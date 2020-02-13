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 В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция. ФОТО

13 февраля в Ужгороде сотрудники полиции задержали иностранца, который перевозил психотропные вещества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция 01

В багажном отсеке автомобиля Škodа, которым управлял задержанный, было обнаружено 2,2 килограмма запрещенного товара. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что данное вещество является метамфетамином.

В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция 02

Наркотики и автомобиль изъяты, мужчина в рамках начатого уголовного производства задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Ему инкриминируют ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3175653
 
   
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Чтоб жить в этой стране и не сойти с ума нужно много метамфетамина: едва успеваешь отойти от "потужных реформ", как нужно уже продавать собаку...
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Так от за що вони там вбивають один одного - метамфетаминові війни
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