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 С сентября 2019 года ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска, - Цымбалюк

С 17 сентября 2019-го по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - заявил Цымбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200". Также в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 так называемых "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на своих пунктах "Гуково" и "Донецк" пользоваться биноклями и беспилотниками

"Я напомню, что эти данные были собраны лишь из двух пунктов пропуска на общем участке в 409 км украинско-российской государственной границы, который сейчас контролируется с обеих сторон российскими властями. Именно поэтому Российская Федерация, одна из 57 стран-участниц ОБСЕ, возражает с 2014 года против расширения географического охвата миссии", - отметил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что в сочетании с фактами, установленными СММ ОБСЕ в Украине во временно оккупированных районах Донбасса, выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "свидетельствуют о военном вторжении РФ на суверенную территорию Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму

Ранее Цымбалюк указал на то, что Россия запрещает представителям ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. И так же "рекомендует" не говорить с людьми, пересекающими украинско-российскую границу.

Как сообщалось, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она исполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года в соответствии с решением Постоянного совета ОБСЕ, докладывая о ситуации на этих двух пунктах и о передвижении через границу.

Миссия в составе двух десятков человек расположена лишь на небольшом участке украинско-российской государственной границы, 409 км которого сейчас с обеих сторон контролирует Россия.

Украина, США, ЕС выступают за расширение мандата миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка границы, а также за улучшение ее обеспечения техническими средствами. Однако это блокируется Россией, которая использует принцип консенсуса в ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3175666
 
 
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Зелины повстанцы мигрируют, пока он отпускает на волю убийц украинских детей.
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зебло считает что нужно любить каждого сепара, ватника и терорриста, если у него в паспорте написано украинец
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Посчитали дебилов в форме и с табличкой " Я наёмник " . А за тонированные стёкла заглянуть не могут и те , кто в гражданке , ну конечно - же все мирные . Вершина айсберга .
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Судя по тому как видит ОБСЕ, то это что им позволили видеть.
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