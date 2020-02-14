 Российские кураторы в ОРДЛО начали отбирать наемников "Л/ДНР" для участия в параде 9 мая в Москве, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
В частях и подразделениях оккупационной группировки стартовал отбор личного состава, который будет принимать участие в параде по случаю "75-й годовщины Великой Победы".
Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения "личных дел" потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки "МГБ ДНР и ЛНР".
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Гепа, кстати, в декабре в мацквабад ездил. С чуркобесом тадеевым. И тоже с патрушевым встречался
підказка-Запитання
А чому Порошенко вільно пересувався іспанією,Мальдівами БЕЗ ОХОРОНИ ,чому не відчував загрози у той час,коли був отруєний Литвтненко ,потім Скрипалі?
А може він "красиво розвів лохів-українців" "на патріотизм"?
Это не договор, и никакой юридической силы не имеет.
По этому РФ " ложила" на эту бумагу.
Вспоминайте Бисмарка и Аденауэра о договорах с Россией.
Чим ще раз доведуть ГНИЛІСТЬ ЄВРОПИ...
Думаю ,така Європа Україні НА,,УЙ НЕ ПОТРІБНА.