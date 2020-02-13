 Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана"

Об этом Айсултан Назарбаев написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!" — написал он.

Внук Назарбаева утверждает, что владеет информацией о коррупционах схемах правительств Казахстана и России.

"Все дело заключалось в Газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому Газпрому. Там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль — около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре, и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн долл в год", — утверждает Назарбаев.

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Айсултан утверждает, что родственники пытались заставить его молчать и на 14 месяцев отправили его в российскую тюрьму, откуда его вытащили спецслужбы РФ.

"И они нашли меня в Лондоне, где от шока происходящего я тушил боль в себе наркотиками! Они прислали охрану и пытались против моей воли вытащить меня в Казахстан, а после закрыть опять где-нибудь в России! Но мне удалось убежать от них! И таким образом я вломился в чужую квартиру, где меня арестовала полиция Британии и посадила меня в тюрьму Wandsworth! Я был так счастлив, оказавшись там. Я, наконец, выдохнул!" — написал он.

По словам Айсултана, водитель матери похитил его паспорт.

Больше он обещает рассказать в интервью Times, "если еще будет жить".

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Заявление Айсултана Назарбаева прокомментировал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. "Неэтично сейчас обсуждать и цитировать откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывают обеспокоенность не его "откровения", а состояние его здоровья. Посты написаны под манипуляцией определенных лиц. Грустно", — сказал он на казахстанском гостелеканале "Хабар", информирует "Медуза".

















