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Все про:дети (3852) школа (1994) Елена Зеленская (45)

 В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской

В рамках проекта Елены Зеленской по улучшению системы школьного питания в 500 учебных заведений со всей Украины отправились комиссии. До 28 февраля они должны предоставить отчеты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Цель обследования - углубленный анализ и оценка текущего состояния организации детского питания, а также изучение уровня удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами", — сказано в сообщении.

Институт образовательной аналитики с учетом соотношения сельских и городских образовательных учреждений отобрал 500 школ в разных областях страны.

В эти школы отправились комиссии, которые проверят техническое и санитарное состояние пищеблоков, рецепты и меню школьных столовых, доступ к воде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд обязал Минздрав разработать нормы питания в детсадах для детей с непереносимостью лактозы

"Параллельно представители комиссий смогут пообщаться с учениками и родителями по уровню их удовлетворенности школьным питанием, а также из первых уст получить замечания и пожелания", — отметили в пресс-службе.

Отчеты члены комиссий обещают предоставить до 28 февраля.

Организация здорового, рационального и безопасного питания в школах станет одним из компонентов Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды, разработку которой сейчас заканчивают Минздрав и Минобразования.

Также на Цензор.НЕТ: 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3175624
 
   
 Топ комментарии
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Перевіряти наявність зеленки в аптечках.
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Интересно , Зеленская чихает в локти , как велит Минздрав ? Все локти будут в соплях. Хоть посмеемся.
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Направте у дитсадочки- чому навіть за демографічної кризи потрібно платити хабарі, аби влаштувати дитину?
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Видимо те, кто требует хабари, надеются на вашу логику: "потрібно платити хабарі". Если бы хабари отказывались давать - их бы и не требовали.
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Молодец , Зеленская! Еда в школьной столовой должна быть под особым контролем!
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А який вибачте офіційний статус Лєни в Україні? Дружина Зєйла і мати його дітей?
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У Ленки в Украине есть только один статус - заключенная (за то что сдавала позиции украинских военных) А в малороссии Ленка это первая леди малоросии
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То пісець в зебіла логіка. А вона яким боком до шкільного харчування?
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Для цього коментатора не існують закони України, бо він вважає, що у нас земонархія.
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На жаль, не тільки в ТОГО комаментатора
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Да он уже весь СФ залили слюнями соплями как его обидели)) такая обидчивая попалась девочка)))))
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Она повар с высшим профильным образованием.
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Величайшая первая леди современности, забыл добавить
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все что я хотел сказать - сказал. Верю в Украину!
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Верь в кловуна своего. И плачь про образу ..тебя смотрю тут на каждом шагу ображають бедолагу...
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"Да если проезжающий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтоб отвечали «Всем довольны, Ваше Благородие!» А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия!..." (С)
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Є таке.Свіженька інструкція,що поширюється відомством Хомчака-Загороднюка :
В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 4635
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Скажите пожалуйста, на каком основании и по какому праву, эта курица, направляет куда то какие то комиссии? На каком основании эти комиссии созданы? и за какие деньги?
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За ЯКІ зрозуміло, а от за ЧИЇ, то питання.
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пипец,за чей счет этот банкет?кто оплачивать будет?(с)
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В Оман командировка смешной по стоимости покажется. А деньги все оттуда же, из бюджета.
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А может она в такой форме к выборам готовится ? Сани летом ?
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ох..вші морди! воно вважає що від кількості ревізорів та ревізій щось залежить?! чи вчтиелі (з своєї 4000Є з/плати) почнуть скидатись на харчування учнів?!
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вот какие все ГЛУПЫЕ на местах.... В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 8885 - ну никто ничего не знает и не понимает....- и вот появилась ОНА -зЭпЭрвая..., агов "премьер" - на выход...., расскажи какая она умная, как все очень тонко чувствует В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 8885 , и как ты с ней "советующийся"
п.с.
расходы на комиссии будут превышать КПД от самих "комиссий"
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Свиноботи вже приготувалися)))
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В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 9360

Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі

Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов

В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 6161
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Лицо у него какое то странное. Я бы даже сказал бы, что дебильноватое лицо.
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А покажи хоть кого-то из труппы клоуна с нормальным лицом?
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Увы, вы просите невозможное. Вы к фантастам обратитесь.
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Лєнка в шльопках по столовках шаріцца? Кращє б за наріком своїм пильнувала! Це шо, новий піар від єрмака?!
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Невже Юзік буде інспектувати шкільні їдальні!?
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А Юзик тоже в локти чихает ? А пиджак потом стирать надо, или когда на локтях засохнет, скребком для посуды пошкрябать ?
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Цікаво,яку державну посаду займає О.Зєлєнська,що так легко може ініціювати комісії з нардепами,й перевірками в школах ?
Чи то правду казали,що вирішальне слово у виборі головою ОПУ Єрмака належало Зєлєнскій ?
Бл...Якщо батьки захочуть сказати свої зауваження,чи побажання,то скажуть це САМІ в школі чи дитсадку ! Бо оплачують харчування зі своїх кишень !(крім деяких категорій пільговиків)
Може Лєнка хоче оплатити харчування зі свого фонду,чи за рахунок держбюджету ?
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жiнка найвеличнiшого пiсюанiста на фортепiано.




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За чей счёт пиарица коза? Или писсюанист из кипрского офшора на командировочные 500 "ревизорам" денежку дал?
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Ця тупа курка в інтерв'ю для Vogue казала, що вона продовжує писати сценарії для кварталу. То якого біса вона взялася за дитяче харчування? Вона шо: лікар, дієтолог, педіатр? Якщо у неї товста донька та чоловік їсть шаурму на заправках, то як можна цій дурепі довіряти здоров'я дітей - майбутнього покоління українців. Чи ці кривороги вирішили нас знищити разом з дітьми?
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Ленка - інспектор) Та її на на свиноферму не можна пускати. Бо вона розуміється виключно на віслюках.
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А за чей счет банкет? Кто оплачивает гулянки, жратву и жилье этих 500 комиссий? Клоунская жена из своих зарплат или за народные деньги эта толпа будет гулять?
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Это сколько портретов Президента нужно закупить и для каждого класса,а за эти деньги можно было бы с русскоязычных бесплатных школ ,сделать платные русскоязычные школы. В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 4014,
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