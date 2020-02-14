 Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, - Мендель

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили. Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", - заявила Мендель.
В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил он.
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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Все всегда без исключений договариваются или пытаются это делать за чьей-то спиной. Это может быть условием одной из сторон договоренностей. Вопрос не в єтом, вопрос о чем они договариваются? А об этом нет никакой инфы.
"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей РЕЙСОВЫМ самолетом за СОБСТВЕННЫЕ средства.
"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале."
https://interfax.com.ua/news/political/634061.html
Чи всякі менделі і єрмаки будуть триндіти... вони ж розхідний матеріал...
А якщо інфа у спецслужб США є? Тоді що? таєжний союз і пукін ввєді прикричите?
Якщо обісрались і тут, кулуарщиною і договорняками з ворогом, то наслідки будуть фатальні.
Вон Петю тоже амеры оклевитали(на сколько помню, Вашингтон Пост). Петя подал в США в суд на них и выиграл. Издательство извинялось и выплачивало компенсацию.
Что вас останавливает? Ну кроме того что Радио Свобода говорили правду по Зебоболика?
Я говорю ложь - подразумеваю мендель.
РS: "Схемаи" вірняк, ще не всі факти виклали: щось просто приберегли для "наступного разу"; а чомусь ще не знайшли підтвердження, набезпідставно сподіваючись, що "час покаже"...
Ну, але ж Мендель - попка, яку можна розміняти; і навіть пожертвувати нею...
Как говорил когда-то один "чорт" в одном мокшанском сериале
ждём фото , где зе не встречается с кацапами
На ток шоу принес мешок и высрал - тут детонаторы, но не покажу, так как тайна.(после того как "кое-кто" взорвал ватников шоб напасть на Ичкерию(Чечню))
а ти у оман літала? свічку тримала? ні. то з чиїх слів ти подаєш інфу? зі слів зельцмана.? чи мо ленка доповіла що у патрашкова і зелі контакту не було!