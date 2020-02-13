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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6658) членство в НАТО (367) Кулеба Дмитрий (257)

 Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба

В отношениях Украины и НАТО произошел "тектонический сдвиг". Мы больше не просители помощи, и теперь вступление нашей страны в Альянс является вопросом времени.

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, выступая перед курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В начале 1990-х годов бывшие страны социалистического лагеря - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния - заявили о своем желании стать членами НАТО. И им тогда рассказывали то же: "Забудьте", "Куда вы лезете?", "Это невозможно", "Этого никогда не произойдет", - сказал Кулеба и добавил, что несмотря на такой пессимизм, все эти страны со стали членами Альянса.

Вице-премьер убежден, что для вступления в Альянс нужно последовательно работать на эту цель и "не дергаться": "Для меня начало российской агрессии стал переломным моментом, означавший: мы больше не будем "дергаться". Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк. ФОТО

Кулеба подчеркнул, что представители НАТО приезжают учиться у ВСУ.

"Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных Сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться у вас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное - вопрос времени. И это время обязательно наступит", - заявил вице-премьер.

Также на Цензор.НЕТ: Союзники по НАТО продолжат предоставлять практическую и политическую поддержку Украине, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3175646
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, о каком вступлении в НАТО может идти речь с абсолютно прокацапским президентом и парламентом? Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8119
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Пошел турборежим захвата власти и если не захвата, то прихода ХАОСА!
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Взяли поперед всіх. Тому що вони щиро хотіли в НАТО й все робили для свого народу, а не лише для армії, щоб вступити в НАТО. Бо велика армія НАТО навіть не потрібна, у НАТО своя армія є. Здається лише тупий того не розуміє.
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Кулеба Ваш папа верой и правдой служит в Казахстане послом или служил... Совдеповский дипломат . Вы готовы возглавить МИД при Ермаке - ничего удивительного в этом нет.
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Пошел турборежим захвата власти и если не захвата, то прихода ХАОСА!
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Зебилы, о каком вступлении в НАТО может идти речь с абсолютно прокацапским президентом и парламентом? Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8119
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у него будет роль Арахамии только при МИДе во властвование Ермака . приставка уже отработанный материал
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100%. ОДКБ, ШОС и Таможенный союз - вот что ждёт Украину в ближайшем будущем, если не скинем зелёную нечисть. А мы её не скинем, потому как 73% за неё. Так что забудьте о НАТО, это фантастика.
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а в это время в эту минуточку по телику орут ********* о том хаосе, о котором они и предупреждали...
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Ну если Венгрию еще можна понять то про Польшу безсовестное вранье.Кто как не Польша поддержала в самое трудное время Украину,кто как не Польша на границе отворачивалась при провозе контробандных бронежилетов,тепловизоров,амуниции и продуктов для наших добробатов когда Украина была с голой жопой и из вооруженными войсками которые сидели по приказу пастора в казармах.
Кацапы начали политику ссоры наших стран из за исторических неурядиц а сейчас и украинская официальная власть подливает масло в огонь и видимо по инструкциях *****.
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Це було давно і неправда. Момент розвалу совєтскої імперії втікає у вічність і нікому не вдасться пережити його повторно. Недолугі мафіозні стратеги затуманюють лохам мізки, тому що їм нема що більше простофілям запропонувати, крім прмітивних фантазій.
Україна вже ближче до нового " союза братскіх народов" ніж до НАТО.
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Заливает, вся верхушка власти откровенно не прячущиеся кремлёвские слуги., а он про НАТО кудахтает...Не сегодня завтра вступим в Таёжный союз.
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Подымать экономику и меньше трындеть. Никто никому не нужен с гирей на шее. Германия какая развитая страна а в Нато взнос не большой, а если будит Украина , то Этот небольшой взнос займет бюджет Украины в полном обьеме.Экономика очень зарегулированная , - Разрешить Все , запретить Единицы. Китай будит Отдыхать.И Пока полиция будит Воровать скочь , - дела не будит , это сплошь и Рядом.Стыд и Позор , обворовали инвалидов.
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