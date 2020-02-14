 С сентября 2019 года ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска, - Цымбалюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - заявил Цымбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200". Также в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 так называемых "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Я напомню, что эти данные были собраны лишь из двух пунктов пропуска на общем участке в 409 км украинско-российской государственной границы, который сейчас контролируется с обеих сторон российскими властями. Именно поэтому Российская Федерация, одна из 57 стран-участниц ОБСЕ, возражает с 2014 года против расширения географического охвата миссии", - отметил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что в сочетании с фактами, установленными СММ ОБСЕ в Украине во временно оккупированных районах Донбасса, выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "свидетельствуют о военном вторжении РФ на суверенную территорию Украины".

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Ранее Цымбалюк указал на то, что Россия запрещает представителям ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. И так же "рекомендует" не говорить с людьми, пересекающими украинско-российскую границу.

Как сообщалось, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она исполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года в соответствии с решением Постоянного совета ОБСЕ, докладывая о ситуации на этих двух пунктах и о передвижении через границу.

Миссия в составе двух десятков человек расположена лишь на небольшом участке украинско-российской государственной границы, 409 км которого сейчас с обеих сторон контролирует Россия.

Украина, США, ЕС выступают за расширение мандата миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка границы, а также за улучшение ее обеспечения техническими средствами. Однако это блокируется Россией, которая использует принцип консенсуса в ОБСЕ.