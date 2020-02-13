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Все про:Одесса (5902) СИЗО (1149) убийство (5498)

 Суд оправдал экс-начальника Одесского СИЗО, в котором арестант убил инспектора

Суд Одессы оправдал экс-начальника Одесского СИЗО Вячеслава Коваля, которому прокуратура инкриминировала служебная халатность, повлекшее тяжкие последствия - убийство и расчленение инспектора пенитенциарного учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту Укринформа в аппарате райсуда.

"Исследовав доказательства сторон обвинения и защиты, суд установил, что обвиняемый Коваль не давал разрешения на пребывание опасного узника в хозяйственном дворе учреждения и не знал об этом. Основываясь на этом, суд постановил вынести оправдательный приговор Ковалю. Из-за недоказанности преступления оставлен без рассмотрения гражданский иск прокурора в интересах государства о взыскании с подсудимого 500 000 гривен ", - отметили в суде.

На заседании суда дала показания родная сестра младшего инспектора СИЗО Елены Порошенко, убитой рецидивистом Василием Чемеризом в 2017 году. По ее словам, жалоб от сестры на действия руководства СИЗО не было. После вынесения приговора Чемеризу, которого приговорили к пожизненному заключению, семья погибшего инспектора получила компенсацию 1,2 миллиона гривен.

Как известно, 17 августа 2017 г. заключенный Одесского СИЗО Чемериз убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Прокуратура инкриминировала совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), также начальнику учреждения Ковалю, считая, что он недобросовестно выполнял служебные обязанности, нарушал требования Закона Украины "О предварительном заключении". В том числе не принял меры по прекращению нарушения режима содержания заключенного Чемериза, который находился в хозчасти СИЗО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175630
 
 
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по моему, во все наши суда, нужно вводить автоматчиков (нацгвардия+ДШВ), что бы всё кривосудие проводилось под дулами автоматов и видеокамерами следаков СБУ..
Зеленский, ***!.. сделай так, что бы мы тебя уважали!!!
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За убийства 16 жандармов дохлой РАБссии при ограблении банка в Баку в 1908 году гражданин Джугашвили был сослан в Туруханский край,без кандалов и кучей бабла на карманные расходы
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