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Все про:Зеленский (4581) Патрушев (28) Оман (34) Ермак Андрей (110)

 "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал обнародованную журналистами программы "Схемы" информацию о том, что президент Владимир Зеленский якобы вернулся из Омана на том же самолете, на котором в эту страну прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Свой комментарий Ермак опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно ли назвать сюжет "Схем" Радио Свобода подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, "по свидетельству наших источников"?" – написал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркивает, что свобода слова является одним из приоритетов, а власть стремится к диалогу и готова отвечать на конструктивную критику, подкрепленную фактами.

"Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", — считает Ермак.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

"Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил глава ОП.

Он заверил, что Офис президента готов общаться с журналистами и отвечать на любые вопросы.

"Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях", — подытожил Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Неправда от начала и до конца, - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым 01
Неправда от начала и до конца, - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175659
 
 
 Топ комментарии
 
уже никого,падлы зеленые,не колышит,сучары-идите нахер
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Зебилу и Ко. уже никто не верит !!! Зеленая плесень открывает рот только чтобы очередной раз соврать или оболгать честных людей !!!
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У цій справі чим далі, то тим більше з'являється різних версій щодо візиту до Оману. Просто не треба було брехати з самого початку.
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уже никого,падлы зеленые,не колышит,******-идите нахер
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Зебилу и Ко. уже никто не верит !!! Зеленая плесень открывает рот только чтобы очередной раз соврать или оболгать честных людей !!!
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ДЕРЖАВНА ЗРАДА !

ваше ближайшее будущее Ростов
если успеете сбежать
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Ще одне кримінальне провадження в копілку. На цей раз за ст. 111 ККУ (Державна зрада).
Несолодко йому буде після припинення повноважень.
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Это кто в данном случае тот самый "честный людей"?
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Залишилося переконати Зебілів, що гівно - це цукерка!
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У цій справі чим далі, то тим більше з'являється різних версій щодо візиту до Оману. Просто не треба було брехати з самого початку.
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Нехай би вже Богдан був, ніж цей гебнявий махровий ***.
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Обое - рябое. Начинать гнать надо с их шефа.

"Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым - Цензор.НЕТ 4047
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В данном случае Схемам не верю Действительно одни общие фразы и разгон зрады.
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Мордвинка, думаете Патрушев привез Зеленскому сахар, которыми взрывали дома в 1999 году?
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тут схемам верю тут не верю тут рыбу заворачивали
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Деталі: За даними журналістів, 8 січня вночі із Москви в Оман прилетів чартерним літаком із бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.
Ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Володимир Зеленський, щоб повернутися в Київ.
Президент прилетів до Києва майже через 19 годин після того, як в ОПУ повідомили про термінове повернення президента з Оману.
Розслідувачі також повідомляють, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
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Єрмолкін, розказуй що ви робили в Омані. Невже Лєнкіни шльопкі вигулювали?
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А где правда? Вы заврались уже так, что сами путаетесь в своих вариантах вранья. Почему нельзя сказать правду?
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Бо тоді Мальдіви Петра будуть дитячою забавкою у порівнянні з Оманом.
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а у мальдіви(які оформлені були належно згідно законодавства на відміну від оману) теж свинопси прилітали???????????????????????
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Я і кажу, що порушень і брехня з Мальдівами не було, хоча осад є. А з Оманом була брехня, яка ще продовжується у геометричній прогресії.
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а что было в Мальдивах?
пляж, пальмы, рыбки....

а с державной зрадой у "Мародера" не сложилось.
ну вот за 5 лет не шло изменять и все.
не прет Петру со зрадой "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым - Цензор.НЕТ 6873
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Був лише дорогий відпочинок під час війни, але зради не було.
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так, але:
дорогий відпочинок (за свої гроші) під час війни (5 днів за 5 років - і солдат відводять з передової для переформування та відпочинку)
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где взялась эта личинка????
казлиные роги торчат из под рубашки этого очильника
конечно не встречалось зеленое с патрушковым
нахера???
взяли самолет покатать
слишком серьезная встреча была в омане
шестерок не было
эта стрелка уже вылазит боком нам
и еще вылезет
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наскільки розумію я - наш мудрий нарід мало хвилює де саме в "Сенсаціях бігусів лещенок найомов" правда. Ви здіймали такі хвилі з лайна останні 5 років що тепер самі в них спробуйте поплавати а вдячний нарід із великим задоволенням кидатиме у вас камінці
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Схемы бы лучше расследовали как Крым Россия забрала и как Порошенко нагнули с Минскими соглашениями. Там действие и результат а тут абы навонять чтобы осадочек остался.
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Когда Порошенко подписывал Минские соглашения, то там этих журналистов не было. Ну а как его нагнули, рассказал тогдашний президент Франции Олланд, который там был. Почитайте. И вспомните, что тогда россияне брали Дебальцево, а обстреливали его так, что дым от снарядов был виден из космоса.
Благодаря этим соглашениям удалось остановить российскую армию и уцелела Украина.
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Це як прикривати брехню наступною брехнею.
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Когда эти же схемы и эти же журналисты рассказывали, как Порошенко вместе со своими Свинарчуками обворовал всю Украину, то это почему-то было правдой для зебилов. А когда рассказывают про Нелоха, то все брехня от первого до последнего слова. Ну надо же, какие непоследовательные эти журналисты из схем.
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у кацапа губи шеволяться, а це означае тількы одне - бреше скотиняка!
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отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях Источник: https://censor.net.ua/n3175659
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коли будуть факти, то питань не буде
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Радио Свобода имеет репутацию, А ВЫ ПАНЕ НЕВИЦЕПРЕЗИДЕНТ А ПРосто клерк Президента?
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Это мокшанское животное даже не госсслужащий.
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Ермак ухватился не за свои полномочия с первой минуты - мож о себе бы рассказал -ПОЧЕМУ? А не Радио Свободу критиковать - источников ему не сказали ... А ты о источниках своих денежек о бизнесе ответил?
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Зеленский вообще может встречаться с кем хочет. Это его право. После трусости Порошенко который войну России не объявил теперь можно всё и всем.
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З моменту відпочинку чи явочної бесіди з ворогом в Омані минуло багато часу , а ще більше вилізло брехні .... Саме від влади . То кому вірити більше- у РС є факти . Крапка.
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Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Источник: https://censor.net.ua/n3175659
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нє пойман - нє вор! какови ваші доказатєльства???
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когда то не так давно вам зеленым уродам формулировки "по нашим источникам" хватило чтобы раз0дуть пустышку про свинарчуков и пороха
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Таких брехливих як "слуги народу" я ще не бачив))
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Звісно ми віримо Єрмаку,так само як і його московському босу Ху"лу.
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