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Все про:Нацсовет_ТРВ (467) Россия (74922) СБУ (14347) Черниговщина (620) телевидение (590)

 СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине

Российские каналы показывали в кафе "Василек" и "Носовская семья" г. Носовка Черниговской области. Всего в двух кафе обнаружена и прекращена ретрансляция шести телеканалов из РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по телерадиовещанию.

Сотрудники СБУ и представитель Нацсовета по телерадиовещанию в Черниговской области выехали в кафе в среду, 12 февраля.

"Была зафиксирована трансляция через спутник ограниченных для ретрансляции в Украине российских телеканалов "ТНТ", "Россия 24", "Russia Today TV (RTTV)", "РТР-ПЛАНЕТА", "НТВ-МИР", "STV". Сотрудники СБУ совместно с представителем медиарегулятора провели разъяснительную беседу, после чего показ телеканалов был прекращен", — сказано в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Нацсовета и правоохранительных органов постоянно проверяют общественные заведения на показ ограниченных для ретрансляции в Украине телеканалов.

"При любом обращении факт проверяется, и ненадлежащая трансляция прекращается", — сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3175636
 
   
 Топ комментарии
 
Зря ,я бы Скабеевых ,Соловьёвых ,Поповых показывал каждый день , СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8000большей ненависти к вате и хуйлобаду никто вызвать ни в состоянии ..
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Правильно. Пусть смотрят "Сваты" - сериал для интеллектуалов.
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По тарелкам всё это дерьмо работает, а наши каналы нет.
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Зря ,я бы Скабеевых ,Соловьёвых ,Поповых показывал каждый день , СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8000большей ненависти к вате и ********* никто вызвать ни в состоянии ..
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Правильно. Пусть смотрят "Сваты" - сериал для интеллектуалов.
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А какие сериалы показывают для электоральной элиты на прямом и пятом, так чисто интересуюсь?
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Ни каких не показывают....абсолютно ни каких...ни сериалов...ни фильмов...ни говношоу типа квартала...ничего там нет....и потому зебилов типа тебя от этих каналов аж крутит....
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а как же поярков и гавнопольский? разве они не говношоу типа квартала? исключительно незаангажированные интеллектуалы транслируют поток сознания для ылиты?))))))
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Ничего общего программы Ганопольского...Вересня...и другие с говнокварталом не имеют....
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"меня обманывать не надо,я сам обманываться рад."
ну да ладно. гавнопольский на зп,как и многие присутствующие здесь( привет привету). а что с поярковым? как назвать дол..бов, которые его смотрят?
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Бес понятия...но что то подсказывает мне что она гораздо более образованная нежели аудитория говноквартала и сватов....
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Сейчас у меня с 18 января ...в связи с тем что закодированы другие каналы ...целый день идет только Прямой.....и я ни разу не видел там передачи Паяркова.....
Надо будет посмотреть...когда она идет ...может ночью....
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аж в двух кафе!?СБУ и Нацсовет!? феноменально!
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Вот на кой хрен они это шоу устраивали?! Ещё бы "ЗвИзду" воткнули. Был бы полный абзац! Кст, считаю направление Чернигова- самым опсным, на предмет вторжения. Даже Мариуполь- в меньшей группе риска.
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заодно заочно арестованы киселев, соловьев, скабеева и прочие злопыхатели, вынесение заочных приговоров ожидается на следующей неделе
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По тарелкам всё это дерьмо работает, а наши каналы нет.
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Клоуні мля....а если сейчас ничего другого по спутнику нет?? Украинские каналы закодированы....Сейчас пол Украины у кого спутник смотрят каналы из паРаши....
Думать надо было когда каналы кодировали.....идиоты...
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Добрые, а могли бы и спутник сбить.
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Вообще-то, клиентам в кафешках, кроме музыки и футбола, ничего больше не интересует!
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Треба декомунізіровать цей "васильок" на "Барвинок"
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Это в СБУ тоже после Трускавца начали набирать....
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Интересно а почему СБУ не интересует почему украинцев отстраняют в Украине от доступа к украинским телеканалам.Отключили аналоговое ТВ при покрытии страны Т2 меньше чем на 30 процентов,почему для украинцев закодировали украинские телеканалы а кацапские безпрепятственно вещаются на Украину.Почему запретили Однокласники и ВКонтакте вто время когда новостные каналы в свободном доступе.
Так что я не вижу ничего такого плохого в просмотре кацапского ТВ так как и сам перешел из принципа на кацапское ТВ но всеравно не заплачу ни копейки нашим кодированым засранцам.
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В Ковеле на автостанции на вокзале в одном из магазинов мы видели Россию 24. Там Кадырова показывали, когда мы вошли. Продавец на наш вопрос сказал, что ему интересно, что они про Украину говорят. Вот так сначала малороссам интересно, что о них говорят, а потом и войны у нас нет, и русские нам - братья.
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Новость не о чем

оцените масштаб операции
СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине
В целых двух кафе а что свои каналы закодировали а Рашисткие свободны то нет виноватых тут все ок СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3486
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Встреча одноклассников
Мнения 13-фев, 04:339 2 819 0

Этой весной истекает срок блокировки Одноклассников, Вконтакте и mail.ru.

Российские интернет-ресурсы были заблокированы в Украине в мае 2017 года. Президентский указ обязывал провайдеров закрыть доступ к сервисам Вконтакте, mail.ru, Яндексу и Одноклассникам. В тот момент эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.

Впрочем, «бан» для Яндекса продлили на три года еще в 2019 году. Судьбу этого ресурса будут теперь решать в Киеве лишь в 2022-м. А вот срок ограничений для трех других российских компаний никто пока что не продлевал. И чем ближе май 2020-го - тем ближе споры о том, где ставить запятую во фразе «запрещать нельзя разрешать».

Можно предположить, что линия разлома будет нам хорошо знакома. И если сразу вывести за скобки адвокатов Москвы, то остальные разделятся на тех, кто готов мириться с государственным вмешательством в частную жизнь и тех, кто его не приемлет.

Я помню дискуссию трехлетней давности. Противники запрета говорили о том, что гражданин Украины сам волен выбирать себе сайты и соцсети. Что гражданская сознательность не воспитывается директивами. Что санкции неэффективны. А еще я часто слышал фразу «вместо того, чтобы запрещать - создавайте альтернативы».

Лично мне во всей истории с запретом российских интернет-компаний кажутся важными две вещи.

Во-первых, запрет российских сервисов мало чем отличается от запрета российским звездам выступать в Украине. Уже доводилось писать, что условный Киркоров был способен дважды в год собрать в четырех украинских городах-миллионниках концертные залы. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российскому артисту восемь выступлений.

С учетом, что средний гонорар исполнителя его уровня колеблется в районе 15 тысяч долларов, то годовые потери от запрета гастролей - это 120 тысяч долларов. Трехлетний запрет въезда на территорию Украины для артиста равноценен $360 тысячам убытка. Именно столько российские топ-звезды теряют из-за того, что дают концерты в Крыму.

Вся эта история - она не про цензуру, а про бизнес. Санкции инструментальны и их задача - выполнять роль кнута и пряника. Когда несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потерей украинского рынка.

Емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него нес ощутимые финансовые потери. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией.

Российские социальные сети и почтовые сервисы - это еще и бизнес. Одна из его задач - это получение прибыли, и ограничение доступа на украинский рынок выполняет роль «кнута» для тех, кто нарушает национальное законодательство.

Сокращает прибыль и уменьшает доход.

Во-вторых, оговорка о том, что получение прибыли - это лишь одна из задач российских интернет-компаний - не случайна. В 2017 году вышла книга «Битва за Рунет».

Ее авторы - Андрей Солдатов и Ирина Бороган - очень подробно описывают, как именно российские спецслужбы устанавливали контроль над российским сегментом интернета.

В книге рассказано о том, как ФСБ добивалось лояльности со стороны владельцев крупнейших платформ, как разрабатывалось программное обеспечение для слежки и контроля. Как принимались законы, уничтожающие анонимность и дающие спецслужбам доступ к личным данным пользователей.

Авторы книги пишут о том, что российское руководство убеждено, будто все в мире, включая интернет, имеет иерархическую вертикальную структуру. А потому слова Путина о том, что «интернет возник как проект ЦРУ» - всего лишь отражают его собственную картину мира.

И в рамках этого подхода Кремль отстраивал суверенное пространство рунета - подотчетное и подконтрольное государству. «Битва за Рунет» - это лучшее объяснение того, почему почему украинский сегмент интернета должен быть максимально далек от российского.

Российские интернет-компании в отличие от своих западных аналогов, остаются продуктом российской политики. Которая имеет мало общего с безопасностью и устойчивостью Украины.

И за последние три года не случилось ничего, что бы могло служить аргументом в пользу миролюбия Москвы. Несменяемость ее руководства гарантирует преемственность подходов в отношении нашей страны.

Но именно эта неизменность ее политики должна находить зеркальное отражение в преемственности подходов Киева. Какой бы ни была фамилия украинского президента.

И все рассуждения о том, что ограничения бьют по комфорту украинского пользователя вызывают у меня искреннюю радость. Просто потому, что война всегда бьет по комфорту. И если чье-то пространство персональной жертвы сводится к невозможности доступа к российским соцсетям - за людей стоит порадоваться.

Многим повезло намного меньше.

Павел Казарин
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