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 "Некоторые отметили, что поддерживают, с некоторыми еще будем работать, - Загороднюк о переговорах по присоединению к Программе расширенных возможностей НАТО

Украина продолжает переговоры с НАТО о присоединении к программе Партнерства расширенных возможностей, которая может открыть для ВСУ новые пути к овладению стандартами альянса.

Об этом в Брюсселе на встрече с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Статус партнера с расширенными возможностями – это был центральный вопрос во всех наших переговорах. Мы подали заявку на программу EOP (Enhanced Opportunity Partners). Эту заявку мы подавали еще в 2016 году, и месяц назад еще раз ее подтвердили. Это была первая встреча после такого подтверждения, поэтому мы говорили о пути к этому статусу, о возможных препятствиях и о том, каковы ожидания от стран-партнеров", - рассказал Загороднюк.

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По его словам, на многосторонних встречах значительное количество стран НАТО заявили, что поддерживают такое участие Украины.

"Некоторые отметили, что поддерживают с учетом внедрения реформ, с некоторыми еще будем работать", - добавил министр обороны.

Он напомнил, что в EOP есть ряд преимуществ, выгодных для Украины, ведь эта программа может значительно повысить интенсивность реформ и упростить путь к поставленным целям в достижении взаимосовместимости с военными подразделениями стран-членов НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3175675
 
 
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это. як стоять на паперти, хто кинет милостыньку, а хто-то пожадничает
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Загороднюк стоїть на перехресті. Голосує. Ніхто не зупиняє, але з проїжджиж автомобілів йому дружньо кивають. Може фейсом не вийшов, чи костюм не той, чи мешти жмуть. Що ж не так? Бажання їхати є, а не їдеться.
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