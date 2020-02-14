 Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Об этом стало известно из ответа на запрос "ЧЕСНО" в Аппарат ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.

Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 000 одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3500 бумажных.

Высота маленького одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм.

Если поставить их все друг на друга, высота получившейся "башни" достигнет 16,6 км. Для сравнение, это расстояние от станции метро "Бориспольская" до аэропорта "Борисполь".

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В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, чтобы нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могли пить воду из одноразовых стаканчиков.

В дискуссии в соцсетях по изменению такой политики на вопрос "ЧЕСНО" нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя экологического комитета ВРУ Александр Мариковський сказал, что это перемены могут занять длительное время:

"... боремся)) но это целая очень длинная дорога 🙂 аппарат, тендеры ... мы начали и продвигаем "зеленый офис" Верховной Рады. Начали с двух зданий на Шелковичной 2 и 4. Работаем !! Хотя и очень медленно сейчас", - отметил он.

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Другой нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что готов инициировать обращение в Аппарат ВРУ для изменения этой ситуации.



