 Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на владу".
"Министерство здравоохранения собирает рабочую группу, всех наших экспертов, ученых академических - готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации", - рассказала Скалецкая.
Кроме того, она заявила, что средства, выделенные на закупки лекарств, эффективно использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".
"Решение о передаче (части закупок лекарств и лекарственных средств. - Ред.) было политически поддержано. ГП "Медицинские закупки" получит статус центральной закупочной организации и специальные возможности выходить на закупки с производителями за границу, иметь долговременные контракты", - объяснила глава Минздрава.
По ее словам, сейчас в Украине 27 млрд грн дебиторской задолженности, часть из этих средств - деньги на закупку лекарств.
По мнению Скалецкой, эти средства могли бы эффективнее использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".
чем закончится новая стратегия страшно даже представить, хотя наметки понятны народная медицина и подорожник!!
и ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО...
ДАЙОШЬ СТРАТЕГИЮ на 50..100....150 років !!!
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кошти з них на проект"сімейна медицина" перенаправила власне Супрун(Уряд Порошенко-Гройсмана)
так..це реалізується план закриття цих СТАЦІОНАРІВ з 1 квітня 2020 року...
МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року
проблема в іншому - є купа інших варіантів заразитись..
Привет Вам мои дорогие пациенты - онкобольные, дети, ВИЧ-инфицированные и т.д., хорошего Вам здоровья, настроения, держитесь...
централізована(у києві),одна організація дозволяє чіткіше організувати дерибан..
На думку Скалецької, ці кошти могли б ефективніше використовуватися на рахунках ДП "Медичні закупівлі"
цЕ НЕ ГРОШІ.це борг ,ї..анута ЮРИСТКА !
\Министр соцполитики СОКОЛОВСКАЯ ЮЛИЯ
( в декабре 2019 получила 217 тысяч гривен)
Взяли бы готовую, успешную систему! Например японскую. У них она и страховая и качественная.