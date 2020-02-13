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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:смертность (138) скорая (232) Гончарук_Алексей (698) медреформа (9)

 Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня ознакомился с работой реформированной Центральной диспетчерской службы в Полтавской области, которая заработала в сентябре 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Центральная диспетчерская служба Полтавской области - один из успешных примеров пилота в рамках медреформы. Это пример того, как будут работать диспетчеры по всей стране", - сказал Гончарук.

Диспетчеры принимают звонки на "103" от людей по всей области. Все они имеют медицинское образование - фельдшера. Есть и врачи, работающие в 5 смен. Если человек нуждается в дополнительной консультации, ее переключают на врача-консультанта, или на старшего врача. Ежедневно поступает более 1,7 тыс. звонков, из них более 40% - консультативные.

Всего в Полтаве сейчас работают 145 карет скорой помощи, из них около 100 ежедневно работают в городе по вызовам. Все кареты оснащены GPS-сигналами, а также электрокардиографами. Это телемедицинские устройства, которые помогают определить нарушения кровообращения в сосудах на расстоянии. Так можно оперативно выявить инсульт или инфаркт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 160 тысяч человек в год мы могли бы спасти, если бы у нас была более эффективная система медицинской помощи, - Гончарук

"Просто в цифрах: если раньше мы теряли каждого четвертого человека с подозрением на инсульт - 25,5% из-за неправильного диагностирования, теперь эта цифра уменьшилась до 13,4%. Цель правительства на 2020 год - спасти как можно больше жизней наших людей. И Полтава своим примером уже доказывает, что сократить смертность в несколько раз - реально", - сказал премьер.

Он добавил, что в Украине часто люди умирают из-за неправильной госпитализации и несвоевременного диагностирования. Среди причин внезапной смерти преобладают инсульт (200 тыс. случаев в год, смертность 20%) и инфаркт миокарда (50 тыс. случаев, смертность 30%).

Смотрите также: Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи. ФОТОрепортаж

Гончарук отметил, что такая ситуация недопустима и правительство системно будет бороться с этим.

Источник: https://censor.net.ua/n3175627
 
 
 Топ комментарии
 
Пздц.... Украина оккупирована зелеными идиотами... Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6994
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Их не поймёшь - до выборов гавкали, что медреформа - это смерть,

а сейчас рассказывают, как это замечательно
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Здоровий санітар з дубинкою моментально вилічить більшість хвороб.
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Гончарук в масовці старого ток-шоу Пальчевського.)))

Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5120
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"Светоч мысли" и "высокообразованный" специалист занимается исследованием аудитории Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4573 Не наезжайте на "ученого" на работе. Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4573 Обидится.
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***
- Петрович, как ты задолбал....вот кто только что промчался мимо нас?
- тю.. Иван Степанович...ну вот что вы наговариваете.?..я зашел в 8 палату с рулеткой ... там шибка треснула... я и хотел замерять и записать..
- ага... значит 8 палата ..у окна там с инфарктом Сидоров ... лежал...
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Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?
В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
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В миргороде, лубнах, лохвице, багачке, и тд пошуруйте - там супер весело с медициной.
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Пздц.... Украина оккупирована зелеными идиотами... Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6994
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Их не поймёшь - до выборов гавкали, что медреформа - это смерть,

а сейчас рассказывают, как это замечательно
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Вони не бояться, бо для того щоб трапився інсульт треба щоб в черепі був ще й мозок.
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Навешали Гончаруку лапши полтавские галушки. В Полтавской области была всегда самая высокая смертность от инсультов, и снизилась она до общего уровня явно не от работы СП.Невеликое это достижение при общем упадке медицины, которая платная на 99%.
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Як правило при важкому інсульті нічого не допомагає, тому Гончарук просто так думав язиком.
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Оно тупое и выдает за достижение абы что.
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Треба говорити: інсульт йди геть. Після цього неврологія непотрібна.
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Ні! Треба просто сказать "Серце, перестань битись!" і ніякого інсульту чи інфаркту стопудово не буде! Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8150
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Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9662
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі

Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов



Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2894

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Нічого страшного в тому, що Олексій Гончарук колись підпрацьовував у масовці немає. Гірше те, що він так і не зав'язав з цим заняттям.


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Молодий прем'єр працював в масовці)))
Ото по вухах їздив, чим продовжує займатися і зараз.


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Вам не здається, що вираз обличчя в нього дещо дебiльний? навiть не так, не дещо...


вибачайте, але як воно працює прем'єр-міністром?




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Завдяки Супрун, швидка на виклики не приїздить. Люди вмирають.
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Это все *** , *** и только *** на бумаге , а что в реальности ? Моя жена была в той же Полтаве на 3 недели и почувствовала себя плохо . Пошла сдавать анализы , сдала и ее сказали результат что ещё больше плохо стало . Выписали каких-то лекарств на бумаге длиной в 40 сантиметров. Я ее говорю , ничего этого не покупай , мы через 5 дней уже покидаем этой дурдом . Приехали в Данию , пошло жена сдала кровь на анализ , все хорошо . Вот такая медицина на которою и заслужили забили .
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Когда я приехал в Данию , как то я пришёл к знакомой , ее сын ему тогда было 20 лет сидит и заполняет медицинскую карточку на анализ крови . Я его как тупой совдеповец спрашиваю , ты болеешь ? Я как совдеповец не могу понять , зачем это здоровому человеку . Он на меня смотрит , и говорит « в Дании здоровее люди каждые пол года кровь на анализ сдают «. После этого я каждые пол года сдаю кровь и проверяюсь . Ещё каждые 10 месяцев хожу к зубному и проверяю зубы
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ВЫ просто столкнулись с гипердиагностикой.Когда у Вас находят тучу несуществующих болезней,долго и нудно лечят здорового тучей ненужных лекарств и Ваш кошелёк очень облегчается.
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100 % . Но они не знали , что мы с Дании , а что делать людям которые живут в Украине? Как над людьми издеваются !
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Более десяти лет назад в Харькове всегда дежурила скорая с врачами Института Малой.У моей супруги случился гипертон.криз.Скорая появилась через 3 минуты.Врач высшей категории.Никогда не забуду,как профессионально и быстро и подоброму они купировали криз..Повторный криз случился через несколько лет.Это уже приГепе.Приехали фершала.Быстро сняли кардиограмму,передали по телефону врачу,он расшифровал,дал указания фершалу,тот сделал укол ,посидели минут пять,проследили за ситуацией и уехали.Криз тоже сняли,но успокоили,что нет инсульта и инфаркта.Гончарук ломится в давно открытую дверь!
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А чи це не та реформа, яку пані Уляна запровадила? Тоді до чого тут ця зелена пліснява?
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МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ КАК ЭТО ЧУДО НА САМОКАТЕ НАМ ПРЕЗЕНТОВАЛО НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ В БОГОДЕЛЬНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ оп - неконституційний віцепреЗЕдент , сірий кардинал переодягнувся в ЗЕлену мантію правителя, корону залишив на голові у ЗЕ
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Єрмак умовив Зеленського залишити Кличка, Єрмак умовив Зеленського не чіпати Гончарука... Єрмак тусив з предстаниками Президента США ... Гончарук презентував з повагою самого Єрмака , за два дні до його призначення його пропіарив ...За язик його ніхто не тягнув , зауважимо...
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Що зєля, що гончарук- хизуються здобутками попередників. Що за хня?
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Ну да деякий час можно піаритись на минулих досягненях, але, що робити з профанацієй?
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Через реформу швидкої, швидка на виклики не приїздить. Багато людей по Україні вже померли через це. Таку реформу треба негайно скасувати.
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