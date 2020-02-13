EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  2181  142
Все про:Порошенко (17986) крымские татары (2246) АТР (7) Европейская Солидарность (256)

 Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что при необходимости привлечет все необходимые политико-правовые механизмы для возобновления финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

Об этом он заявил в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко отметил - если выяснится, что финансирование прекращено вследствие целенаправленной политики нынешней власти - это будет означать работу в страну-агрессора.

"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, которая будет занимать совершенно иную, уголовную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся ", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым

"В ближайшее время я подпишу обращение в Кабинет министров Украины, премьер-министру, министру финансов, культуры и дам свои предложения. Поскольку как я понимаю, в Законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - отметил пятый Президент Украины.

"Если эти шаги не помогут - мы точно будем обращаться к международной общественности, поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса. Все свои международные связи мы также привлечем к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить правду зрителям - как крымским татарам, так и украинской национальности", - добавил Порошенко.

Также читайте: Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

"Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - подчеркнул Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3175621
 
   
 Топ комментарии
 
Не ошибись, тебе сюда. Смотри не перепутай

Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3979
 показать весь комментарий
 


Грицько Нечоса (+25%)

Неповажні вчителі і бюджетники.
Ви знали що клятий Порох хотів вам бовдурам підняти зарплати з нового року 30% -70%.
Неповажні пенсіонери .
Ви знали , що мародер як ви його називаєте хотів з нового року підняти пенсію і встановити 13 пенсію.
Тепер живіть так як проголосували.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
да видим мы всё.

в том числе и то, как вы, лугандонцы, Пороха на пожизненное на своём "народном трибунале" в Луганске осудили
Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2347
 показать весь комментарий
 
 
Карл Волох про Єрмака -- Я знаю деталі менш офіційні. Мені особисто про нього як особистість вони говорять більше, ніж вивчення його біографії, досить, до речі, сірої і нічого в ній особливо цікавого немає. Зокрема, я знаю з джерела, яке дуже-дуже викликає довіру, що частину свого життя і кар'єру пан Єрмак робив завдяки жінкам. Причому старшим за нього віком і дуже-дуже заможними.
- Він був "тимурівцем"? Він доглядав за літніми жінками?
- Схоже на те. Одна - дуже відома спортсменка, також досить заможна і впливова людина. Інша - бізнесвумен, також жінка має ім'я відоме в Україні, дуже і дуже. Незважаючи на те, що вони були старші від нього за віком, він з ними жив, зустрічався і так далі. І вони вводили в той світ, де, очевидно, він і побачився, вже познайомився з Зеленським і так далі, і тому подібне.
- Ви змалювали ледь не Річарда Гіра у відомому американському фільмі "Американський жигало".
 показать весь комментарий
 
Це теж «шоколадні?»
«Радники Зеленського збрехали про загиблих на Донбасі братів.
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
 показать весь комментарий
 
Почему зебилы и кремлеботы ненавидят одних и тех же?! при этом не пишут гадостей про петушариев, мертведчуков, каломойш, путиных? Может потому что это одна команда?!
 показать весь комментарий
 
 
+1. Была бы тема про Портнова то ЗЕбильное стадо аж усералось бы комплиментами сыпало и жопу лизало...
 показать весь комментарий
 
 
Хех, потихеньку забувають люди Петра, забувають
 показать весь комментарий
 
 
Смысле забывают, ты смотри как всё ЗЕбильное стадо гавкает аж усераеца с пеной у рта....вот ты например. Порошенко популярен как никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Дебіли ніколи і не пам"ятали, а адекватні будуть пам"ятати віка, як Мазепу, Петлюру,Бандеру, а цього малороського єврея, якщо і згадають, як зека, а то і гірше.
 показать весь комментарий
 
 
ну ти і зрівняв, - Бандеру і Мазепу з соєвим гівном
 показать весь комментарий
 
 
Я против чтобы мои деньги отдавали частному телеканалу. Точка. Пусть порохоскот свои выкладывает на содержание первого вице-премьера руского Крыма
 показать весь комментарий
 
 
Та ніхто на твої лугандонські 30 срібняків, не покушається.
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя, не вопи так громко.
Никто эту помойку спасать не будет. А раз ты так о ней заботишься, то вытащи деньги из своего собственного кармана и помоги сам этим паразитам, жлобяра!
 показать весь комментарий
 
 
А ті 50 мільйонів, що з наших податків виділені на АТР, ви собі по карманам розсуєтє?
А хуцпА у вас не загнеться?
 показать весь комментарий
 
Можно 50 млн перенаправить на лечение раненых бойцов, такая мысль к тебе не приходила?
 показать весь комментарий
 
Шёл 2020 год, ЗЕбильное стадо продолжало садить Порошенко в тюрьму, и попутно героически выгонять его на Ростов...Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6709
 показать весь комментарий
 
 
А если все таки посадят, что вы потом будете делать.
 показать весь комментарий
 
 
Если, кококо может быть, вот - вот на днях, уже совсем скоро...ЗЕбильное стадо вы напоминаете кружок анонимных алкашей которые уже целый год рассказывают другу другу как Петю посадят..утешают, подбадривают друг дружку..ахаа ору с ЗЕбильного чучела))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну сам и финансируй эту частную лавочку. АРТ-канал принадлежит не государству,
ООО «Атлант-СВ», которое помимо телевещания занимается: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами и т.д. Список большой. ТОВ ТК АТЛАНТ- СВ
 показать весь комментарий
 
А може бути так, що невдовзі Порошенко і Коломойський зустрінуться. Вони зможуть разом навіть погуляти. Їм буде про що порозмовляти. Після оголошення своїх вироків вони в тих розмовах на прогулянках в тюремному подвір'ї, будуть шукати відгомін колишньої своєї велиічі.
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет свыня "пивлекала,освобождала и боролась"за Крым.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем финансировать украинский АТР? Пусть татары смотрят каналы вроде Россия 24. Какая разница?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх