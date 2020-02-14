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 Политика Украины, Общество
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Все про:паспорт (834) электронные документы (56) Федоров Михаил (42)

 Большое фото и много "скрытой" информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал варианты интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и т.д.", - написал он.

Федоров отметил, что как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

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"Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям, Олегом Гороховским, мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, а что спрятать в развернутое отображение, которое будет появляться при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и т.д.).

Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения при нажиме)", - сообщил министр.

Также Федоров предложил украинцам ознакомиться с вариантами, отметив, что его команда выступает за простоту.

Большое фото и много скрытой информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт 01
Фото: Федоров /Facebook

Напомним, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

Большое фото и много скрытой информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175665
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем приложению ДІЯ верификация через банк и абсолютный доступ ко всему смартфону, включая GPS, контактам, соцсетям, аккаунтам, почте?
============
Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
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Сейчас вам расскажут про то, что "законопослушному гражданину скрывать нечего")))
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И ещё: отмена банковская тайна, точнее зебобики обошли Конституцию Украины, пренебрегли конституционными правами граждан Украины, Подозреваю, что пароли ко всем аккаунтам и почте перекачиваются на сервер в РФ или Авакову.
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Зачем приложению ДІЯ верификация через банк и абсолютный доступ ко всему смартфону, включая GPS, контактам, соцсетям, аккаунтам, почте?
============
Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
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Сейчас вам расскажут про то, что "законопослушному гражданину скрывать нечего")))
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вся идеология зелёных коммунистов основана на "нечего скрывать!", "какая разница!" и "хуже не будет!"
===========
обычное нейролингвистическое кодирование человека, что бы он перестал думать.
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Щось я пропустив, вперше почув про міністерство трансформації. ****, вони скоро зроблять міністерство глюків *********** ЗЮ
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Ты действительно много пропустил. Дубилет хвастался, что почти 300 человек из этого министерства (он называет его Минцифры) удалось разместить в старом здании кабмина. Себе в заслугу он поставил то, что не пришлось арендовать новые здания. Видимо, варианты "не создавать новое министерство" и "не нанимать 300 человек" не рассматривались...
Но дело даже не в этом. После событий 2014 года мне пришлось свои аккаунты в соцсетях поудалять. А теперь эти уроды по всей видимости будут убеждать меня в том, что пользоваться новым приложением стильно, модно, молодежно? А как можно быть уверенным в том, что эти базы не уйдут прямиком к кацапам? Меня напрягает тот факт, что на меня прицепят маячок и будут отслеживать все мои телодвижения. Я сильно против этого. Мне не нужен шпион в телефоне.
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Но власть - у них. И им персональный шпик за каждым гражданином - нужен.
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И ещё: отмена банковская тайна, точнее зебобики обошли Конституцию Украины, пренебрегли конституционными правами граждан Украины, Подозреваю, что пароли ко всем аккаунтам и почте перекачиваются на сервер в РФ или Авакову.
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скоро приложение поломают и можна будет там мутить, что хочешь офлайн Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт - Цензор.НЕТ 5965
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много скрытой иформации? - читай - ты под колпаком...
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_Ну конечно же тотальный контроль над овцами волки продвигают под соусом "это всё исключительно ради вашего блага".
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подозреваю, что в недалёком будущем взорвут пару-тройку жилых домов, что бы рыбки гуппи сами просили диктатуры. Сейчас сценарий идет как в РФ, только по наезженной колее и намного быстрее: война уже есть, за пол года приняты законы, которые в РФ принимали 19 лет. Осталось про рынок земли и про дезинформацию принять
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казлам делать нечего как тока влезть в чужую жизнь...
може вернуть те 3 листочка в паспортине?
- на оккупированой территории не был
- да дидов убили
- нет глаза не карие
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Причём это делает антинародная и антиукраинская - слуги путлера - власть.
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Спростили задачу аферистам та шахраям
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"Казки дідуся Панаса"... Де ті "зчитуючі пристрої"?!!! Їх нема!!! Вже писав, тиждень тому - поїхав на рибалку, на берег Дніпра. На західному березі - Білорусь. Підходить прикордонний наряд. Показав паспорт - карточку. "Де живеш?" Сказав... "А де це написано?"... "Так у карточці закодовано...". Вони на мене дивляться, "як баран на нові ворота...".
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шо за такая стасть стремление к биопаспортам?
там шо днк зашита между 2-3 страницей?
а если нет к чему фанфары?



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Гражданин зелёной страны никогда не узнает что о нём написано в его же паспорте.
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Точно так же скулили маргиналы, как и сейчас соевые придурки, в 90-х, когда вводили ИНН. Один в один, видать, методички их архивов подняли.
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Против ИНН топила РПЦ (ГБ). Порох, томосом, как раз и боролся с этой сектой. Это шмарклям "какая разница"?
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А давайте внедрять сразу китайскую "Систему социального кредита".
Документы в смартфоне - это позавчерашний день!
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В стране воров и взяточников систему социального кредита?
Она не работает в "ручном режиме"! И 99% властьимущих и служащих не смогут занимать руководящие посты и избираться.
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Федоров, ты нам покажи самого себя для начала. Нам интересно глянуть на тебя "вживую", если это еще возможно.
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_Тянут в оруэлловскую антиутопию, суки. Будет государство контролировать граждан-винтиков, а не граждане, народ - государство. И такая тенденция в целом во всём мире... Просто раньше технических средств не было, а теперь открываются широчайшие возможности. И большинство хомячков сами же жизнерадостно оденут на себя строгий ошейник... Тьфу!
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Целое министерство сидит и рисует паспорта. Чтобы получить неограниченный контроль над выборами, рейтингами, доступу к телефону, звонкам, банковским счетам. Манипулировать страной. А взломать базу данных - то и без страны остаться можно.
Тупиковый прогресс, по сути.
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Развитие этой темы это наверное единственное умное что делает власть зебилов. Когдана прод паспорт уже выкатят? Надоело макулатуру таскать за собой.
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