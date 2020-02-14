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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Китай (1166) эвакуация (473) Зоряна Скалецкая (71) COVID-19 (17)

 Эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля, после прилета всех изолируют на 14 дней, - Скалецкая

Украинцы авиарейсом из Ухани прибудут в Украину 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает вопрос выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая.

Также она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

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"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней", - добавила министр.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут один для размещения украинцев.

"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", - заявила Скалецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3175664
 
 
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Не хвилюйтеся. Коронавірус уже на повну гуляє Україною.
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Надеюсь зеля будет их лично встречать...
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Та пісець.. Давайте на червень чи на липень перенесемо цю адскі складну операцію ??
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