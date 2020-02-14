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 Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Если вложить эти стаканчики один в другой, их длина достигнет 16,6 км. Парламент собирается отказаться от пластика, но это — дело не одного дня.

Об этом стало известно из ответа на запрос "ЧЕСНО" в Аппарат ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.

Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 000 одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3500 бумажных.

Высота маленького одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм.

Если поставить их все друг на друга, высота получившейся "башни" достигнет 16,6 км. Для сравнение, это расстояние от станции метро "Бориспольская" до аэропорта "Борисполь".

Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Оржель призывает нардепов ускорить принятие законопроекта об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте

В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, чтобы нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могли пить воду из одноразовых стаканчиков.

Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 02

В дискуссии в соцсетях по изменению такой политики на вопрос "ЧЕСНО" нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя экологического комитета ВРУ Александр Мариковський сказал, что это перемены могут занять длительное время:

"... боремся)) но это целая очень длинная дорога 🙂 аппарат, тендеры ... мы начали и продвигаем "зеленый офис" Верховной Рады. Начали с двух зданий на Шелковичной 2 и 4. Работаем !! Хотя и очень медленно сейчас", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве сдали на утилизацию рекордное количество новогодних елок, - КГГА

Другой нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что готов инициировать обращение в Аппарат ВРУ для изменения этой ситуации.


Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175657
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так поставьте им советские автоматы для газводы с общим граненым стаканом- одним на всех.
Экономия получится огромная.
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упущен важный момент, стоимость бумажного стаканчика и пластикового, и самое главное дальнейшая судьба всего использованного - вывезли на полигон?
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не хочу даже разбираться в этих сортах г.... достали уже все
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А шо так? Зеля не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?Платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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да ещё чего, у каждого убогого петебота разрешение - на когда мне спать идти, буду спрашивать) не болеешь?) газа нет, так шо мимо) ну почему-то уверен и при пете было бы точно также (если бы он выборы не пролетел), если не хуже, есть на то основания так предполагать) петя за своё президентство со своей командой всем доказал, что они отменные жлобы, за исключением "избранных")
кстати закон про рынок газа петино детище, не знаю может то зелёные такие криворукие, но коболев пока на месте шо тогда, шо сейчас
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бумажная посуда стоит дороже пластиковой

как-то в супермаркете хотел позеленет (это не то, что вы подумали ), но в итоге купил более дешевую пластиковую посуду
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как бы ещё цены совпадали хотя бы с теми, что в супермаркете... и, наверное, бумажные проще сдать на переработку, чем пластиковые в наших условиях, но они там даже не задаются этим вопросом скорее всегоя тебя не осуждаю за твой выбор, что не скажу за вр)
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но я то хоть хотел, а 99,0 в периоде берет то, что дешевле.
и они правы - копейка рубль бережет( так во всем мире
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в чём они правы? буфет пусть откроют и продают)
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" и, наверное, бумажные проще сдать на переработку, чем пластиковые"

Как ни странно, но на самом деле часто проце переработать пластиковую одноразовую посуду, чем "бумажную", тк в "бумажной" посуде часто имеется пластиковая пленка, а то, что состоит из двух материалов переработать сложнее...
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Шо, члени фракції СН настільки тупі що не вміють вкладати стаканчики один в інший? Звідки тожі взялися "кілометри"? Агов, слуги! Невже серед вас нема жодної буфетниці? Тож нехай офіційна буфетниці ВР влаштує вам семінар-тренінг. Можна на місці, не в Трускавці.
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Ну так поставьте им советские автоматы для газводы с общим граненым стаканом- одним на всех.
Экономия получится огромная.
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и стакан на цепочке


ну чтоб совсем как в их любимом сказочном совке было
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Такой раритет, да в рабочем состоянии- дорого стоит! Недавно был продан за 2500 долларов. Не помню ресурс. Кажись- пром.
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Кстати! Продан был просто шкаф, без оборудования, за эти деньги! Чес слово.
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А я на работе уже пять лет пользуюсь ОДНОЙ кружкой.
(прошлую разбил случайно)

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звучить так буцім ти работайєш кружкой
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там по стаканчику на рило в день - не так вже і багато
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Не в день, а на ранок! І одним голову не обдуриш...😂
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