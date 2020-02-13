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 Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана"

Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев заявил, что просит политического убежища в Великобритании. Он утверждает, что общая коррупция позволяет верхушкам РФ и Казахстана позволяет незаконно получать около $1,5 млн в год.

Об этом Айсултан Назарбаев написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!" — написал он.

Внук Назарбаева утверждает, что владеет информацией о коррупционах схемах правительств Казахстана и России.

"Все дело заключалось в Газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому Газпрому. Там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль — около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре, и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн долл в год", — утверждает Назарбаев.

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Айсултан утверждает, что родственники пытались заставить его молчать и на 14 месяцев отправили его в российскую тюрьму, откуда его вытащили спецслужбы РФ.

"И они нашли меня в Лондоне, где от шока происходящего я тушил боль в себе наркотиками! Они прислали охрану и пытались против моей воли вытащить меня в Казахстан, а после закрыть опять где-нибудь в России! Но мне удалось убежать от них! И таким образом я вломился в чужую квартиру, где меня арестовала полиция Британии и посадила меня в тюрьму Wandsworth! Я был так счастлив, оказавшись там. Я, наконец, выдохнул!" — написал он.

По словам Айсултана, водитель матери похитил его паспорт.

Больше он обещает рассказать в интервью Times, "если еще будет жить".

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Заявление Айсултана Назарбаева прокомментировал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. "Неэтично сейчас обсуждать и цитировать откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывают обеспокоенность не его "откровения", а состояние его здоровья. Посты написаны под манипуляцией определенных лиц. Грустно", — сказал он на казахстанском гостелеканале "Хабар", информирует "Медуза".

Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 01Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 02
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 03
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 04
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 05
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 06
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 07
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 08
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 09
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о коррупции между правительством России и Казахстана 10

Источник: https://censor.net.ua/n3175650
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по тому как засуетились рашаботыдело серьезное. Кстати, слить деду для негно дело чести, тот его папаню угасил.
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Ага. И где бабки было известно. Поди он знает и на кого они оформлены Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 8351
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трындець, вылезли боты с параши моментально и давай все нивелирвоать типа наркоман, наркоман.
Да пусть он хоть рептилоид, он по делу говорит, сцуки хуйловские, что же вы мрази такие иуды убогие?!
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"Айсултан утверждает, что родственники пытались заставить его молчать и на 14 месяцев отправили его в российскую тюрьму, откуда его вытащили спецслужбы РФ.
"И они нашли меня в Лондоне, где от шока происходящего я тушил боль в себе наркотиками!"
Ах-ха-ха... Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 4748 Это сюжет комедии пересказывают? Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 8894
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По словам Айсултана, водитель матери похитил его паспорт.
Больше он обещает рассказать в интервью Times, "если еще будет жить".
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 3312
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Та, у нас на росукрэнерго Путин, Тимошенко провернули 10+ миллиардов, Выростили Фирташа из барыги до олигархаююю Кто там еще участвовал? А народу хоть кол на голове теши. Юля! Юля! И никто не удивляется откуда у человека работавшего после видеосалона чиновником миллиардны на предвыборные кампании. Ні машини в неї, ні квартири... Бомж! (с) Ющ
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Да , Он не врет. И Он еще Жив , значит это кому то Выгодно.
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Ну а кому кроме назарбаева это выгодно, ща он распиарит своего внучка и сделает его новым диктатором Казахстана
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Кого??? Этого законченного нарика? Нурсултан сделает диктатором??? Даже в Голливуде- до такого бы не додумались. А там у пацанов, с фантазиями- в полном порядке. Нурсултан, скорее всего, просто отдаст Приказ. Ну и фсё.
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По твоему нарики не бывают президентами? А как же *****?
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А он- наркоман? Не знал. А если и так, то у внучка- нечто более забористое, чем у Фуйла.
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Во! Восток- дело тонкое! Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 929 "Я гасил боль в себе наркотиками"(с). Стоит почитать оригиналы, кстати. Там выясняется, шо чудик не просто как-то раз "гасил". Он- наглухо угашеный, по жизни. Ну шо, внучек, не бздишь? Ну, давай, выливай ИНФУ... напоследок...
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Это что внучок Нуса обсосался?Пускай радуется что берут за копейки иначе куда вы свой газ денете.У вас как в Монголии один человек на 1кв.км и два ведра газа достаточно на год.Да и выход газовой трубы из страны только через кацапию.
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Парень явно курит что-то убойное.
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Наркоман и вор судя по его же рассказу о себе.
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забористый кокс... если закрыли все счета то на какие деньги кокс, билет в Лондон, богемная жизнь?)
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Судя по тому как засуетились рашаботыдело серьезное. Кстати, слить деду для негно дело чести, тот его папаню угасил.
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Что там серьезного, давно известно что в Казахстане газ дешевле чем в рашке, естественно Газпром там покупает и продает с наваром, ничего нового он не сказал.
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Ага. И где бабки было известно. Поди он знает и на кого они оформлены Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 8351
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А зачем он полисмена лондонского покусал? Могут и отказать в убежище.
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Странно, а почему он этого не пишет, в мемуарах? Стоило упомянуть, мне кажется. Можэ у него это- как чашку кофе выпить, в порядке вещей? И он- всех кусает?
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В суде была показана запись с видеорегистратора полицейского, преградившего путь Назарбаеву.
На записи видно, как констебль приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот четыре раза применил электрошокер.
В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя провод электрошокера и напал на полицейского. Этот момент плохо виден на записи, зато видно, как из руки полицейского начинает капать кровь.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/657964.html
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Ага! Понятно. Какие, однако, эл.шокеры в Британии человеколюбивые!
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И тем не менее---прокол сильный. Если всё допустим бред полный---то не печатали бы в Британии такого. Там пачкаться не желают никогда.
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Але ж плющить пасажира..) Йому тре в Чуйскоі долині просити убежИжче а не в Лондоні
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Это все было бы убедительней если он рассказал инфу не когда он вломился в квартиру с целью раздобыть денег на дозу, да еще и искусал полицейского при аресте.
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1.5 ярда????
это шо???
за телефон счет???
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Ему наверно отказали в деньгах на наркотики. Вот он и взбесился. Подозреваю, что его отправляли не в российскую тюрьму, а в психлечебницу для наркоманов. Назарбаев конечно заслуженній для Казахстана человек. Укрепил государственность. Но за что ему вот такой внук. Наверно в хорошо обеспеченных семьях часто такое бывает. Все есть что пожелаешь, нет интереса чего-то для себя достигать, развиваться..
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Все дуже схоже на правду і поясню чому. В Україні теж свого часу існувала газова ,,фірма,, Росукренерго під патронатом Л.Д.Кучми і В.В.Путіна і за викриття її махінацій Л.Ю.Тимошенко запроторили до в'язниці. Лише завдяки випадковому , непереборному збігу обставин відбулася Революція гідності вона вийшла на волю під гаслом,,Юлі волю,,. В ніякому іншому випадку Порошенко її б не випусти. Наголошую я не фанат Ю.В.Тимошенко і внука Назарбаева, але факти річ уперта.
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трындець, вылезли боты с параши моментально и давай все нивелирвоать типа наркоман, наркоман.
Да пусть он хоть рептилоид, он по делу говорит, сцуки **********, что же вы мрази такие иуды убогие?!
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Видите ли, фефочка, он, вполне вероятно, говорит истинную Правду. Но! Это не отменяет то, что он- законченный наркоман, который ещё и весьма экзотически ранил британского полицейского. А потому, он может болтать всё что угодно. Он- неадекват! Вы это можете сообразить? Хорошо, если ответ положительный. На этом- фсё.
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Как возбулись ватоцефальные от этой новости.
А пацана жалко! Не выдержала его психика, все таки деньги не всегда приносят радость! А расплачиваться будут поколениями родственники, за свою жадность, обман, воровство у народа!
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борьба нанайских мальчиков - казахские беи набычились на кацапоордынских ханов...
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Нарик разоблачает правительство РФ и Казахстана, но спецслужбы РФ вытаскивают его из тюрьмы РФ. ..Такой бред одному мне режет ухо?!
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Та в этой исповеди-мемуаре - таких перлов- хватает.
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Ольгиновским видно тоже перепадает, раз тут целое стадо вылезло на отмыв воров.
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То что в Кремле воруют это для Британии уже давно не секрет. Вопрос в другом: нужен ли в Королевстве новый иждивенец - казахский наркоман?
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Ха так у нас тоже есть наркоман и тоже такой бред несет
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ЕСЛИ У НЕГО НЕТ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ФОТОК ДОКУМЕНТОВ ТО ОН БЕСПОЛЕЗЕН. ДУМАЕТЕ ЗАПАДНАЯ ФИНРАЗВЕДКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ? ИМ ДО НИХ НЕТ ДЕЛА ТАК КАК ОНИ ВКЛАДЫВАЮТ КРАДЕНОЕ БАБЛО В ЗАПАДНУЮ ЕКОНОМИКУ. СОРЕЕ ВСЕГО ПАРНИШКА ОБДОЛБАЛСЯ, ПОНЯЛ ЧТО ВЛИП И РЕШИЛ НАВЕШАТЬ ЛАПШИ В НАДЕЖДЕ ЧТО НЕ ПОСАДЯТ
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