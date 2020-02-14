Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна", - отметил Кулеба.
По его словам, это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, то есть бизнес сам договорился.
"Поэтому мое мнение, что Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - подчеркнул вице-премьер.
Кулеба объяснил, что имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты "мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем".
мало ли - вышвырнуть табачников, это же постараться как надо. как будто специально гадят
"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба
это СВАТЫ!!!!!
на каждую хитрую харю найдется пулфхулкрзефлрйъ-0 и-нй ън5йзлд5(комментатор арестован. Баканов)
місцем ???
И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли… Хотя очень старались…
а кстати есть картинка - в "ковчег" заходят типо звери и львы... но оба льва с гривами. кто-кто высрал - мда, трудновато будет...
😁
(я видел видео где Патрушев, российский, высрал, тряся мешком: вот тут детонаторы, но не покажу, так как это тайна..... после взрывов ватников то)
И вообще, украинцы делятся на хохлов, козаков и на экзиль, которая послала всех на х***!
😁
🤣
"лавина инвестиций "вчера устами посла Германии уже накрыла в Украине некоторых с головой бл*дь!
У них там только одно на уме. Только одно!
іДЕЮ ПРО уКРАЇНУ ЯК "ЧОРНУ пОДАТКОВУ ДІРУ" ВИНОШУВАВ ЩЕ дІМОН кОРЧИНСЬКИЙ..
пРОБЛЕМА ОДНА.. ЧИ ПОГОДИТЬСЯ НА ЦЕ єВРОПА..
маючи зону вільної торгівлі з ЄС
пАЦАНИ.. НЕ БУТДЬТЕ ТАКИМИ ХИТРОЖОПИМИ..єВРОПА ВАС ПОШЛЕ НА..УЙ "З РОЗГОНУ"...
Даже стало интересно, какие товары мы поставляем в Китай, и когда торговый баланс с Китаем станет профицитным для нас.
Об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю).
Отрицательное сальдо 2019г. более 10 млрд.дол., На Китай приходится 4,5 млрд. И это без учета частных посылок.