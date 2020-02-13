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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4581) инвестиции (951) Офис Президента (254) инвестняня (1)

 Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций 01

"Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным ", - отметил Зеленский.

Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций 02

Читайте: Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций 03

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве Президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций 04

Президент также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Источник: https://censor.net.ua/n3175648
 
 
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Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций

Как-то двусмысленно.. Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций - Цензор.НЕТ 3432
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що ж тут "двусмысленного" ...вірно каже ...грошей мало ...всім не вистачить ,тому будуть "бороться" ...хотів сказати шакали , але це глисти ...шакал благородна тварина у порівнянні з цією шайкою шахраїв
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Всё верно говорит президент, но пока инвестируют в РашкуФедерашку, потому как там деньги, а не заявления...
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ЧТо может быть общего у крупного международного бизнеса с твоей кремлёвской воровитой олигархической шоблой серосхемщиков и корупционеров????
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кловун, чючєло, може ти для українських підприємців податки зменшиш?
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Это долго ждать результата, ему надо шоб сразу бабло принесли и налог заплатили. Бюджет трещит по швах..МВФ бабла не даёт...ситуация обостряеца. Срочно нужны лохи
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Как обычно - сказочки для дурачков. Заучил текст и полгода гастролирует
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найкращий інвестор це власний народ ...але ...хоча про що це я ...у "нашого" "президента" є власний народ ...але це не українці
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программы инвесторов сюда не заведут ... закон и правила игры должны быть одни для всех , а не в зависимости от посады той или иной взяточной хари
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мне нравятся эти отморженные лица за столом каждый занят своими мыслями и такое чувство что их туда согнали под дулами автоматов такие лица скорбные концерт наверно неинтересный
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Па-ада-а-а-ждітє ! У мєня всє ходи запісани !
"Правительственное предложение под названием "инвестиционная няня" действует не только для иностранных, но и для отечественных крупных инвесторов, готовых вложить от $100 млн."Источник: https://censor.net.ua/n3171815

"Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США".Источник: https://censor.net.ua/n3175648

Що за обвал цін на ринку інвестиційних нянь ??? Підозріло це все....
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...только не рассказывай об этом никаким инвесторам, а то начнется... Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 9572

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У украинцев - слуги, у инвесторов - няни. Пи"дец какой-то. На слуг мы уже насмотрелись. Теперь очередь инвесторов о"уевать.
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Та да..только дефицит бюджета растёт не по дням, а по часам....А так всё хорошо
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Что б ты подавился этой копейкой. Офисы он будет открывать, ****. Оборудование завози, придурок. Науки уже нет, а оно еще что-то продавать собирается. Дебил.
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вообще то продавать есть еще что та же земля например
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С ними всё хорошо, они передают привет ЗЕкловуну и машут ему ручкой ..прямо с Омана и с нетерпением ждут когда он в следующий раз Бенино бабло привезёт закинуть в Оманскую офшорку)) Вы спросите - а причём тут инвестиции, и причём тут Украина?? Правильно - не причём.
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да да да
а потом прийдет прокурор и судья и все что было ваше станет наше
а призидент скажет что он не имеет права вмешиватся в суды, что вообще то и правильно!!
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Какой дурак будет вкладывать деньги в страну...в которой презЕдент клоун...а премьер массовщик..... ??
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Страну в которой всем рулит завхоз из офиса типа президента...??
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А зачем за что-то бороться когда достаточно принять нормальные законы и их безукоснительно исполнять.Вот тогда когда инвесторы убедятся что законы работают не смотря на лица и статусы возможно и начнут вкладывать свои кровные денежки в Украину.Но для этого недостаточно только слова ЗЕ,на его гарантии Гаранта пойдут только инвесторы-аферисты расчитывающие заработать за срок президенства ЗЕ.
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у на законы не могут работать потому что они протеворечат друг другу! один закон говорит одно а два других пртивоположное а распоряжение министра третье!! так что даже если представить что вот честные суды и стали судит по закону то у нас все просто тупо встанет потому что суды лет 5ть будут выяснять какой же из законов главнее!!
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Ермак встретился с послами стран ЕС. В ответ послами было объяснено, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с действующим законодательством. Но он старался. Пока не получилось.
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Цинизм: Сага о колониальной политике Зеленского и его Гончарука - политолог Февраль 13, 2020Без рубрикиКомментарии

МВФ еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского…
Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 8225

Такой новостью поделился сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
https://www.facebook.com/miha.anarchyst
НБУ: В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%…
Шикардос! Т.е. по ПИРАМИДЕ МАРКАРОВОЙ внешние «соросята»-спекулянты получат в валюте от 5 до 10% при 100% гарантии безрисковости покупки госдолга, а Украины - будут нюхать носки руководства НБУ при Зеленском.
В гривне Маркарова от Зеленского предлагает внешним спекулям тоже весьма сладкие коврижки за спекуляции с нашим госдолгом.
При этом НБУ издевается над внутренними кредиторами - т.е. посполитыми Украинцами.
И тут выходит МВФ! … и сообщает, что он затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы сотрудничества с Киевом…
Почему? Потому, что еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского.
МыВыФы требует: открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка…
Перевожу: Землю продать, инфраструктуру отдать внешним, НБУ ПОЛНОСТЬЮ отделить от страны - т.е. забрать бухгалтерию от предприятия!
Ранее МыВыФы «усилил» независимость от Украины и ее народа: НафтоГаз, УкрПочту, УЗ, ОбронПром и другие вкусняшки…
Потом Зеленский немцам отдал УЗ, Литовцам - ОборнПром, сдал порты и готовится сдать Землю…
Что такое РЕКОНКИСТА? Это когда страну (вместе с НБУ и КМУ) нужно будет вырывать из лап «соросятни», которой служит Зеленский… Т.е. возвращать страну ее народу.
И если «электоральная революция Зеленского» была буржуазной, то за каждой буржуазной революцией НЕИЗБЕЖНО следует Великая Социалистическая.
Привет компрадорам.
***
Некоторые другие недавние тексты Михаила Чаплыги:
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Зеля, копейки в Украине отменены. Придётся тебе бороться за каждые 10 копеек вместе с Ленкой.
Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 1354


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Заграница нам поможет - где то я это уже слышал.А вообще это какой то нонсенс:человек,пришедший к власти под лозунгами совковой черни,типа отобрать,поделить,расстрелять всех барыг,теперь приглашает этих же барыг вкладывать свои капиталы в экономику страны победившего быдла.
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Что он имеет в виду? Они с Беней будут бороться за каждую копейку? Пока не отберут?
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Слушая это зелёное говно, на ум приходит фраза
"Вы@бывайтесь по-медленнее-я не успеваю о@уевать!"
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Няни готовы бороться за каждую вашу копейку. После таких слов я бы бежал без оглядки подальше Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 9098
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