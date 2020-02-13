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Все про:Гримчак (335) домашний арест (69) Антикоррупционный суд (592)

 ВАКС продлил меру пресечения Гримчаку до 13 апреля

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как сообщили в суде, подозреваемому также продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 13 апреля 2020 включительно.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. В итоге суд исправил в постановлении одни ошибки.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2019 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

Источник: https://censor.net.ua/n3175645
 
   
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А там и не было воровства. Совсем не было. Вот и не могут ничего приплести и посадить.
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когда эту ****-ю зеленую шоблу свергнут вот тогда начнут посадки клоунов,гоблинов,рябошапок, и другой швали
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Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ /.ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием . /Гримчак освобожден из-под стражи /Авторы Гримчакгейта."Профессионалы". Баканов -юрист гражданина Израиля Коломойского, в армии не служил, лейтенанта дали для допуска к секретным документам, жена гражданка РФ.Рябошапка -выпускник университета Соломона., где освоил математику Рабиновича. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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Злоупотребление влиянием - это что-то новое в УПК и юриспруденции.
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Да болт он на вас уже ложит, той грымчак!
Он уже дома, где легко может сговориться с кем-то, подтасовать факты и события и плюнуть в вашу гнилую морду.
Блин, на шо западные структуры палят деньги, якобы помогая нам подолать коррупцию и построить справедливую судебную систему? Им шо, не жалко этих денег?
Сюда скоко не дай - всё растащится и разворуется. Тут по другому жить и управлять уже никто не умеет и не хочет. Это чёрная дыра. И скоро все наши "западные партнёры" это окончательно поймут и оставят нас один на один с кремлём. Вот там и посмотрим... и на патриотизм и на Крым, и на присоединение гончаренком ростовской области к Украине...
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