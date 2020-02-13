 В Китае зараженная коронавирусом уборщица успела поработать на 15 поездах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Global Times в Twitter.
Железнодорожные власти призвали пассажиров и водителей поездов, а также других людей, которые, возможно, имели контакт с уборщицей, сообщать об этом своим районным или сельским комитетам и проходить 14-дневную изоляцию дома для медицинского наблюдения.
Напомним, исследователи из университета Тяньцзиня на севере Китая представили недавно разработанную портативную систему выявления подозрительных случаев коронавируса.
В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.
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https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ
Посмотреть очень важно.
нормальная уборщица за ето время и до работы не дойдет.
так шо этому вирусу повезло он стал известным и ему дали имя
Кто то решил нагнуть китай как всемирную фабрику. Запретят импорт из Китая. На мир обрушится новый мировой кризис.
Тест систем нет, медикаментов нет, оборудования нет. Стратегии нет.
Что-то я уже напрягся, тем более наши имбецилы собрались наших из уханя в Обухове принимать.
1.5 месяца они не предпринимали нужных шагов, пока эта зараза у них расплодилась по всему Уханю. так что ещё есть шанс остановить или снищить до минимума, если все будут соблюдать правила поведения.
плюнул на пальцы чтобы открыть покупателю кулёчек - в дупло. я по этому поводу обращался и в мерию и в кабмин уже давно - эти дебилы не могут принять правила чтобы стояла баночка с водичкой чтобы пальцы мочить в ней а не лизать их? так вот сейчас этот маленький момент клюнет в зад всему обществу. тупорылые чинуши и тупые дикие люди.
например, харкнул кто-то на тротуар где много людей ходят - получил в дупло.
начихал людям в лицо, не закрыв рот рукой - в дупло.
так воспитываеться цивилизованное, интеллигентное общество.