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Все про:прослушка (292) синагога (23) Сытник (754) Асман (5)

 Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом в связи с прослушиванием прихожан синагоги в октябре 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал раввин Асман в Фейсбуке.

"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду, – я располагаю документами, подтверждающими обратное. Более того, Артемом Сергеевич встречался со мной конфиденциально, и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе – бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Главный раввин Украины подчеркнул, что также проинформирован о действиях НАБУ, имеющими целью преследование прихожан синагоги. "Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей", - заявил он.

Кроме того, по его словам, он намерен проинформировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также будет обращаться к руководству страны с просьбой принять меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке (обновлено)

Как сообщалось, 30 октября еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке, осуществляемой в октябре за центральной синагогой и верующими.

В заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана указано, что в октябре служба безопасности общины обнаружила лиц, которые "профессионально осуществляли скрытое наблюдение" за центральной синагогой на ул.Шота Руставели и верующими. По данным источников Еврейской общины, идентифицированы некоторые люди, осуществлявшие слежку, как причастные к НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что такая информация не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве, - пресс-служба Бюро

15 ноября в НАБУ заявили, что они не ведут наблюдения за центральной синагогой Киева, а на видеозаписи из синагоги, которая ранее была распространена в интернете, зафиксированы сотрудники другого украинского правоохранительного органа.

В Бюро отметили, что изучили видеозапись, обнародованную в интернете, и установили, кто именно зафиксирован на ней. "Лица, названные СМИ "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, какому именно органу принадлежат эти лица", - отмечается в сообщении.

16 ноября главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил,, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный раввин Украины Асман опубликовал имена сотрудников НАБУ, которые осуществляли слежку за синагогой Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3175637
 
 
 Топ комментарии
 
От это да! На сцену выходят Новые Лица, кажись... Тут Сытник- попал! Потерял всякий нюх и осторожность. Синагога- это ему не заседание Кабмина! Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 271
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Віталій Барабаненко



В Дніпрі місцеві зліпили зі снігу патрульний автомобіль та викликали копів заявивши, що на вулиці стоїть покинуте службове авто

Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 5550
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Не понимаю: какой(!!!) смысл прослушки в синагоге..............☹️
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СБО прекрасно выявляет профессиональное наблюдение, знает, кто причастен к НАБУ, а кто нет. Может на СБО нанять? Вместо СБУ?
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интим был или просто побухали за счет синагоги?!
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да не подтягивают евреи тезу про еврейские погромы....
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Была скорее пародия на интим.
Может попозже видео покажут)
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а ето шо? может сытник хочет стать главным раввином?
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А шо ж этот еврейский поп два года раскачивался?
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А шо ему бояться? Его разве еврейский бог не защищает?
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ой, какие там 6 млн ?
млрд еще напишите- не рассчитаетесь никогда, хотя и так в говне по уши
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а що в сінагогє, молитви на івриті підслуховували?! чи там була масонська змова?!
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что значит люди причастные к НАБУ? это как?)
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От это да! На сцену выходят Новые Лица, кажись... Тут Сытник- попал! Потерял всякий нюх и осторожность. Синагога- это ему не заседание Кабмина! Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 271
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Да? Как-то пропустил я. Бывает, издержки профессии, наверное.
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за всем не уследишь, и всего не запомнишь, что-то проходит мимо незамеченным, за отсутствием общественного волнения)

вот, например, давняя история, которая отметилась сегодня в одном из СМИ:
Богдан програв суд партії Порошенка
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240365/

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Джерело: партія "Європейська солідарність" в Facebook
Дослівно: "Європейська Солідарність" виграла судову справу проти Андрія Богдана щодо законності виключення його зі списку кандидатів у народні депутати України від партії до Верховної Ради України восьмого скликання".
Деталі: У "ЄС" зазначили, що Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з'їзду. На підставі цього рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.
Що було раніше: На виборах Верховної Ради 2014 року Богдан був номером 74 у списку "БПП". Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 8268 Новые лица
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Это так! А вот эту, крайнюю ИНФУ, мне Али Хасан четыре дня назад вот тут- выложил. Да, неисповедимы пути Богдана... Бес, блин!
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кто хотел всё это понимал и без "инсайдов" али) в политику просто так с улицы с квартала не попадают) а у ПЕСов с зелёными конфликт с тех времён из-за Бени, но не вернись Беня в Украину, ПЕСы, проиграв выборы, нашли бы ещё с кем конфликтовать, и вряд ли это было бы опзж... кто из них больший бес я не знаю)
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Мне начинает казаться, шо я -таки в израэли живу... Це ж таки капэць! В натуре! Вова уйопуй нах израэль, пока живой!
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Видать, Сытник, предчувствуя возможную отставку, вёл бизнес-переговоры с главным раввином об организации поставок из синагог сырья для открытия торговли «кольцами сушёных кальмаров».
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Думаешь обрезки поставят на поток?
Все зеленята ломанутся в истинную веру?
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Не понимаю: какой(!!!) смысл прослушки в синагоге..............☹️
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Выявление заговора против масонского заговора.
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пора гнать из НАБы этого кондома-корруционера
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07.02.20 16:02 "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский.
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Мои прихожани...
Это кто? Беня и дубинский? 😷
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Віталій Барабаненко



В Дніпрі місцеві зліпили зі снігу патрульний автомобіль та викликали копів заявивши, що на вулиці стоїть покинуте службове авто

Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 5550
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Ух, ты! Неплохо смотрится. Кто-то не поленился...
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...Глава Совбеза РФ прилетел в Оман, когда там был Зеленский. На этом же самолете президент Украины вернулся в Киев
Главный раввин Украины Асман заявил, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге - Цензор.НЕТ 4545
В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает программа «Схемы». Январский визит главы государства в Оман сопровождался множеством версий и многие вопросы остались без ответа. Одна из них - Зеленский посещал султанат, чтобы тайно провести переговоры с представителем руководителя страны-агрессора.Журналисты обратили внимание на рейс, которым украинский лидер срочно возвращался из Маската в украинскую столицу. Оказалось, что ранее именно этим воздушным судном прилетел в Оман секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.https://antikor.com.ua/articles/358725-glava_sovbeza_rf_priletel_v_oman_kogda_tam_byl_zelenskij._na_etom_he_samolete_prezident_ukrainy_vernulsja_v_kiev
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...Журналистка: у Зеленского пригрозили нам судом из-за информации о встрече с экс-главой ФСБ и другом Путина
Главред программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что в Офисе президента опровергли информацию о встрече Зеленского с главой Совбеза РФ Патрушевым и пригрозили им судом.
Ранее "Схемы" обнародовали новое журналистское расследование, в котором речь идет о том, что Зеленский срочно вернулся в Киев 8 января бортом рейса 9H-VJN, которым ранее в Оман прилетел бывший глава ФСБ Николай Патрушев, ныне возглавляющий Совет безопасности РФ. К слову, Патрушев считается близким другом президента России Владимира Путина.
По словам Седлецкой, как "силовик", Патрушев - второй человек в России после Путина, а о том, что именно на этом борту глава Совбеза РФ прилетел в Оман, журналисты узнали из базы данных о пересечении границы России.
Как утверждает журналистка в Facebook, в Офисе президента Зеленского опровергли информацию о знакомстве и встрече главы Украинского государства с Патрушевым и пригрозили программе судебным разбирательством. Впрочем, в ОП умолчали о том, почему Зеленский воспользовался тем же самолетом, что и Патрушев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358740-hurnalistka_u_zelenskogo_prigrozili_nam_sudom_iz-za_informatsii_o_vstreche_s_eks-glavoj_fsb_i_drugom_putina

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шото у этих двоих там одновременно зачесалось
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бедные евреи, опять их холокостить собрались? пусть напишут дэпэшу Яхве » и спросят "шо, опять?"
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жиди "воюють" з жидами ..."маланские" войны ...танец нанайских мальчиков ...
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