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 Политика Украины
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 Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на своих пунктах "Гуково" и "Донецк" пользоваться биноклями и беспилотниками

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ценим тот факт, что глава миссии наблюдателей не уклоняется от предоставления исчерпывающего перечня препятствий в деятельности миссии со стороны российских властей. Наиболее серьезные из них включают ограничения свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использования каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые рекомендации принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими", - отметил Цимбалюк в своем заявлении в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дьёрдя Варги.

Он подчеркнул, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые РФ как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на переговорах в Минске требует всестороннего доступа ОБСЕ на оккупированных территориях, - Олифер

Глава украинской миссии при ОБСЕ отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

Напоминаем, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она работает с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, докладывая в своих отчетах о ситуации на этих двух российских пунктах пропуска и передвижении через границу. При этом российская делегация в ОБСЕ продолжает блокировать расширение мандата этой миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка украинско-российской границы, как и улучшение ее обеспечения техническими средствами.

Также читайте: За прошедшую неделю наемники РФ 21 раз препятствовали передвижению патрулей ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3175651
 
 
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обсе шо с биноклями, шо без ничиго не видят - кроты смеются...
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вот тут і назначіть развод-ДА ГОСПОДІН ВІЦЕНЕКОНСТУЦІОННИЙ ?
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Так вот почему они ничего не видят и только выражают обеспокоенность!
Теперь сразу стало все понятно...
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вот тут і назначіть развод-ДА ГОСПОДІН ВІЦЕНЕКОНСТУЦІОННИЙ ?
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А Разрешает Ходить по минному полю , - По периметру , - Что бы какой то Лось с дыры по пьянке не Забрел.
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Так вот почему они ничего не видят и только выражают обеспокоенность!
Теперь сразу стало все понятно...
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обсе шо с биноклями, шо без ничиго не видят - кроты смеются...
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Та нах ця напівкацапська беззуба OSCE там потрібна ??? Вони нічого не вирішують і ******* вони до дупи
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нас там нет, и пошли на......... а еще, давайте договариваться, но ***, нас там нет
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Вообще бестолковая миссия. Как по мне они больше вреда приносят чем пользы, тем что в какой-то мере легализируют российские оккупационные войска.
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В Гуково и Донецке оккупационных войск нет. Это территория России.
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Русские земли говоришь?
Слева сверху: Члены общества по совместной обработке земли перевозят кладовую раскулаченного крестьянина П. Емца в общую кладовую. Гришинский р-н Донецкая обл., 30-е гг. XX в.;Справа сверху: раскулаченная семья у своего дома в с. Удачное Донецкой области. 30-е гг. ХХ в.Слева снизу: Заседание членов комитета бедноты по вопросам перехода на коллективную обработку земли. с. Новосергеевка Гришинский район Донецкая обл., 1930-1933 гг.;Справа снизу Дети собирают мерзлую картошку на колхозном поле с. Удачное Донецкой области. 1933

Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками - Цензор.НЕТ 3144
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Путлера вот вот отправят в утиль.9 мая парад паБЕДАбессия будет принимать другой чувак Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками - Цензор.НЕТ 4978
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НЕ БУДЕТ НИКАКОГО МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ХВАТИТ УЖЕ ВРАТЬ. НАДО ЖДАТЬ МОМЕНТ КОГДА ***** ПОДОХНЕТ И ТОГДА ОСОВОБОЖДАТЬ СИЛОЙ.
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