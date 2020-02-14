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 Общество, Здоровье
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Все про:здравоохранение (271) Минздрав (2181) Зоряна Скалецкая (71)

 Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года, - Скалецкая

Минздрав собирает рабочую группу для разработки национальной стратегии охраны здоровья, которая будет рассчитана до 2030 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на владу".

"Министерство здравоохранения собирает рабочую группу, всех наших экспертов, ученых академических - готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации", - рассказала Скалецкая.

Кроме того, она заявила, что средства, выделенные на закупки лекарств, эффективно использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

"Решение о передаче (части закупок лекарств и лекарственных средств. - Ред.) было политически поддержано. ГП "Медицинские закупки" получит статус центральной закупочной организации и специальные возможности выходить на закупки с производителями за границу, иметь долговременные контракты", - объяснила глава Минздрава.

По ее словам, сейчас в Украине 27 млрд грн дебиторской задолженности, часть из этих средств - деньги на закупку лекарств.

По мнению Скалецкой, эти средства могли бы эффективнее использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля, после прилета всех изолируют на 14 дней, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3175672
 
 
 Топ комментарии
 
пані, з'їздіть якусь в районну лікарню..у Боярку наприклад.."вата - тільки для скорої"..здоровье нации..мля..
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Одну стратегию уже внедрили, что привело к закрытию больниц бегству врачей и официальному заявлению властей что конституцию в разрезе медицины они выполнять не будут!

чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
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МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2248
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Не все доживут до конца плана стратегии... О блин, да это же часть стратегии...
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И ведь не только лишь все.... смогут быть здоровенькими на сегодняшний день, а после реформы только лишь не все.
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пані, з'їздіть якусь в районну лікарню..у Боярку наприклад.."вата - тільки для скорої"..здоровье нации..мля..
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Одну стратегию уже внедрили, что привело к закрытию больниц бегству врачей и официальному заявлению властей что конституцию в разрезе медицины они выполнять не будут!

чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
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Народная медицина и подорожник - это не худший вариант. И прикормить толкового врача на аварийные ситуации, чтобы не кормить весь МОЗ.
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согласен подорожник это цель современной медицины зачем нам МРТ, подорожник вот лечение от всех болезней проверенное столетиями, как мы все до сих пор этого не понимали!!
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МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

и ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО... МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6178

ДАЙОШЬ СТРАТЕГИЮ на 50..100....150 років !!! МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7166
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Каррочє Скліффасовскій - Слуги урода вирішили додерибанити бабло, яке ще там залишилося. А то час йде, онуки ростуть,а бабла вже починає на всіх слуг не вистачати
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Пригадується , як минулого року дехто тут аж піною покривалися коли обливали брудом Уляну Супрун. І як її лише не обзивали, як її лише не проклинали. І що тепер ми маємо в сухому залишку, коли медицину передали до рук клоунів , невігласів та звичайних злодіїв, головною метою яких є лише розкрадання державних коштів та знищення системи охорони здоров'я населення . Цікаво тепер буде почути від всіх тих "обливальників" їхню думку про сьогоднішній стан медицини в країні та її перспективи.
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скок новых больниц открыли при Супрун? а скок старых больниц закрыли при Супрун?! то что счас у власти люди которые занимаются тем же чем занималась Супрун не значит что Супрун была хорошо это просто значит что уничтожение медицины продолжается, просто потому что денег на всех не хватает!!
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Погугли тему і ти сам побачиш скільки закладів охорони здоров'я почали працювати при Супрун. Але питання навіть не в цьому - Слугами урода зменшено фінансування лікарень до 60% від потреб, зачиняються інфекційні, протитуберкульзні, шкірвенерологічні заклади, припинено будь яке будівництво нових і реконструкція існуючих закладів. І так далі , і так далі, і так далі ... В найближчій перспективі виклик швидкої обійдеться тобі в 2000 гривень , а мама з місячною дитиною буде очікувати прийом в сімейного лікаря поруч з хворим на туберкульоз.
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зачем гуглить?! есть официальная статистика о количестве закрытых больниц начиная с 2015 года!! или ты официальным данным ниверишь? думаешь типа открывали больницы втихаря чтобы никто не узнал кроме ГУГЛА?!
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зачиняються інфекційні, протитуберкульзні, шкірвенерологічні заклади

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кошти з них на проект"сімейна медицина" перенаправила власне Супрун(Уряд Порошенко-Гройсмана)
так..це реалізується план закриття цих СТАЦІОНАРІВ з 1 квітня 2020 року...
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только куда они побегут все?на запад,там достанут,все в Израиль?не все иудеи,остается раша,но там неизвестно что завтра будет
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ТРЕБА БУДЕ ЩОСЬ ПОДІБНЕ "НАВАЯТИ" ДЛЯ мозу :

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року
МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9331
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МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2248
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Pavlo Dudra, спасибо, сохранил, сегодня склею нечто похожее из тепличной пленки и строительного скотча.
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ЦЕ РЕАЛЬНО ДОПОМАГАЄ..
проблема в іншому - є купа інших варіантів заразитись..
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лучше бы она квартиру разработала купить себе в 2030! это не министр, а теоретик!так и будут СУКИ что то придумывать весь свой срок!
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думаю, шо в результате цей стратеги к 2030 году здоровье нации резко улучшиться, а количество населения резко меньшится, так как во всем должен соблюдаться паритет
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Ну в общем стратегия заключается в организации очередной прокладки по дерибасу бюджетных бабок. Блестяще. Рая Богатырева, приготовиться!

Привет Вам мои дорогие пациенты - онкобольные, дети, ВИЧ-инфицированные и т.д., хорошего Вам здоровья, настроения, держитесь...
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КОЖНА вЛАДА НАМАГАЄТЬСЯ "ОРГАНІЗУВАТИ" ФІНАНСОВІ ПОТОКИ "ПІД СЕБЕ"...
централізована(у києві),одна організація дозволяє чіткіше організувати дерибан..
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За її словами, зараз в Україні є 27 млрд грн дебіторської заборгованості, частина з цих коштів - гроші на закупівлю ліків.


На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі"

цЕ НЕ ГРОШІ.це борг ,ї..анута ЮРИСТКА ! МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька - Цензор.НЕТ 446
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Ваша Стратегия работать Не Будит , - Когда 90% пенсионеров получают Ниже прожиточного Минимума. Не пыжтесь Понапрасно , а то уже с Рота бульбы одни Вылетают.
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ето проблема самих работающих -они не откладивают на старость..

\Министр соцполитики СОКОЛОВСКАЯ ЮЛИЯ
( в декабре 2019 получила 217 тысяч гривен)
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Блин, они наверное уже грыжу заработали на потугах.
Взяли бы готовую, успешную систему! Например японскую. У них она и страховая и качественная.
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