 Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, выступая перед курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В начале 1990-х годов бывшие страны социалистического лагеря - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния - заявили о своем желании стать членами НАТО. И им тогда рассказывали то же: "Забудьте", "Куда вы лезете?", "Это невозможно", "Этого никогда не произойдет", - сказал Кулеба и добавил, что несмотря на такой пессимизм, все эти страны со стали членами Альянса.

Вице-премьер убежден, что для вступления в Альянс нужно последовательно работать на эту цель и "не дергаться": "Для меня начало российской агрессии стал переломным моментом, означавший: мы больше не будем "дергаться". Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники", - сказал он.

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Кулеба подчеркнул, что представители НАТО приезжают учиться у ВСУ.

"Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных Сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться у вас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное - вопрос времени. И это время обязательно наступит", - заявил вице-премьер.

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