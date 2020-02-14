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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (3521) инвестиции (951) судебная реформа (1302) Фельдгузен (13)

 Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что для привлечения в Украину немецких инвесторов нужны не няни, а независимая судебная система.

Об этом она сказала в интервью Громадському, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники - ред.). Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций - и это правильно", - сказала посол.

По мнению Фельдгузен, большинство потенциальных инвесторов в Украину заняли выжидательную позицию.

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"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы", - пояснила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3175655
 
   
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хорошо немцы потролили вислюка омансько-офшорного)) А оно то как распиналось днем.. "будем бороться за каждую копейку"
Видать совсем дела плохи у Ссаныча, раз Бубочка в свой праХвесиональный праздник играл "праХвесиональную" роль.. только явно - штопанного))
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Госпожа посол почему то скромно назвала Беню - *няни*....
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в 2016-18рр. було відкрито 207 нових підприємств з іноземною інвестицією по виробництву промислової та легкої продукції. А 2019-му - жодного...
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ну как - "жодного"... с лета 2019 были ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ "открытия")) Как табачные. в Прилуках)
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на засРашке это называют "отрицательный рост".
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круто госпожа посол их послала... в правильную сторону.
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Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой.

Спроси у Портнова, он у зебилов щас главный по судебной рехворме.
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И єто уже тусуется с сайта на Сайт ,- проговаривается всеми . Неужели и Воз и ныне там. Говорят , что новые , а подходы не то что старые , - По моему уже и Ребенок понимает.
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это то понятно.. а как "на этом заработать" то есть не понятно... а то на чем нельзя своровать, да не дай Бог еще и работать придется... то сразу противозаконным становится...
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...ну вот..как будто меня услышала фрау эта..лохов с большими деньгами там нет и на "нянь" всяких никто не поведется... только суды! Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4459 ..
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Одна коротенькая фраза но как чётко обьяснила. Кому нафиг всрались твои няни и прочая чупуха..тем более ты их обещал только если инвестиции от 100 лямов. Что делать армии инвесторов у которых нет 100 лямов. Ходить потом по Печерским судам или наблюдать маски шоу от портновской ГБР?? Да кому ты врался чучело. Оставь свои костыли при себе..бестолочь.
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Щось всі стали на шанпанЗЄ наговорювати, мабуть він всіх заї ....в своєю тупістю, окрім кацапів.
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Кацапы 30 лет ждали такого сладенького нелоха. Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2163
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Бизнесу нужна прибыль, всё остальноё - трёп для лохов.
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Какая прибыль если весь бизнес подеребанен между своими корефанами у которых всё в руках - СМИ, суды, прокуратуры, МВД. Как ты будешь с этой братвой конкурировать??
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Совсем нас немцы за лохов держат: какие-то суды, реформы... Пусть сначала отдадут нам все свои деньги, чтоб нам было за что строить свою "молодую демократию"! А то взяли моду зубы заговаривать!
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Черговий підсрачник Оманському Брехуну.
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