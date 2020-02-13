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 Политика Украины
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Все про:Арьев (589) Зеленский (4581) Оман (34) Богдан Андрей (258) Офис Президента (254)

 Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву. ДОКУМЕНТ

Поездка президента Владимира Зеленского в Оман не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства.

Об этом сказано в ответе Офиса президента на депутатский запрос Владимира Арьева. Депутат опубликовал документ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка Президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с личной целью и за собственные средства", — сказано в ответе.

Документ датирован 7 февраля и подписан теперь уже бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

В ответе также сказано, что в поездке не было предусмотрено организационно-протокольное обеспечение и в ней не участвовала делегация. А информация о стоимости перелетов в Оман и обратно и проживания Зеленского с супругой в отеле будет обнародована в декларации президента.

"Относительно результатов визита и подписания документов в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит Президента Украины в Оман не имел официального статуса", — сказано в документе.

Также на Цензор.НЕТ: Обеспечение охраны Зеленского в Омане обошлось бюджету в 74,3 тыс. грн, - УГО. ДОКУМЕНТ

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от Европейской Солидарности Арьеву 01Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от Европейской Солидарности Арьеву 02

Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от Европейской Солидарности Арьеву 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175654
 
   
 Топ комментарии
 
Зустріч з агентом чи вербувальна бесіда?
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Только вот незадача. Согласно официального ответа от Госохраны, охранники бубочки были оплачени из госбюджета. И перелет и суточные. Завралось совсем зеленое чмо.
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Брехня викривається!
Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ!
Отже, всі зустрічі, якими намагалися замилити очі, були неофіційними.
Відповідно, те, про що там домовлялися, має стати питанням для новостворених антикорупційних органів.Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву - Цензор.НЕТ 7548
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Зустріч з агентом чи вербувальна бесіда?
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Только вот незадача. Согласно официального ответа от Госохраны, охранники бубочки были оплачени из госбюджета. И перелет и суточные. Завралось совсем зеленое чмо.
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"Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов'язаних із перебуванням президента України Зеленського В.О. в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного Авіаційного підприємства "Україна".

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Схоже на те, що віслюк Оманський порушив закон України "Про запобігання корупції":
Якщо Зеленський платив сам: в частині другій статті №52 вказаного закону зазначено, що у випадку, коли витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів, то слід їх задекларувати у 10-денний строк. Саме це й мав зробити Зеленський. Однак досі на сайті НАЗК відповідні зміни у його деклараціях відсутні.
Нижче на зображенні: станом на 13.02.2020 року, останні зміни в декларацію Зеленського були внесені 3 січня 2020 року:
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Якщо хтось заплатив за Зеленського: Віслюк Оманський так само, згідно з законом, повинен був задекларувати такий подарунок, тому що він більший, ніж 5 прожиткових мінімумів (~10 тис гривень).

Єдина можливість для Зеленського спростувати, що він вчинив корупційний злочин - це довести, що за нього заплатив хтось із близьких родичів (наприклад, дружина). Однак для цього повинна бути заява від президента з фінансовими документами: хто з близьких родичів заплатив за відпочинок, і скільки?
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От любви до ненависти один шаг. Старая житейская мудрость.
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Да,вот с этого момента украинцы люто ненавидят зелю,а зеля и его окружение люто ненавидят украинцев.Но народ еще никто не побеждал.Ленка,наверно,уже не спит ночами.
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Через те нєлох обісрався і почав носити бронік і підгузок навіть під час візиту до Папи.
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Брехня викривається!
Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ!
Отже, всі зустрічі, якими намагалися замилити очі, були неофіційними.
Відповідно, те, про що там домовлялися, має стати питанням для новостворених антикорупційних органів.Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву - Цензор.НЕТ 7548
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Это и так понятно , что частный , - А в дальнейшим вопрос государственного Масштаба.
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Чому в передбачений строк не була внесена в електронний реєстр декларацій ця поїздка, яка явно і суттєво перевищувала мінімальний ліміт невнесення, судячи з цін в оманському готелі і вартості чартерного перельоту?
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Коли готується Операція то проробляється все для не Розкритя . Ви ж бачите коли застали на горячому , - Повстали різні версії і одна заперечлива Другої . Спалилися як ділітанти , а може воно так і є.
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Брехуны.Пришли обманом на брехне,чтобы продать Украину.ИМПИЧМЕНТ за измену зеленскому.Киев-Ростов.
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Не, пришли они как раз не обманом. Они просто загадочно молчали перед украинскими баранами. А те уже сами придумывали себе всяческие ништяки.
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Моніка Оманська заявила, що "підвищувати пенсії зараз не на часі"...
А пам'ятаєте як це зелене блаЗЕнятко вискакувало з штанів на дебатах з питаннями про пенсію...Лцмірне цинічне брхло...

Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 5361
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Какой, ну какой ростов?! Вор слинял с награбленным и казну прихватил. Где здесь наказание вора?
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А шо это за узбек на фотографии? Как штатный понятой? Вова его с собой возит для таких случаев?
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Ох-ть ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!!!
Вы хоть клоуны как то соберитесь..... Придумайте красивую сказку, которую не проверишь....
Ну нельзя же ТАК элементарно ПАЛИТЬСЯ на БРЕХНЕ!!!!!!!
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ЗЕбилым уже не ссут, им уже открыто срут на голову) Раньше ж версия была что визит был официальный и ЗЕбубачка встречался с руководителями Омана и инвесторами)) Бедные ЗЕбобики это шо теперь опять переобуваца на лету??
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розписували (вішали на вуха) дивовижні перспективи оманського інвестування в Україну
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бубочці вже час у відставку
досить вже погрався у президента, досить зашкварів
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Они настолько дебильные, что даже соврать не умеют.
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Скорее уровень лохтората такой что и напрягаца нет смысла.
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не открывайте крышку банки в которой сидят ети зеленые пауки.
они себя сами сожрут - хруст челюстей етих челиностоногих буден слышен даже через стекло...
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І що тепер Зе буде робити? Мовчати і робити вигляд невинний вигляд чи просто піде у відставку?
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мороз включит, но набубкается в своей тонкой и ранимой душе...
к ленке прильнет на пожалелку - нихто масю понимает, нихто не пожалеет
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Я, пожалуй, соглашусь с три-пятнадцать. Мороз. Не Александр. Просто- мороз, никаких комментариев. Если сподобится оправдываться, я сам себя заБАНю.
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у него даже на мороз может стока мозга не найтись...
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В том и дело! Потому, я допускаю выход к микрофону.
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та ладно за "самобан" - еще не хватало за поступки етой мелкокалиберной мартышки на себя какие то обязательства принимать...
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Ніхто з правоохоронців навіть не береться перевірити - а за чий рахунок був так і не внесений в е-декларацію відпочинок Зеленського в Омані і переліт Віслюка на приватному чартерному рейсі. НАБУ не бачить тут корупції впритул, зате всеціло на рівні директора зайняте проведенням оперативних заходів проти суддів і працівників Європейського Суду з прав людини по справі, яка виглядає просто бізнесово-політичним замовленням.
НАБУ при тому не цікавить вакханалія хабарництва у вітчизняних судах, де продається все і всім. Де арешти суддів? Давно бачили? Отож.
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о, а брехали шо державний візіт, але рєЗє!дєнт за свої літав. Зустрічався з міністрами, домовлявся за торговлю...

Канєшно, вже всім понятно шо Зє!льонка сцикло, брехло та ворог. Але все тра' документувати - кожне слово, кожен рух - бо воно потім почне верещати про фейки та непорозуміння. Пора вже Зє!льонку виривати із контєкста з корінням!!!
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Зелєбобу нап"ялили на Ху"ло,у тому Омані,тепер він мавпа у клітці,яку нам будуть показувати,щоб ми знали шо він живий,а керувати буде Єрмак.
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Скорее всего это изначально был нанятый акрёр которого давно пиарили и раскручивали..гебнявая заготовка. Он в Москве неделями жило инструктаж проходил.
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Порох може і "барига" але він зробив для України більше ніж всі ті президенти які були до нього...., і після нього...)
Зеленський це фікція. Ним керують. Це видно для розумних людей. Може хтось зімною не погодиться, може я в чомусь не правий, але Зеленський не той президент що потрібен Україні.
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Строит из себя мессию, а сам брехло брехлом.
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а ким ще він може бути, коли він може президента тільки удавати?
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Глава Совбеза россии прилетал в Оман, когда там находился Зеленский, - "Схемы"

Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".
По данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN, которым через сутки вернулся в Украину президент Зеленский.
Информацию о визите Патрушева в Оман журналисты получили от неназванного источника и подтвердили с помощью записей в базе данных о пересечении российской границы.
Отмечается, что за две недели до посещения Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
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Зеля не задекларировал расходы. Значит везит был официальным ! Или кто то нам п*здтит ! 😎
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- Что-то голобородьковские сектанты молчат. А-у, зебильйо! Вы кде?
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По ідеї зараз на сцену мають вийти "щирі українці", які голосували за зелену мразь і розказували, що якщо Володєнька криво насадить, вони його знесуть. чуваки, ЗЕбанати, агов, ви де????
Робіть вітер, зносьте.
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Тепер у нього погоняло Брехун Оманський. Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 8780
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если бы он на верблюде или пешком домой пошел, но не сел в самолет врага,
убивающего народ, Президентом которого он на сегодня есть - его бы больше поняли..
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Ситуация тянет на импичмент ! Это подстава, или Богдан дебил ? 😵
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Так а Богдан здесь причем?
То, что визит был неофициальный, а частным ДУСя подтвердила ещё 24.01.2020.
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Ну що, Вовочка, отримав сьогодні по їб@льнику від своїх колишніх партнерів руками онтикококорупціонєрів-рослідувачів?
Здається мені, Вовочка, що до кінця своєї каденції, Свинарчук на твоєму фоні виглядатиме апостолом Петром.
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Це дає йому, президенту країни, права влаштовувати таємні свіданки з представником фуйла?
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то есть он потратил бюджетное бабло на гос. охрану для того чтобы встретится с патрушевым и отдохнуть как он сказал?
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"Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает, колокольчиком! "
М.В. Гоголь, "Ревізор"
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Монике ФСБ хоть командировочные оплатила, а за Ленку, а за мамку ейную расходы компенсировала?
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какой кошмар! теперь многое становится на свои места. Отставка богдана, ермак вместо него. И главное - это тупое вранье и фотки с султаном Омана и треп про инвестиции.
Воображаю как бабку и Ленку вытягивали в тапочках с постели для постановчных фото.
Какие зебилы!
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