 Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Центральная диспетчерская служба Полтавской области - один из успешных примеров пилота в рамках медреформы. Это пример того, как будут работать диспетчеры по всей стране", - сказал Гончарук.
Диспетчеры принимают звонки на "103" от людей по всей области. Все они имеют медицинское образование - фельдшера. Есть и врачи, работающие в 5 смен. Если человек нуждается в дополнительной консультации, ее переключают на врача-консультанта, или на старшего врача. Ежедневно поступает более 1,7 тыс. звонков, из них более 40% - консультативные.
Всего в Полтаве сейчас работают 145 карет скорой помощи, из них около 100 ежедневно работают в городе по вызовам. Все кареты оснащены GPS-сигналами, а также электрокардиографами. Это телемедицинские устройства, которые помогают определить нарушения кровообращения в сосудах на расстоянии. Так можно оперативно выявить инсульт или инфаркт.
"Просто в цифрах: если раньше мы теряли каждого четвертого человека с подозрением на инсульт - 25,5% из-за неправильного диагностирования, теперь эта цифра уменьшилась до 13,4%. Цель правительства на 2020 год - спасти как можно больше жизней наших людей. И Полтава своим примером уже доказывает, что сократить смертность в несколько раз - реально", - сказал премьер.
Он добавил, что в Украине часто люди умирают из-за неправильной госпитализации и несвоевременного диагностирования. Среди причин внезапной смерти преобладают инсульт (200 тыс. случаев в год, смертность 20%) и инфаркт миокарда (50 тыс. случаев, смертность 30%).
Гончарук отметил, что такая ситуация недопустима и правительство системно будет бороться с этим.
- Петрович, как ты задолбал....вот кто только что промчался мимо нас?
- тю.. Иван Степанович...ну вот что вы наговариваете.?..я зашел в 8 палату с рулеткой ... там шибка треснула... я и хотел замерять и записать..
- ага... значит 8 палата ..у окна там с инфарктом Сидоров ... лежал...
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?
В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
а сейчас рассказывают, как это замечательно
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі
Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов
Ото по вухах їздив, чим продовжує займатися і зараз.
вибачайте, але як воно працює прем'єр-міністром?