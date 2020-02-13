 В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Цель обследования - углубленный анализ и оценка текущего состояния организации детского питания, а также изучение уровня удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами", — сказано в сообщении.
Институт образовательной аналитики с учетом соотношения сельских и городских образовательных учреждений отобрал 500 школ в разных областях страны.
В эти школы отправились комиссии, которые проверят техническое и санитарное состояние пищеблоков, рецепты и меню школьных столовых, доступ к воде.
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"Параллельно представители комиссий смогут пообщаться с учениками и родителями по уровню их удовлетворенности школьным питанием, а также из первых уст получить замечания и пожелания", — отметили в пресс-службе.
Отчеты члены комиссий обещают предоставить до 28 февраля.
Организация здорового, рационального и безопасного питания в школах станет одним из компонентов Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды, разработку которой сейчас заканчивают Минздрав и Минобразования.
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п.с.
расходы на комиссии будут превышать КПД от самих "комиссий"
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі
Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов
Чи то правду казали,що вирішальне слово у виборі головою ОПУ Єрмака належало Зєлєнскій ?
Бл...Якщо батьки захочуть сказати свої зауваження,чи побажання,то скажуть це САМІ в школі чи дитсадку ! Бо оплачують харчування зі своїх кишень !(крім деяких категорій пільговиків)
Може Лєнка хоче оплатити харчування зі свого фонду,чи за рахунок держбюджету ?
В Одесі слідчі обікрали товариство незрячих, в якому проводили обшук. ВІДЕО