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Все про:налоговая милиция (1823) ГФС (3495)

 Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидирована схема незаконного ввоза на таможенную территорию Украины и дальнейшей незаконной реализации техники известных торговых марок и изъята партия продукции стоимостью 15 млн. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов 01

В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев интернет-магазинов г. Киева и других регионов организовали незаконный ввоз в Украину бытовой техники, телевизоров, мобильных телефонов и т.п., известных торговых марок.

Указанная продукция ввозилась на таможенную территорию Украины физическими лицами измельченными партиями без уплаты налоговых и таможенных платежей (НДС и пошлины), накапливалась на территории Украины и впоследствии передавалась заказчикам, которые рассчитывались с фигурантами наличными, часть из которых последние оставляли себе в качестве вознаграждения, а часть - обменивали на валюту и использовали для дальнейшей закупки техники.

Установлено, что в течение 2019 - 2020 годов фигурантами было ввезено на таможенную территорию Украины без уплаты налоговых и таможенных платежей техники известных торговых марок на сумму более 120 млн грн.

Смотрите: В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн. ФОТО

Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов 02

В дальнейшем незаконно импортируемые товары их заказчики реализовывали через специализированные сайты в сети интернет по ценам ниже стоимости официально импортируемых товаров.

Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов 03

На основании решений суда проведены обыски в нежилых помещениях, которыми пользовались участники схемы в Киеве, Львове и Львовской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 4 тыс. 419 единиц неучтенной техники известных торговых марок стоимостью 15 млн грн, неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1,1 млн грн, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

Также смотрите: В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов 04

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3175644
 
 
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Известные бренды по воздуху летают и таможню с госграницей никогда не пересекали... Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов - Цензор.НЕТ 3272 Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов - Цензор.НЕТ 3272
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все будет по схеме : суд - Решение об "уничтожении"- формальное комиссионное "уничтожение" нескольких пустых коробок..., дальше- все разберут " по-своим", и реализуют... Вот такая вот БОРЬБА...
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К меня простой впрос: зачем изъяли "незаконную" продукцию? Пробовали для начала предложить оплатить эти грёбаные пошлины и дать людям нормально работать?
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Согласен.
Тоже всегда возмущался, почему не заставить владельца легализировать товар?
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потому что нужно вовремя платить "крыше" ...
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через полгода там...на ответственном хранении... одни коробки будут ))))
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Объясните мне - почему в Польше этот, например, телевизор LG OLED65C9 стоит 7799 злотых, или немногим меньше 2000 долларов, а в Украине он у "официалов" стоит 95000 гривен, что немногим меньше 4000 долларов. При этом в Польше НДС 23% и его платят все, и вывозя телевизор из ЕС вы без проблем можете получить обратно эти 370-380 долларов налогов?
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Не вижу в этом ничего плохого,тем более что перевозчиками перевозился товар в рамках украинского закона об безпошленном ввозе товаров в Украину на определенную сумму а в украине перевозчик имеет полное право и тоже по Закону Украины разпоряжаться ввезеным товаром на свое усмотрение.Так что скорее всего налоговая полиция нарушила Закон Украины.
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