 Суд оправдал экс-начальника Одесского СИЗО, в котором арестант убил инспектора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту Укринформа в аппарате райсуда.

"Исследовав доказательства сторон обвинения и защиты, суд установил, что обвиняемый Коваль не давал разрешения на пребывание опасного узника в хозяйственном дворе учреждения и не знал об этом. Основываясь на этом, суд постановил вынести оправдательный приговор Ковалю. Из-за недоказанности преступления оставлен без рассмотрения гражданский иск прокурора в интересах государства о взыскании с подсудимого 500 000 гривен ", - отметили в суде.

На заседании суда дала показания родная сестра младшего инспектора СИЗО Елены Порошенко, убитой рецидивистом Василием Чемеризом в 2017 году. По ее словам, жалоб от сестры на действия руководства СИЗО не было. После вынесения приговора Чемеризу, которого приговорили к пожизненному заключению, семья погибшего инспектора получила компенсацию 1,2 миллиона гривен.

Как известно, 17 августа 2017 г. заключенный Одесского СИЗО Чемериз убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Прокуратура инкриминировала совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), также начальнику учреждения Ковалю, считая, что он недобросовестно выполнял служебные обязанности, нарушал требования Закона Украины "О предварительном заключении". В том числе не принял меры по прекращению нарушения режима содержания заключенного Чемериза, который находился в хозчасти СИЗО.

Читайте также - Снят с должности начальник СИЗО в Одессе, где заключенный расчленил сотрудницу изолятора