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 Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде

Иностранец сам обратился к врачам. По предварительным данным, он здоров, но согласно инструкции Минздрава его обязаны госпитализировать на 2 недели.

О госпитализации китайца сообщил директор медучреждения Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Закарпаття.

По его словам, иностранец сам обратился к медикам. Те не нашли у него признаков какого-либо заболевания. Но, согласно инструкции Министерства здравоохранения, обязаны были госпитализировать мужчину на 14 дней.

"Он находится в боксе под присмотром медработников. Меряем температуру и наблюдаем его состояние. Если все будет хорошо, то после инкубационного периода он будет выписан из областной клинической инфекционной больницы", — рассказал Поляк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, - Минздрав

Мужчина прилетел в Украину из Китая с пересадкой в Дубае, а в Ужгород добрался на поезде из Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3175629
 
 
 Топ комментарии
 
после этой новости многие вылечатся и перестанут посещать эту больницу
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Капец шляются китайцы по всему миру разносят заразу-- какого черта не сидят в Китае Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде - Цензор.НЕТ 945
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Там половина персоналу вже звільнилася.
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Капец шляются китайцы по всему миру разносят заразу-- какого черта не сидят в Китае Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде - Цензор.НЕТ 945
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_Потому что коммуняки скрывали происходящее и затыкали рты понимающим специалистам. Потому не ввели вовремя карантин и ******** Ухань. А может и всю чину.
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после этой новости многие вылечатся и перестанут посещать эту больницу
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Там половина персоналу вже звільнилася.
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а если бы сам не пришел?
дай ему Китайский Бог здоровья.... чтоб нашему Боженьке не напрягаться!
(Господи, прости!)
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Нє. З тим коронавірусом попереду така веселуха- закачаєшся!
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таки придется нашему....напрягаться , да?
ибо на медицину нашу надежд не много...
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Нема мозгів, чого кататись так безвідповідально, сиди в себе і там звертайся до лікарів, а то по всьому світу шастають і розносять всяку холеру.
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_Они заняты своей собственной жизнью, ежедневными заботами и делами, а не размышляют о своей ответственностью перед миром.
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Птичий и свинячий грипп побеждали не таблетками кремля...,в медицинской академии им.Сеченова Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді - Цензор.НЕТ 8196
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Та ладно. Это просто законопослушный китаец. Почитал инструкцию МОза и решил напомнить о ней властям. А по правильному - это власти , у которых на всю страну 25 тест систем и ни одной нормальной инфекционки , должны закрыть въезд для всех кто 14 дней перед этим посещал Китай.
К сожалению, у нас все впереди. Все очень пессиместично.
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ліків немає..
тому все песимістично У ВСІХ.

найбільше (по черзі)після Китаю у Гонконгу, Південній Кореї і Японії...

щасливі лише ідіоти.. за визначенням..
котрі,наприклад вирішили ,що епідемія несерйозна,бо смертність мала..І вони далеко їх не зачепить...
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а то шо он на поезде колесил и в киеве тоже никого не смущает??
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довбо..оби в МОЗ (юристи-менеджери -манікюрщиці) не розуміють досі ,що симптоми у COVID-2019 з"являються вже ПІСЛЯ інкубаційного періоду (вже доведено до 24 днів) ,коли інікований може заражати інших...
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