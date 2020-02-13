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Все про:Волынь (677) Тарифы на газ (183)

 Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад

На Волыни платежку за транспортировку газа адресовали мужчине, который 9 лет назад погиб при пожаре. Газ, согласно счету, якобы доставили в его сгоревший дом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".

Инцидент произошел в селе Раков Лес Камень-Каширского района на Волыни. Счет за транспортировку газа получили родственники мужчины.

Платежка адресована на имя покойного. Ему предлагается оплатить 150 гривен за транспортировку газа в дом, сгоревший 9 лет назад.

В ПАО "Волыньгаз" объяснили путаницу тем, что наследники покойного не подали заявление о его исключении из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть, письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", – пояснила представительница ПАО Оксана Швец.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тариф на доставку газа разделили поровну на 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Газовики и родственники покойника уже договорились о встрече, на которой окончательно зафиксируют смерть абонента и решат, что делать с полученной на его имя платежкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3175634
 
 
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Это его проблемы, а не Гончарука... ... Царство небесное мужику,конечно...
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вот подключите ему туда, он заплатит.... или даже добавит газов...
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У него могила в ипотеке. За субсидиями к черту стоит в очереди. Одна дорога - бежать в Крым.
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Тут схема выкалачивания денег из народа разработана четкая.... потреблял ты газ...или не потреблял....уже никого не волнует...за транспортировку заплати....
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Может Дубилет его еще и воскресил в своей "переписи"?... Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 2022
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Счёт оплатит 🐕 японской элитной породы "Хатико", которая ухаживает за могилой хозяина 😂
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ребята.а ведь шутить тут неуместно,очередное пробитое дно,ау 73 где вы
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А вдруг он попал в ад и там у его котла газовое отопление? И нынешний през поздравляет не только *****, а и его начальника?
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Кроме как "народ- терпила" ничего и не скажешь. 5 лет терпели "Роттердам +", а теперь транспортировку. Наш народ научился только проводить Майданы, то в интересах Ющенка, то в интересах Порошенка, то голосовать за слугу олигархов, но не научился бороться за свои права. Ну что же, будем еще 4 с половиной года следующих ничтожеств обогащать, холить, лелеять и делать из них олигархов, в дополнение к старым.
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Да мужик этот покойный ещё и за бубачку проголосовал. Вот пусть теперь и за транпортировку плотить!
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Там труба під могилу заведена - труба по факту є, її обслуговують - не їб@, що клієнт помер - платити Фірташу треба )).
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до нас на планете жило сто миллиардов человек .. зебенина цель с каждого из них хотя бы по доллару стрясти ..
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скоро и от Харона за перевозку счёт придёт.
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А провели бы перепись по спутнику, так и увидели бы, что дом сгорел и мужик вместе с ним.
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ЗЕнапёрсточники придумали новый лохотрон, живой ты или мёртвый, пользуешься не пользуешься газом, а за доставку плати. По сути ЗЕнапёрсточники ввели ежемесячную абон плату. Госпади сколько бы воя, скулежа, истерики было бы, если б это Порошенко сделал...даже не представляю этот вселенский, общегалактический ЗЕбильный скулёж. А если при ЗЕкловуне то ничего страшного, и ЗЕленский не причём..виноват опять Порошенко..Да и вообще - для ЗЕбубачки ничего не жалко, он же не какой то там барига мародёр.
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Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад... Хм... Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 1949 Так может он и субсидию получал? Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 8295
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