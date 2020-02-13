 Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал раввин Асман в Фейсбуке.
"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду, – я располагаю документами, подтверждающими обратное. Более того, Артемом Сергеевич встречался со мной конфиденциально, и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе – бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.
Главный раввин Украины подчеркнул, что также проинформирован о действиях НАБУ, имеющими целью преследование прихожан синагоги. "Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей", - заявил он.
Кроме того, по его словам, он намерен проинформировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также будет обращаться к руководству страны с просьбой принять меры.
Как сообщалось, 30 октября еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке, осуществляемой в октябре за центральной синагогой и верующими.
В заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана указано, что в октябре служба безопасности общины обнаружила лиц, которые "профессионально осуществляли скрытое наблюдение" за центральной синагогой на ул.Шота Руставели и верующими. По данным источников Еврейской общины, идентифицированы некоторые люди, осуществлявшие слежку, как причастные к НАБУ.
В свою очередь в НАБУ заявили, что такая информация не соответствует действительности.
15 ноября в НАБУ заявили, что они не ведут наблюдения за центральной синагогой Киева, а на видеозаписи из синагоги, которая ранее была распространена в интернете, зафиксированы сотрудники другого украинского правоохранительного органа.
В Бюро отметили, что изучили видеозапись, обнародованную в интернете, и установили, кто именно зафиксирован на ней. "Лица, названные СМИ "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, какому именно органу принадлежат эти лица", - отмечается в сообщении.
16 ноября главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил,, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.
Может попозже видео покажут)
млрд еще напишите- не рассчитаетесь никогда, хотя и так в говне по уши
вот, например, давняя история, которая отметилась сегодня в одном из СМИ:
Богдан програв суд партії Порошенка
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240365/
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Джерело: партія "Європейська солідарність" в Facebook
Дослівно: "Європейська Солідарність" виграла судову справу проти Андрія Богдана щодо законності виключення його зі списку кандидатів у народні депутати України від партії до Верховної Ради України восьмого скликання".
Деталі: У "ЄС" зазначили, що Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з'їзду. На підставі цього рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.
Що було раніше: На виборах Верховної Ради 2014 року Богдан був номером 74 у списку "БПП". Новые лица
улицыс квартала не попадают) а у ПЕСов с зелёными конфликт с тех времён из-за Бени, но не вернись Беня в Украину, ПЕСы, проиграв выборы, нашли бы ещё с кем конфликтовать, и вряд ли это было бы опзж... кто из них больший бес я не знаю)
Все зеленята ломанутся в истинную веру?
Это кто? Беня и дубинский? 😷
Віталій Барабаненко
В Дніпрі місцеві зліпили зі снігу патрульний автомобіль та викликали копів заявивши, що на вулиці стоїть покинуте службове авто
В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает программа «Схемы». Январский визит главы государства в Оман сопровождался множеством версий и многие вопросы остались без ответа. Одна из них - Зеленский посещал султанат, чтобы тайно провести переговоры с представителем руководителя страны-агрессора.Журналисты обратили внимание на рейс, которым украинский лидер срочно возвращался из Маската в украинскую столицу. Оказалось, что ранее именно этим воздушным судном прилетел в Оман секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.https://antikor.com.ua/articles/358725-glava_sovbeza_rf_priletel_v_oman_kogda_tam_byl_zelenskij._na_etom_he_samolete_prezident_ukrainy_vernulsja_v_kiev
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Главред программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что в Офисе президента опровергли информацию о встрече Зеленского с главой Совбеза РФ Патрушевым и пригрозили им судом.
Ранее "Схемы" обнародовали новое журналистское расследование, в котором речь идет о том, что Зеленский срочно вернулся в Киев 8 января бортом рейса 9H-VJN, которым ранее в Оман прилетел бывший глава ФСБ Николай Патрушев, ныне возглавляющий Совет безопасности РФ. К слову, Патрушев считается близким другом президента России Владимира Путина.
По словам Седлецкой, как "силовик", Патрушев - второй человек в России после Путина, а о том, что именно на этом борту глава Совбеза РФ прилетел в Оман, журналисты узнали из базы данных о пересечении границы России.
Как утверждает журналистка в Facebook, в Офисе президента Зеленского опровергли информацию о знакомстве и встрече главы Украинского государства с Патрушевым и пригрозили программе судебным разбирательством. Впрочем, в ОП умолчали о том, почему Зеленский воспользовался тем же самолетом, что и Патрушев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358740-hurnalistka_u_zelenskogo_prigrozili_nam_sudom_iz-za_informatsii_o_vstreche_s_eks-glavoj_fsb_i_drugom_putina
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