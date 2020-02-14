 "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Свой комментарий Ермак опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно ли назвать сюжет "Схем" Радио Свобода подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, "по свидетельству наших источников"?" – написал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркивает, что свобода слова является одним из приоритетов, а власть стремится к диалогу и готова отвечать на конструктивную критику, подкрепленную фактами.

"Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", — считает Ермак.

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"Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил глава ОП.

Он заверил, что Офис президента готов общаться с журналистами и отвечать на любые вопросы.

"Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях", — подытожил Ермак.

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В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.



