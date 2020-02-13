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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Найем (513) Укроборонпром (853)

 "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против ГАХК "Артем",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

Как он отметил: "Завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем

Источник: https://censor.net.ua/n3175623
 
   
 Топ комментарии
 
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
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В Україні поголовно всі заводи повинні вигравати суди в касабів "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем - Цензор.НЕТ 296
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В Україні поголовно всі заводи повинні вигравати суди в касабів
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Надо им подсказать, может и Крым с лугандой отсудят?
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Давно треба було ініціювати та провести експропріацію усього майна в Україні яким володіють кацапи. і акцій підприємств також.Просто забрати усе вкрадене і куплене українське майно.Аналогічно як вони вкрали наш Донбас і Крим. "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм - Цензор.НЕТ 2816
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Какой суд выиграл хоть?!и какая твоя доля шлюшка?
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Если учесть зар.плату Наема то он этим выиграшным иском едва ее оправдывает..А я этого КОЗЛА раньше УВАЖАЛ. 3 копейки ему цена в базарный день,.
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новина від Карла Волоха - новоспечений віцепрезидент України альфонс
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Ой спасибо, уважил, не зря свой хлеб ест в наблюдательном совете. А что, могли и проиграть кацапам?
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Не **й сирийские школы и больницы бомбить !
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"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
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Turkey To Add Ukrainian Active Defenses To Its German and U.S. Tanks Operating In Syria

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем - Цензор.НЕТ 2912

Коли турки встановили українську КАЗ на свої М60, та Леопарди втрати бронетехніки скоротились в рази, порівняно з операцією "Щит Євфрата".
УОП хоча б один танк Заслоном модернізував?
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Я увидела , что единомышленники уже написали то же , что и я думаю. Найем зарабатывает на свою зарплату. По крайней мере , считает , что он причастен к этому выигрышу , как и Коболев в Нафтогазе . Делки от бабла!
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Так я так розумію треба премію виписувати мільонів 5-10 тепер такому охрєнєнному менеджера! Негайно в касу!
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І себе,коханого,не забув:
"Це перемога усієї команди, у тому числі мого управління, яке провело безліч зустрічей і звернулось до усіх причетних органів влади, з проханням звернути увагу до цієї справи; але в першу чергу це заслуга нашого юрдепартаменту, адвокатів по справі і особисто Daniil Fedorchuk та Евгения Федюшкина."

Адвокати працювали,Суд виносив рішення,але й наш Мусько не пальцем роблний ,до когось звертався,з кимось зустрічався !
Недаром свою засекречену зарплату отримує !В «Укроборонпромі» засекретили премії та надбавки Найєма
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