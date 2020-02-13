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Все про:Китай (1161) COVID-19 (17)

 В Китае зараженная коронавирусом уборщица успела поработать на 15 поездах

В китайской провинции Цзянсу зараженная коронавирусом уборщица успела поработать на 15 скоростных поездах во время инкубационного периода, пока вирус не проявился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Global Times в Twitter.

Железнодорожные власти призвали пассажиров и водителей поездов, а также других людей, которые, возможно, имели контакт с уборщицей, сообщать об этом своим районным или сельским комитетам и проходить 14-дневную изоляцию дома для медицинского наблюдения.

Напомним, исследователи из университета Тяньцзиня на севере Китая представили недавно разработанную портативную систему выявления подозрительных случаев коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3175649
 
 
 Топ комментарии
 
Респираторы "слугам урода" не помогут. Только изолирующий костюм, чтобы не размножались.
У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах - Цензор.НЕТ 3670
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Та давно понятно, что ЭТО не остановить. Я по тихоньку крупы и консервы домой закупаю. Думаю недель пять - семь еще есть.
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угу..в Северной Корее один перс нарушил карантин - удрал из зоны карантина и пошел в общественную баню...Уже расстреляли...
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Та давно понятно, что ЭТО не остановить. Я по тихоньку крупы и консервы домой закупаю. Думаю недель пять - семь еще есть.
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Это поможет для самоуспокоения. Минимум 2 года до появления вакцин. И то сначала вакцина появится для "белых" людей, типа американцев и европейцев. А еще через пол годика - год будет в продаже в Украине. Так что, минимум на 3 года запасайся.
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угу..в Северной Корее один перс нарушил карантин - удрал из зоны карантина и пошел в общественную баню...Уже расстреляли...
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Гы-ы-ы... оне хоть и чучхе, но расстреливают людей, а бани сжигают
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Да, вот так это и происходит в реальности.
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https://www.youtube.com/watch?v=LOsHrHY16OA

Зелений вірус головного мозку. Або як Зеленський і Ко з коронавірусом боряться
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С вирусами так тяжело бороться потому что эти ублюдки слишком крошечные.
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тебе хорошо смеяться - ты почти одной ногой в могиле...)
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цэ всэ х ня. главное "купила распираторов по 150 грн. 10 штук" Смаглюк.
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Респираторы "слугам урода" не помогут. Только изолирующий костюм, чтобы не размножались.
У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах - Цензор.НЕТ 3670
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ган -дон якийсь неправильний, має бути зе лений і світитись в темряві
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Кстати, презерватив значительно снижает проникновение вирусов. не нужно смеяться.
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Пандемия в Китае будет и к бабке не ходи. Вопрос, как все остальным уберечься от этого?
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Надёжней всего переждать на Южном Полюсе.
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Вирус почти не цепляется к детям! Они, наверное, что-то знают!
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Кстати, из типов вируса человеческой инфлюенцы тип С менее всех поражает детей, вызывая лишь лёгкие формы.
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Поищи видео как в Китае в мешки для трупов пакуют по три детских трупа. Там и мешков не хватает. Такой вот маркетинговый ход.
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Пандемія, це найбільше поширення епідемії в країні чи у всьому світі.
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А после работы уборщицей, шла изготавливать марлевые повязки... Маркетинговый ход)
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Кошмар.. Враховуючи повітряно-крапельному шлях передачі вірусу кількість заражених людей від цієї хворої може тепер нараховувати сотні, тисячі..
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Иван Яковина: Наступление коронавируса ( первые 15 минут )

https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ

Посмотреть очень важно.
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за 2 недели на 15ти поездах? - от ето трудоспособность у етих муравьев.
нормальная уборщица за ето время и до работы не дойдет.
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в цій новині головне слово "швидкістний" а так все іде по плану. вже ходять слухи , що цей грип всесезонний
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Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) (також відома під назвами Гострі респіраторні вірусні інфекції, назофарингіт, ринофарингіт, гостра вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів або застуда) - кожна з групи вірусних інфекцій, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів, інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів, яка легко поширюється. Відома значна кількість збудників (понад 200), які належать до різних нозологічних груп вірусної природи (віруси грипу, парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, коронавіруси, пікорнавіруси, риновіруси, ентеровіруси, віруси герпесу й інші), що тісно пов'язані з захворюваннями респіраторного тракту людини, спричиняючи розвиток ГРВІ.

так шо этому вирусу повезло он стал известным и ему дали имя
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Полюбому установят что вирус передается и через предметы. Та даже если и от людей, то все равно производство в Китае остановится.
Кто то решил нагнуть китай как всемирную фабрику. Запретят импорт из Китая. На мир обрушится новый мировой кризис.
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Вирус на границы и национальность не смотрит. Это - подсказка.
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короче, если вирус дойдет до Украины - нам кранты. Китайцы, со своей организованностью, трудоспособностью, постройкой больниц с нуля за 2 нед. не могут ничего остановить. А у нас, в условиях идиотского правительства и никчемного президента, страшно представить, как распространится вирус, и кто его будет лечить?? в районах и областях и так дефицит врачей. За 5 тыс. грн. зарплаты им будет дешевле уволиться.

Тест систем нет, медикаментов нет, оборудования нет. Стратегии нет.

Что-то я уже напрягся, тем более наши имбецилы собрались наших из уханя в Обухове принимать.
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Китайцы не могут остановить потому что крепко просрались. потому что совки. современнй китай построен под консалтингом американцев и европейцев. китай еще в основе своей совок.

1.5 месяца они не предпринимали нужных шагов, пока эта зараза у них расплодилась по всему Уханю. так что ещё есть шанс остановить или снищить до минимума, если все будут соблюдать правила поведения.

плюнул на пальцы чтобы открыть покупателю кулёчек - в дупло. я по этому поводу обращался и в мерию и в кабмин уже давно - эти дебилы не могут принять правила чтобы стояла баночка с водичкой чтобы пальцы мочить в ней а не лизать их? так вот сейчас этот маленький момент клюнет в зад всему обществу. тупорылые чинуши и тупые дикие люди.

например, харкнул кто-то на тротуар где много людей ходят - получил в дупло.

начихал людям в лицо, не закрыв рот рукой - в дупло.

так воспитываеться цивилизованное, интеллигентное общество.
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Блин, чую скоро недвижимость подешевеет.
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