , что Действительно Правда.
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Уже перезрел вопрос принятия закона об иностранных агентах,т,е общественных деятелях или СМИ живущих за деньги ФСБ или ЦРУ. Закон прост-кто тебя обедает тот тебя и танцует. И эти уроды моральные будут всегда нас разводить по указке своих хозяев
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Єрмак та Мендель це люди без репутації, це має говорити сам Зеленський!
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кацапа лишнехромосомная, возвращайся в свой лаптестан, там такой закон есть! Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 9734
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Отже - точно сцарь-ішак зустрічався з фсбшником патрушевим в Омані. Все, що каже ця совкодрочерка мандєль - це брехня.
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Какая глупость.
Все всегда без исключений договариваются или пытаются это делать за чьей-то спиной. Это может быть условием одной из сторон договоренностей. Вопрос не в єтом, вопрос о чем они договариваются? А об этом нет никакой инфы.

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Слушайте , ну и Авторитет Заявился . Молчала бы . А то складывается впечатление , что Действительно Правда.
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У Вас до сих пір тільки "складається враження"? Я на мене все було одразу зрозуміло, інакше навіщо було так терміново і таємно летіть за пів світу і потім находу ліпить тупі відмазки, як не для зустрічі з кремлівськими кураторами?
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ты шо вместе с презиком в туалет ходишь - шо всё знаешь
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Отгавкиваться - работа у шавки такая.
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Я б еще поверил, что якуневич там с кем-то встречался. А этому клоуну достаточно учительницу русского языка из кремля приставить - будет делать то, что им надо.
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та фигня все это, зеля - не простое недоразумение, после тово, як он покинул оман, тамошний султан кони двинул,предполагаеца, шо с горя
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Это та Мендель, которая утверждала что Зе полетело в Оман на рейсовом самолёте? Тогда, да, верю!!!
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Да. Они врали о рейсовом самолете.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей РЕЙСОВЫМ самолетом за СОБСТВЕННЫЕ средства.
"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале."

https://interfax.com.ua/news/political/634061.html
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Сам Президент слово скаже?
Чи всякі менделі і єрмаки будуть триндіти... вони ж розхідний матеріал...
А якщо інфа у спецслужб США є? Тоді що? таєжний союз і пукін ввєді прикричите?
Якщо обісрались і тут, кулуарщиною і договорняками з ворогом, то наслідки будуть фатальні.
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хто? "Президент"? схаменіться, вже дев'ять місяців як цю посаду обіймає шмат лайна, а президента в країні, на жаль, немає.
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Реальний президент сьогодні єрмак . А бубочка символічна фігура для представництва і підпису на Законах які приймуть СННН за вказівкою єрмака . Звичайно за планами москви .
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Не зустрічались і не розмовляли в сенсі, як закохані? Але ж як люди зі спільними інтересами таки зустрічалися... А Мєндєль так, вірю! Особливо після заяви про обстріли ЗСУ мирного населення.
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Так подавайте в суд на это пиндосское издание РАдио Свобода. В чем проблема?

Вон Петю тоже амеры оклевитали(на сколько помню, Вашингтон Пост). Петя подал в США в суд на них и выиграл. Издательство извинялось и выплачивало компенсацию.

Что вас останавливает? Ну кроме того что Радио Свобода говорили правду по Зебоболика? Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 916
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Я горю мендель - подразумеваю лживость,
Я говорю ложь - подразумеваю мендель.
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Цікаво, а хто у цій країні ще вам вірить?
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Их подельники и слабоумные. Насчёт подельников - это не точно.
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Чем гнусней клевета,тем больше в неё верят.Политические желтопоносные папарацци.Сенсация из пальца.Их в двери-они в окно,их в окно ,они в замочную скважину.Самая гнусная репутация
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как ты точно описал зебилов! Прям талант, талантище
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абсолютно согласен! особенно это касается "дела "Укроборонпрома"
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Ещё одна проститутка Зелёная объявилась! Давненько не было слышно.
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Здається, вона вчергове поспішила, вчергове поспіхом дала звук маршу Мендельсона. Ну, в загсах таке буває... Вона десь звідти...

РS: "Схемаи" вірняк, ще не всі факти виклали: щось просто приберегли для "наступного разу"; а чомусь ще не знайшли підтвердження, набезпідставно сподіваючись, що "час покаже"...

Ну, але ж Мендель - попка, яку можна розміняти; і навіть пожертвувати нею...
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а Мендель не боїться за свою брехню получити Пендель від Українського народу і разом з ЗЕленьским очухатися в Ростові?
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ЕгоТамНет,удивительно если бы сказала:да,всё верно, он с ним встречался
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- Двуликий анус..
Как говорил когда-то один "чорт" в одном мокшанском сериале
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ну як вони могли зустрітись в одному літаку , напевне один з них обївшись оманських делікатесів весь рейс , поки добу літали по европах у гальюні просидів .Ну прямо детский лепет і на кого воно розраховує , хто після стількох зашкварів повірить
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"за чей-то спиной" договариваются против того, за чей спиной договариваются. В этом случае ваш Ишак Оманский договаривался за спиной Украины
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Мандель - это та, котограя врала, что Ишак Оманский ездил в Оман с официальным визитом? Как же верю, как и в то, что мандель таки девочка...в левом ухе
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У зекоманды только слова.У "Схем"-факты.И название им-госизмена.
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раз єто говорит Мендель - полюбому *******. Бо воно брехливе як і вся тая зелена влада.
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Я чертовски люблю слушать ложь, смотря в глаза... Особенно когда я знаю правду...(с)
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Патрушев считается большим спецом по Колумбийскому наркобизнесу РАБссии. Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 4609Там крутится не один мильярд долляров грязного говна
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не так давно она брехала совсем другое
ждём фото , где зе не встречается с кацапами
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Патрушев это просто, как бы веруны сказали - сотона.
На ток шоу принес мешок и высрал - тут детонаторы, но не покажу, так как тайна.(после того как "кое-кто" взорвал ватников шоб напасть на Ичкерию(Чечню))
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мандель,
а ти у оман літала? свічку тримала? ні. то з чиїх слів ти подаєш інфу? зі слів зельцмана.? чи мо ленка доповіла що у патрашкова і зелі контакту не було!
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Бреше ця собака жіночого роду і оком не моргне!!!
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та и так понятно шо то за "источник"......Упети в труселях тот источник Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 8272
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Мандель верю тебе точно так как писькову.
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...так а что же за сходняк там был то такой срочный и внеплановый?..в наперстки поиграть собрались или пульку расписать в Омане этом? Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, - Мендель - Цензор.НЕТ 3614....завтра выложат содержание базаров тамошних, восток как известно дело тонкое и что девочка делать то будешь..куда пойдешь работать..на объезную, только разве что..
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