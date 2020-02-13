 "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.
"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.
Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".
Как он отметил: "Завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов"
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Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
Коли турки встановили українську КАЗ на свої М60, та Леопарди втрати бронетехніки скоротились в рази, порівняно з операцією "Щит Євфрата".
УОП хоча б один танк Заслоном модернізував?
"Це перемога усієї команди, у тому числі мого управління, яке провело безліч зустрічей і звернулось до усіх причетних органів влади, з проханням звернути увагу до цієї справи; але в першу чергу це заслуга нашого юрдепартаменту, адвокатів по справі і особисто Daniil Fedorchuk та Евгения Федюшкина."
Адвокати працювали,Суд виносив рішення,але й наш Мусько не пальцем роблний ,до когось звертався,з кимось зустрічався !
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