 Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде

О госпитализации китайца сообщил директор медучреждения Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Закарпаття.
По его словам, иностранец сам обратился к медикам. Те не нашли у него признаков какого-либо заболевания. Но, согласно инструкции Министерства здравоохранения, обязаны были госпитализировать мужчину на 14 дней.
"Он находится в боксе под присмотром медработников. Меряем температуру и наблюдаем его состояние. Если все будет хорошо, то после инкубационного периода он будет выписан из областной клинической инфекционной больницы", — рассказал Поляк.
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Мужчина прилетел в Украину из Китая с пересадкой в Дубае, а в Ужгород добрался на поезде из Киева.
дай ему Китайский Бог здоровья.... чтоб нашему Боженьке не напрягаться!
(Господи, прости!)
ибо на медицину нашу надежд не много...
https://twitter.com/coronavirus_flu/status/1227996837459693570
К сожалению, у нас все впереди. Все очень пессиместично.
тому все песимістично У ВСІХ.
найбільше (по черзі)після Китаю у Гонконгу, Південній Кореї і Японії...
щасливі лише ідіоти.. за визначенням..
котрі,наприклад вирішили ,що епідемія несерйозна,бо смертність мала..І вони далеко їх не зачепить...