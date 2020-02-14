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 ГБР приняло от Офиса генпрокурора 24 "дела Майдана"

Общий объем материалов этих дел - более 6500 томов.

Об этом следователи отдела по расследованию "дел Майдана" сообщили во время совместной дискуссии "Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднования годовщины", которая состоялась 13 февраля в украинском кризисном медиа-центре. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, уже приняло 42 уголовных производства от Офиса Генерального прокурора. Общий объем материалов дел - более 6500 томов", — сказано в сообщении.

Следователи ГБР рассказали о результатах работы отдела.

Читайте на Цензор.НЕТ: Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами налажена коммуникация, проблем в работе нет, - Донской

Так, за последний за последний месяц направлено в суд производство по убийству журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. А следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве сообщили о подозрении в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014.

Источник: https://censor.net.ua/n3175658
 
 
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1. ДБР відкрила справу проти Президента України Зеленського щодо таємної зустрічі в Омані з керівником ФСБ РОСІЇ. 2. ДБР відкрила справу проти Арахамія вступившого в протиправний зговір з Пєсковим щодо постачання води в окупований Крим. 3. ДБР відкрила справу проти Прем"єр міністра України Гончарука, щодо розкрадання державної казни. ..........
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ДБР відкриває кримінальні провадження проти Порошенка, Парубія, Федини за всіма можливими заявами Портнова та інших регіоналів, а також потерпілого Оманьского Віслюка попри безсовісний треш і маячню в тих заявах.
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1. ДБР відкрила справу проти Президента України Зеленського щодо таємної зустрічі в Омані з керівником ФСБ РОСІЇ. 2. ДБР відкрила справу проти Арахамія вступившого в протиправний зговір з Пєсковим щодо постачання води в окупований Крим. 3. ДБР відкрила справу проти Прем"єр міністра України Гончарука, щодо розкрадання державної казни. ..........
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ДБР відкриває кримінальні провадження проти Порошенка, Парубія, Федини за всіма можливими заявами Портнова та інших регіоналів, а також потерпілого Оманьского Віслюка попри безсовісний треш і маячню в тих заявах.
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Для чого нам брехня, якщо всі зрозуміли - ДБР не буде шукати винних у справі Майдану.
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Там сторін було набагато більше. Пам'ятаєш вірмена, якого застрелили? Він був сам за себе, просто був бідною людиною і хотів правди. Тепер шукати його вбивць не будуть.
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Его просто застрелили осознанно.Угадай,почему?
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Так треба шукати вбивць, а не воду в ступі товкти. Щодо кулі в спину теж не оприлюднювали, так що з вами стало цікаво.
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Отож, що усіх колишніх не виправдаєте кулями в спину.
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Чому ДБР не відкриває провадження за відверте зловживання службовим становищем і організацію злочинного угрупування з посадових осіб внаслідок записів в кабінеті свого екс-очільника Труби?
Чому ДБР не відкриває провадження через корупційну змову, внаслідок якої фірма батька міністра оборони на фіктивному аукціоні отримала нафтогазове родовище на Луганщині?
Чому ДБР не відкриває провадження через корупційну складову за чий рахунок був так і не внесений в е-декларацію відпочинок Зеленського в Омані і переліт віслюка на приватному чартерному рейсі?
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