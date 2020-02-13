 Не пугайтесь военных и носите с собой паспорт: антитеррористические учения пройдут на Киевщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления СБУ в Киевской области.
"В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти", — сказано в сообщении.
СБУ призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие в связи со средоточением спецназовцев и военных. А также отнестись с пониманием к возможным неудобствам и ограничениям.
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"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — добавили в СБУ.
но ты считай что это ПАВИДЛО.
Позвоню воєнкому, зробимо на початку наступного тижня на Великополовецькому стрілецький день.
Оперативники СБУ охреніють від купи бійців в камуфляжі та зі зброєю )))
А шо?
А ти?
oksana dumajusobi)@dumajusobi 8 ч
щось поліцейські почали багато косячити, а чи не час нам за новою, але звичною вже традицією підвищити їхнього керівника?
наприклад прем'єром призначити?
ну, давайте, вам же хочеться!
Об этом рассказал командир разведывательного взвода второго батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов в интервью «Громадському».
«Армия погрязла в бумагах и комиссиях. Вот это все (показывает кипу бумаг и папок) командир взвода должен вести. На 14-15-й год документация командира взвода была намного меньше, нежели эта папочка. Тут все: журналы, журналы учета журналов, журналы помывки личного состава, журналы выдачи мыла и … куча всякой «дрочи». Списание боеприпасов сейчас в 100 раз усложнилось. То есть, ты выстрелил и потом 20 бумажек даешь», - объяснил Громов.
По его словам, командиры также должны проводить служебное расследование при малейшем происшествии и вести соответствующую служебную карточку.
«А потом еще иногда тебе говорят: а чего ты не принес гильзу? Ведь гильза латунная, ее надо сдавать. Солдат сломал палец - проводиться служебное расследование, служебная карточка, чтобы объяснить при каких обстоятельствах он сломал палец. Еще в это время командир взвода, роты должен заниматься боевыми действиями как-то», - отметил военный.
Среди кипы бумаг, которые Громов показал журналисту, лежал журнал индивидуальных бесед з военнослужащими. На вопрос, о чем он проводит беседы с бойцами, Громов ответил: «На национально-патриотические темы, как прошла Нормандская встреча, например».
Военнослужащий добавил, что ныне многое изменилось в армии и даже война ощущается уже по-другому.
«Да, война идет, но она уже стала не такой. Не в плане «непонятно», почему эта война, а непонятно вообще, как оно все происходит. По сравнению с 2014-2016 годами, даже с 2017 годом, уже по-другому. Куча бирок, куча всякой фигни… «Комната сохранения оружия», и это первая линия. Все такое… Там туалет - «туалет» подписано… Запреты стрельбы вообще, какие-то непонятные действия. И в армии поднялось обеспечение, поднялась зарплата и черты видят, что можно типа красть соляру, пытаться «нагинать солдатиков» и неплохо себя «чухать». Ну и так сейчас достаточно много вернулось. Некоторые даже с пенсий вернулись», - подчеркнул Громов.
Помимо этого, он анонсировал недобор людей на апрель этого года.
«Сейчас увольняются люди, новых людей нет, не приходят, и увольняются, увольняются… По моему мнению, на апрель-месяц будет критическое состояние по количеству. В Генштабе, я думаю, там комплектация 99%. Взмахом волшебной палочки за один день этого никто не сделает. Это нужно, чтобы было желание сверху, которое опустилось бы нормально вниз», - подытожил Громов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358712-odin_vystrel__20_bumahek_i_giljzu_nado_sdatj_komandir_razvedvzvoda_na_peredovoj_pokazal_skoljko_nuhno_zapolnjatj_bumag
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а ето шо такое? они шо там миниривать шо то собрались?
меньше пыла, панове...
Порох умудрялся во время жесточайших замесов 2014-15 годов народ понапрасну не шугать.