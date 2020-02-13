 Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский.
Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.
"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным ", - отметил Зеленский.
Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.
Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.
"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве Президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", - подчеркнул Зеленский.
Президент также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.
Как-то двусмысленно..
Порохоботы пнх
"Правительственное предложение под названием "инвестиционная няня" действует не только для иностранных, но и для отечественных крупных инвесторов, готовых вложить от $100 млн."Источник: https://censor.net.ua/n3171815
"Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США".Источник: https://censor.net.ua/n3175648
Що за обвал цін на ринку інвестиційних нянь ??? Підозріло це все....
а потом прийдет прокурор и судья и все что было ваше станет наше
а призидент скажет что он не имеет права вмешиватся в суды, что вообще то и правильно!!
МВФ еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского…
Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.
Такой новостью поделился сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
https://www.facebook.com/miha.anarchyst
НБУ: В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%…
Шикардос! Т.е. по ПИРАМИДЕ МАРКАРОВОЙ внешние «соросята»-спекулянты получат в валюте от 5 до 10% при 100% гарантии безрисковости покупки госдолга, а Украины - будут нюхать носки руководства НБУ при Зеленском.
В гривне Маркарова от Зеленского предлагает внешним спекулям тоже весьма сладкие коврижки за спекуляции с нашим госдолгом.
При этом НБУ издевается над внутренними кредиторами - т.е. посполитыми Украинцами.
И тут выходит МВФ! … и сообщает, что он затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы сотрудничества с Киевом…
Почему? Потому, что еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского.
МыВыФы требует: открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка…
Перевожу: Землю продать, инфраструктуру отдать внешним, НБУ ПОЛНОСТЬЮ отделить от страны - т.е. забрать бухгалтерию от предприятия!
Ранее МыВыФы «усилил» независимость от Украины и ее народа: НафтоГаз, УкрПочту, УЗ, ОбронПром и другие вкусняшки…
Потом Зеленский немцам отдал УЗ, Литовцам - ОборнПром, сдал порты и готовится сдать Землю…
Что такое РЕКОНКИСТА? Это когда страну (вместе с НБУ и КМУ) нужно будет вырывать из лап «соросятни», которой служит Зеленский… Т.е. возвращать страну ее народу.
И если «электоральная революция Зеленского» была буржуазной, то за каждой буржуазной революцией НЕИЗБЕЖНО следует Великая Социалистическая.
Привет компрадорам.
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Некоторые другие недавние тексты Михаила Чаплыги:
"Вы@бывайтесь по-медленнее-я не успеваю о@уевать!"