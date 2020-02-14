 Большое фото и много "скрытой" информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.
С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и т.д.", - написал он.
Федоров отметил, что как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.
"Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям, Олегом Гороховским, мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, а что спрятать в развернутое отображение, которое будет появляться при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и т.д.).
Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения при нажиме)", - сообщил министр.
Также Федоров предложил украинцам ознакомиться с вариантами, отметив, что его команда выступает за простоту.
Напомним, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.
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Угадайте с одного раза, применив закон о "ДЕЗИНФОРМАЦИИ" и тем событиям, которые происходят сейчас.
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обычное нейролингвистическое кодирование человека, что бы он перестал думать.
Но дело даже не в этом. После событий 2014 года мне пришлось свои аккаунты в соцсетях поудалять. А теперь эти уроды по всей видимости будут убеждать меня в том, что пользоваться новым приложением стильно, модно, молодежно? А как можно быть уверенным в том, что эти базы не уйдут прямиком к кацапам? Меня напрягает тот факт, что на меня прицепят маячок и будут отслеживать все мои телодвижения. Я сильно против этого. Мне не нужен шпион в телефоне.
може вернуть те 3 листочка в паспортине?
- на оккупированой территории не был
- да дидов убили
- нет глаза не карие
там шо днк зашита между 2-3 страницей?
а если нет к чему фанфары?
Документы в смартфоне - это позавчерашний день!
Она не работает в "ручном режиме"! И 99% властьимущих и служащих не смогут занимать руководящие посты и избираться.
Тупиковый прогресс, по сути.