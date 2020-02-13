 Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Получив информацию о полете Патрушева в Оман от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждения и с помощью другого, не связанного источника - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Мониторинг российских новостей за 8 января, проведенный журналистами, показал: в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".

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На просьбу о комментарии Офис президента ответил так: "Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".

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При этом у Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, его телефон не отвечал.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов объясняет, насколько влиятельным Патрушев считается в России.

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"Как силовик, конечно, он - второй человек после Владимира Путина. А силовики, разумеется, в России играют ключевую роль. В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин у власти, - объясняет Доброхотов. - Патрушев - человек, который никогда не выходил из узкого круга. И когда он уходил с должности главы ФСБ, были вопросы о том, что это все-таки отставка, и Совет безопасности для него будет почетной пенсией. Но сейчас понятно, что это не почетная отставка - он, как и раньше, один из самых влиятельных игроков".

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.