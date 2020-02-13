 Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Получив информацию о полете Патрушева в Оман от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждения и с помощью другого, не связанного источника - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.
Мониторинг российских новостей за 8 января, проведенный журналистами, показал: в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.
"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".
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На просьбу о комментарии Офис президента ответил так: "Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".
Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".
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При этом у Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.
В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, его телефон не отвечал.
Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов объясняет, насколько влиятельным Патрушев считается в России.
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"Как силовик, конечно, он - второй человек после Владимира Путина. А силовики, разумеется, в России играют ключевую роль. В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин у власти, - объясняет Доброхотов. - Патрушев - человек, который никогда не выходил из узкого круга. И когда он уходил с должности главы ФСБ, были вопросы о том, что это все-таки отставка, и Совет безопасности для него будет почетной пенсией. Но сейчас понятно, что это не почетная отставка - он, как и раньше, один из самых влиятельных игроков".
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Четверг, 13 февраля 2020, 19:06
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В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента, который, по всей видимости, стал реакцией на недавний скандал из-за наказания военного за критику Владимира Зеленского.
Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.
"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.
В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.
тогда будут обсуждать тайно и организуют заговор
Nацик Степанович Скажений
@Mad_Nazik
Парадокс: Найкращим Президентом Зеленський був у комедійному серіалі, а от справді сміщним став на посаді Президента
він зіграв Президента краще у кіно ніж прі жізні - ой це не погроза
Это вам не за петей гоняться и ролики монтировать со закадровыми голосами про "хлопчикив". Эти натравят на вас зеленую братву с портновым и зе энд...
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Божем!
Представитель России по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сегодня, 11 января 2016 года, прибыл в Киев.
В Администрации президента Украины (АПУ) РБК-Украина эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Также источник в АПУ сообщил, что официальные переговоры пока не проводятся.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в "Борисполь" прилетел самолет из Российской Федерации. Самолет сфотографировали пользователи интернета.
Тобто Зеленський здійснив державну зраду Україні, а ти про Пороха лайєш?
Патрушев один з організаторів війни,на його руках кров тисяч українців.
Таємна зустріч з ним може бути лише про здачу України. Зеленський має бути першим зацікавленим,аби все розповісти «про Оман»та контакти з окупантами. Бо рейтинг не всесильний.І не вічний. А Ростов-нє рєзіновий
Все игры кончились. Пока он еще не наделал для Украины большой беды мы все должны выйти и согласно ст 5 Конституции Украины должны заставить этого слизняка написать заявление об отставке ( по хорошему )
Зебіли! Ви зробили це разом!
Дебила Яныка, кстати, руками его ближайшего окружения тоже кацапы подставляли и довели до побега вместо того, чтобы договориться (шанс такой ему давали). В итоге нихрена не понимающий овощь в заложниках у кацапов пишет дибильные заявы, аннексия Крыма, война.
Кацапы любят идиотов. На них они играют, как ЗЕ членом на рояле.
Не понятно к чему этот слив?
С таким успехом можно сказать,что прилетал представитель инопланетной цивилизации в Украину.