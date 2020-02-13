EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  519  16
Материалы по теме:
Все про:Кернес (1163) Полтава (503) суд (22875)

 Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы

Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смыцкого, которые обвиняются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдан в январе 2014 года, будет повторно рассматривать Киевский райсуд Полтавы.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Геннадия Кернеса Александр Гунченко.

"Действительно сегодня Киевский районный суд города Полтавы получил дело, которое Полтавский апелляционный суд вернул для рассмотрения и другом составе суда. Время заседания неизвестно, а на сайте суда размещена информация, согласно системе автоматического распределения, избран судья Владимир Шиян", - отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Кернеса. 16 августа Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение о закрытии дела в отношении Кернеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3175652
 
 
 Топ комментарии
 
Я навіть знаю чим то все закінчится
 показать весь комментарий
 
Панове (дами и господа), сьогодні урочиста і памятна дата - 445 років тому кримські татари спалили Маскву ! Нада павтарить ?Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 8889
 показать весь комментарий
 
Да ничего не будет просто еще один круг все поимеют денег и все успокоятся
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Все таки , - За какие заслуги подстрелили Кернеса.
 показать весь комментарий
 
 
пашинського аж бігом посадили за звинуваченнями якогось алкаша чи то торчка якаго він нібито підстрелив. а прокацапленого гепу ніяк закрити не можуть! Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 3157 Чи не хочуть?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то не дал отжать, чем-то не поделился.
За что убили Кушнарева, Кононенко?
Убийства не раскрыты, а преступники обнаглели в край.
 показать весь комментарий
 
 
Если молчит значит знает за что. Ну и там что-то против интересов Украины видимо, может кинул кого-то с сепаратизмом, иначе бы было какое-то расследование.
 показать весь комментарий
 
 
Ліпші друзі шоколадного гетьмана допа і гепа.За той сепарський з'ізд в палаці спорту їм можна було впаяти за держзраду років по 15.Вони бігли на випередки в Московію перший гепа,за ним допа,трійцю замикав мураєв.І коли шоколадний прийшов до влади то до цих покидьків у нього не було жодних питань,бо шоколадний думав сидіти ще один термін і з цими сєпарами далі доїти Україну.Зараз шоколадного посунули і харків'яни від шоколадного отримали подарунок у вигляді цих сєпарів в обгортці цукерок рошен.
 показать весь комментарий
 
 
Панове (дами и господа), сьогодні урочиста і памятна дата - 445 років тому кримські татари спалили Маскву ! Нада павтарить ?Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 8889
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего не будет просто еще один круг все поимеют денег и все успокоятся
 показать весь комментарий
 
 
Кернес сделал для Харькова больше, чем все предыдущие мэры вместе взятые.
По повестке дня. Не надо доставать харьковчан, у них свои герои и никто не забыл в Харькове про то, что он был Первой столицей Советской Украины.
 показать весь комментарий
 
Я вас умоляю. Тут 6 лет сраную Штепу закрыть не могут, а то они представителя титульной, по нынешним временам, нации посадят.
 показать весь комментарий
 
 
Прочиталось...Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Райском Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави - Цензор.НЕТ 3981 суде Полтавы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх