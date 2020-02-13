EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  4483  124
Все про:Арьев (589) Зеленский (4581) Оман (34) Богдан Андрей (258) Офис Президента (254)

 Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

Поездка президента Владимира Зеленского в Оман не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства.

Об этом сказано в ответе Офиса президента на депутатский запрос Владимира Арьева. Депутат опубликовал документ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка Президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с личной целью и за собственные средства", — сказано в ответе.

Документ датирован 7 февраля и подписан теперь уже бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

В ответе также сказано, что в поездке не было предусмотрено организационно-протокольное обеспечение и в ней не участвовала делегация. А информация о стоимости перелетов в Оман и обратно и проживания Зеленского с супругой в отеле будет обнародована в декларации президента.

"Относительно результатов визита и подписания документов в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит Президента Украины в Оман не имел официального статуса", — сказано в документе.

Также на Цензор.НЕТ: Обеспечение охраны Зеленского в Омане обошлось бюджету в 74,3 тыс. грн, - УГО. ДОКУМЕНТ

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву 01Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву 02

Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175654
 
 
 Топ комментарии
 
Только вот незадача. Согласно официального ответа от Госохраны, охранники бубочки были оплачени из госбюджета. И перелет и суточные. Завралось совсем зеленое чмо.
 показать весь комментарий
 
Зустріч з агентом чи вербувальна бесіда?
 показать весь комментарий
 
Брехня викривається!
Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ!
Отже, всі зустрічі, якими намагалися замилити очі, були неофіційними.
Відповідно, те, про що там домовлялися, має стати питанням для новостворених антикорупційних органів.Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву - Цензор.НЕТ 7548
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зебилоид, так шо там наша бубочка такого зробыла в Омане? Сделала приятно экс руководителю ФСБ - это зачет, мудила!)))
 показать весь комментарий
 
 
И шо там Менделша з " офіційним візітом та обговорюванням контрактів"?
Ще працює,чи за Богданом побігла?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки можна товкти воду у ступі? Воно кремлівське заслане.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО СТРАШНАЯ МЕСТЬ ЗА ОБЫСКИ НА 1+1 😜 😁 😎
 показать весь комментарий
 
 
А Єрмак з ним вскладчину потусіл? А бувший голова ФСБ прилетів до них шашаличкі пажаріть?
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю , як Вовка заглядає Єрмаку у вічі так знизу каже - ой нєхарашо я ж Презідент нєлох , умене в країні біда, катастрофа з літаком .... А Єрмак йому- узбагойся!!! ЖДЬОМ ШЕФА З КРЕМЛЯ І ТОЧКА! Це я тобі наказую, без 20 днів твій віцепреЗЕдент !
 показать весь комментарий
 
 
й в продовження вже після 12-го лютого - НУ ШО Валодя, ти сєбє представлял, шо Я! с тобой поделюсь местом в етом офісє?
 показать весь комментарий
 
 
ну ок. визит частный. так какого хера ты придурок конченый хер знает где шлялся когда у тебя самолет сбили?

а теперь вопрос - а случайно ли сбили рейс МАУ? а может чтобы вазелин четко понял всю серьезность патрушева? уже иностранные журналисты пишут про сдачу Украины в угоду раски федераски.... зеленые упыри и все кто был "я голосовал не за зеленского а против порошенко", чтоб вы сдохли уроды!
 показать весь комментарий
 
 
А что все так возбудились ? Не подаст Зеля в отставку ! И импичмента не будет. Нашли уже козла отпущения. 🐐 Ждем другого зашквара ! НИ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРА ! 👏 👏 👏 👍
 показать весь комментарий
 
 
Ну, а чего, у Зеленского не может быть тайных встреч с нашими информаторами в Кремле? Это сильнейшая тайная операция СБУ против Путина!
 показать весь комментарий
 
АГА! Єрмак - губернатор Малороссіі после увода путіна от власті!
 показать весь комментарий
 
зеЛя лгун и ссыкун!импичмент сопле!
 показать весь комментарий
 
Але,а как же " инвестиции"? Между делом? Или мы" русские " друг друга не обманываем"? ( к.ф. " Брат".
 показать весь комментарий
 
А якщо тепер запитати Єрмака -він же обіцяв буди відкритим , задекларувати ту тусовку в Омані , як часну .
 показать весь комментарий
 
Так а шо мандель пиаала в Фейсбуке? )
Что визит официальный, что у него там запланирована встреча с султаном))
Это ппц! Брехня на брехне и брехней покрывает!
 показать весь комментарий
 
И еще вопрос! Что там делал Ермак тогда, если встреча была частной?))
 показать весь комментарий
 
 
А охорону хто оплачував!? І чому він не задекларував витрати? Чи поставив до відому РБ?
 показать весь комментарий
 
Клоака забурлила! Жаль, что выделяется только сероводород. Могли бы на реверсе отбить деньги за поездку.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх