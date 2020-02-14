 Большое фото и много "скрытой" информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и т.д.", - написал он.

Федоров отметил, что как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

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"Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям, Олегом Гороховским, мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, а что спрятать в развернутое отображение, которое будет появляться при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и т.д.).

Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения при нажиме)", - сообщил министр.

Также Федоров предложил украинцам ознакомиться с вариантами, отметив, что его команда выступает за простоту.



Фото: Федоров /Facebook

Напомним, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.