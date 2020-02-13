 Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в ответе Офиса президента на депутатский запрос Владимира Арьева. Депутат опубликовал документ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Поездка Президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с личной целью и за собственные средства", — сказано в ответе.
Документ датирован 7 февраля и подписан теперь уже бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом.
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В ответе также сказано, что в поездке не было предусмотрено организационно-протокольное обеспечение и в ней не участвовала делегация. А информация о стоимости перелетов в Оман и обратно и проживания Зеленского с супругой в отеле будет обнародована в декларации президента.
"Относительно результатов визита и подписания документов в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит Президента Украины в Оман не имел официального статуса", — сказано в документе.
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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Якщо Зеленський платив сам: в частині другій статті №52 вказаного закону зазначено, що у випадку, коли витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів, то слід їх задекларувати у 10-денний строк. Саме це й мав зробити Зеленський. Однак досі на сайті НАЗК відповідні зміни у його деклараціях відсутні.
Нижче на зображенні: станом на 13.02.2020 року, останні зміни в декларацію Зеленського були внесені 3 січня 2020 року:
Єдина можливість для Зеленського спростувати, що він вчинив корупційний злочин - це довести, що за нього заплатив хтось із близьких родичів (наприклад, дружина). Однак для цього повинна бути заява від президента з фінансовими документами: хто з близьких родичів заплатив за відпочинок, і скільки?
Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ!
Отже, всі зустрічі, якими намагалися замилити очі, були неофіційними.
Відповідно, те, про що там домовлялися, має стати питанням для новостворених антикорупційних органів.
А пам'ятаєте як це зелене блаЗЕнятко вискакувало з штанів на дебатах з питаннями про пенсію...Лцмірне цинічне брхло...
Вы хоть клоуны как то соберитесь..... Придумайте красивую сказку, которую не проверишь....
Ну нельзя же ТАК элементарно ПАЛИТЬСЯ на БРЕХНЕ!!!!!!!
досить вже погрався у президента, досить зашкварів
они себя сами сожрут - хруст челюстей етих челиностоногих буден слышен даже через стекло...
к ленке прильнет на пожалелку - нихто масю понимает, нихто не пожалеет
НАБУ при тому не цікавить вакханалія хабарництва у вітчизняних судах, де продається все і всім. Де арешти суддів? Давно бачили? Отож.
Канєшно, вже всім понятно шо Зє!льонка сцикло, брехло та ворог. Але все тра' документувати - кожне слово, кожен рух - бо воно потім почне верещати про фейки та непорозуміння. Пора вже Зє!льонку виривати із контєкста з корінням!!!
Зеленський це фікція. Ним керують. Це видно для розумних людей. Може хтось зімною не погодиться, може я в чомусь не правий, але Зеленський не той президент що потрібен Україні.
Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".
По данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN, которым через сутки вернулся в Украину президент Зеленский.
Информацию о визите Патрушева в Оман журналисты получили от неназванного источника и подтвердили с помощью записей в базе данных о пересечении российской границы.
Отмечается, что за две недели до посещения Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
Робіть вітер, зносьте.
убивающего народ, Президентом которого он на сегодня есть - его бы больше поняли..
То, что визит был неофициальный, а частным ДУСя подтвердила ещё 24.01.2020.
Здається мені, Вовочка, що до кінця своєї каденції, Свинарчук на твоєму фоні виглядатиме апостолом Петром.
М.В. Гоголь, "Ревізор"
Воображаю как бабку и Ленку вытягивали в тапочках с постели для постановчных фото.
Какие зебилы!