 "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Свой комментарий Ермак опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Можно ли назвать сюжет "Схем" Радио Свобода подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, "по свидетельству наших источников"?" – написал Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркивает, что свобода слова является одним из приоритетов, а власть стремится к диалогу и готова отвечать на конструктивную критику, подкрепленную фактами.
"Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", — считает Ермак.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО
"Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил глава ОП.
Он заверил, что Офис президента готов общаться с журналистами и отвечать на любые вопросы.
"Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях", — подытожил Ермак.
Также на Цензор.НЕТ: Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ
В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
ваше ближайшее будущее Ростов
если успеете сбежать
Несолодко йому буде після припинення повноважень.
только Ростов.
Ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ.
Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення президента з Оману.
Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
пляж, пальмы, рыбки....
а с державной зрадой у "Мародера" не сложилось.
ну вот за 5 лет не шло изменять и все.
не прет Петру со зрадой
дорогий відпочинок (за свої гроші) під час війни (5 днів за 5 років - і солдат відводять з передової для переформування та відпочинку)
казлиные роги торчат из под рубашки этого очильника
конечно не встречалось зеленое с патрушковым
нахера???
взяли самолет покатать
слишком серьезная встреча была в омане
шестерок не было
эта стрелка уже вылазит боком нам
и еще вылезет
Благодаря этим соглашениям удалось остановить российскую армию и уцелела Украина.
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коли будуть факти, то питань не буде
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нє пойман - нє вор! какови ваші доказатєльства???