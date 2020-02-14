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Все про:Китай (1166) смерть (6424) COVID-19 (17)

 Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс.

От коронавируса нового типа в Китае умерли уже 1 380 человек, число подтвержденных случаев заболевания инфекцией возросло до 63 851 человек. .

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает АР со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

По состоянию на пятницу, 14 февраля, в Китае погиб еще 121 человек и были обнаружены 5090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Таким образом в настоящее время в Китае зарегистрировано 63 851 случай заражения коронавирусом, 1380 человек - умерли.

Количество зарегистрированных случаев подскочило после того, как в наиболее пострадавшей от вспышки вируса провинции изменили метод подсчета. Отныне в провинции Хубэй засчитывают случаи, основанные на диагнозе врача до подтверждения лабораторными исследованиями. Из 5090 новых случаев 3095 подпадают под эту категорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля, после прилета всех изолируют на 14 дней, - Скалецкая

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось о 1367 погибших и 52526 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

Источник: https://censor.net.ua/n3175668
 
 
 Топ комментарии
 
у нас кацапский вирус хуже и коварнее всякого короновируса.Нам здесь надо вакцину вырабатывать в первую очередь
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С таким фейсом никакой короновирус не страшен. Он просто испугается и убежит:
Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс. - Цензор.НЕТ 3608
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Ситуація з спалахом коронавірусу погіршується в Китаї у геометричній прогресії. І лише з вікон на Банковій лунає пісня у виконанні пріпєздєнта Вовкі Тєрпіли на роялі - Хорошо живет на свете Янелох..
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Зря вы так......они работают в мыле......создают министерство марлевых повязок.....ищут срочно нового министра......просчитывают тариф на траспортировку марли....вопчем все кипит!
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ребята добавьте ржавчины на уровне промежности , кто в фотошопе шарит
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у нас кацапский вирус хуже и коварнее всякого короновируса.Нам здесь надо вакцину вырабатывать в первую очередь
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С таким фейсом никакой короновирус не страшен. Он просто испугается и убежит:
Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс. - Цензор.НЕТ 3608
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Фотография примечательная, у Скалецкой - зоб?
Ей бы функцию щитовидки проверить...
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Ситуація з спалахом коронавірусу погіршується в Китаї у геометричній прогресії. І лише з вікон на Банковій лунає пісня у виконанні *********** Вовкі Тєрпіли на роялі - Хорошо живет на свете Янелох..
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Косооким камунякам довіряти,що комунякам савейським...
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Они просто хотят продавать маски ..((с)зеленое стадо)
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Усе, пандемия отменяется, китайцы научились лечить больных заливанием в них крови уже переболевших вирусом людей
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це не лікування.. вони залишаються інфікованими..Імунітету на цей вірус поки що не існує...
ЦЕ "симптоматичне лікування".
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_Я об этом думал: можно ли выделить антитела от победно переболевших, размножить и использовать для лечения? Ответа не знаю, не специалист.
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В Україні страшніша пандемія-73% ..Правда, останнім часом дехто самотужки вилікувався,но відсоток дуже незначний...
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скорее под 95% ибо кто не за зе, тот за пороха, кто не за пороха тот за жопоблок
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Думаю,це важливо...
якщо користуватись статистичними законами,вірус вже почав розмножуватись у Москві....

тобто СТАТИСТИЧНО найімовірніший шлях початку інфікування України -поїзд "Москва-Львів".
якщо це вже не сталось (
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за той самий час у КНР від інших причин померло 536 794 людини, а народилося 1 034 786.. Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 4751
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розумникам типу Василевстької-Смагун,котрі розповідають про "маркетинговий хід виробників масок"...

то чому у Китаї така паніка аж до невідновлення виробництва?
китайці там ДУРНІШІ від наших форумних мудреців ? Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 185
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щось знають хитрі китайці..але не кажуть..
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Китай не каже лише одне - цей вірус штучного виробництва лабораторії в Ухані...
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на кацапии он молятся, кругами ходят и ноют гнусавыми голосами - последнее и убийсвенное для той болячки, когда они все то же самое будут делать на карачках....
китайцы - бараны, та и все - вакцыну какую ищут - туповье туповьем... - на колени и по кругу.....
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_Уже окончательно ясно, что между реальностью и статистикой от кетайской компартии столько же общего, как между метеорами и метеоризмом.
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а я довіряю цій статистиці(за винятком кількості смертей в Ухані).
Проблема лише у тому,що інфікованих у десяток раз більше,ніж "виявлених інфікованих"...Більшість БЕЗ СИПТОМІВ не звертались..Ось у чому СТРАШНА проблема даної ПАНДЕМІЇ.
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Брешут конечно китайцы -- все гораздо хуже . Крематории работают на полную мощность -- людей сгоняют с оружием как фашисты в концлагеря а наши недоумки все раскачиваются Майже 1400 осіб померли від коронавірусу COVID-19 у Китаї, кількість інфікованих сягнула 63,8 тис. - Цензор.НЕТ 1484
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На цілий Китай це ще дуже мало.Були й страшніші болячки, як ***** чи іспанка, наприклад. В Україні - то руській вірус, то ішачий вірус. То набагато страшніше - ціла країна надно - і ніякого карантину, ніяких ліків. І звичайним грипом більше народу хворіє. Тут або є якийсь другий фактор, або знову на грошах щось зав'язано.
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