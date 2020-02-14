 Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

Об этом пишет в блоге редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня это, безусловно, главный вопрос информационной повестки, и эта история может глобально обрушить доверие к руководству Украины", — считает журналист.
Бутусов напоминает, что Офис президента пригрозил подать на журналистов программы "Схемы" в суд за распространение дезинформации. И подчеркивает, что если ОП сумеет выиграть дело, то заставит таким образом Конгресс США заплатить большие деньги за распространение дезинформации о президенте Украины.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО
"Согласно расследованию, дело выглядит так: СМИ, финансируемое из США, намекнуло на неискренность президента Украины и его администрации и предъявило Зеленскому подозрение в ведении тайной дипломатии", — пишет журналист.
При этом американские дипломаты и Госдеп США будут вынуждены озвучить свою позицию только в ответ на официальное заявление Киева относительно расследования "Схем".
"Это вопрос доверия к украинской власти и президенту.
Такие информационные волны могут вызвать системный кризис", — подытожил Бутусов.
Также на Цензор.НЕТ: "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым
В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил он.
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так
пару сотен кацапских прихвостней повесить
и весь йух до копейки
1. Пленки Гончарука с конкретными высказываниями в сторону ЗЕдента, что тот типа с туманом вместо мозгов
2. След привел на канал г+г и там громкий скандал с обысками, не смотря на громкий плач Дубинского на тему, что даже при Порошенко такого не было.
3. Расследование программы "Схемы" на г+г про прикличения Осла в Омане.
Думаю, что продлжение следует...
Я вот только не поняла, каким боком тут Конгресс США? Они что, хотят эту семейную ссору вынести на всеобщее обозрение? Им мало скандалов на международном уровне? Эти уроды понимают, что они не только себя позорят, но и всю страну уже в своем дерьме измазали???
закон не признает их семьей))
так к ней и будут относится остальные
обладатель диплома нестандартого формата - премьер....
ермак - тварь прикацапленая...
богдан - гад канешно взял отак бубу и подставил, но заврта в 7pm, как обычно, голубки переворкуют и отголубятятся..
НО - он не предатель... - у вас сегодня именно он - предатель.
Андрій Єрмак і станом на тепер є бізнес-партнером Рахаміма Емануїлова у низці компаній
Хто ж цей Рахамім Емануїлов, бізнес-партнер Єрмака, і що про нього відомо?Бізнес-партнер - «єдинорос»
Рахамім Емануїлов є співвласником компанії «Інтерпромторг» у Москві, яка значиться серед засновників «Інтерпромбанку».
А серед акціонерів цього «Інтерпромбанку» - впливові росіяни. Чого вартий тільки найбільший акціонер Валерій Андрійович Пономарьов - член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю.
Журналіст-розслідувач російського видання Meduza Іван Голунов підтверджує, що
Виходить, партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі має банк в Росії разом з впливовим та заможним «єдиноросом», який засідає в парламенті Росії?
Але і це ще не все.
У російського «Інтерпромбанку», пов'язаного із бізнес-партнером Андрія Єрмака, поважні не лише акціонери, а й члени ради директорів. Серед них є Іван Садчіков....
І вся ця компашка кремлівських однокашеиків Путіна- це бізнес звя'зки бізнес партнера нашого Єрамка ...
Бізнес-партнер переговорника Зеленського пов'язаний з «єдиноросом» та однокурсником Путіна - «Схеми» це так було давно й недавно .РС висвітлила цю статтю сьогодні 14 лютого 2020 року але вийшла вона 3 жовтня 2019 року й ось тепер остання новина про ОМАН з вовокю та Єрмаком й Патрушева ...
оттуда же богданы и ермаки....
етого тока слепой не видит, може биноклю какую на подтвеждуху?
В Офисе Зеленского также пригрозили журналистам судебным иском в случае«дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией».
Так ОП вже все сказало, навіщо Єрмак вліз у Фейсбук виправдовуватись - бігом марш до найчснішого суду у світі Українського , у адвокати узяти Богдана та судитись з Радіо Свобода ! ВПЕРЬОД!