 Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко

Об этом он заявил в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Порошенко отметил - если выяснится, что финансирование прекращено вследствие целенаправленной политики нынешней власти - это будет означать работу в страну-агрессора.
"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, которая будет занимать совершенно иную, уголовную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся ", - подчеркнул Порошенко.
"В ближайшее время я подпишу обращение в Кабинет министров Украины, премьер-министру, министру финансов, культуры и дам свои предложения. Поскольку как я понимаю, в Законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - отметил пятый Президент Украины.
"Если эти шаги не помогут - мы точно будем обращаться к международной общественности, поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса. Все свои международные связи мы также привлечем к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить правду зрителям - как крымским татарам, так и украинской национальности", - добавил Порошенко.
"Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - подчеркнул Порошенко.
в том числе и то, как вы, лугандонцы, Пороха на пожизненное на своём "народном трибунале" в Луганске осудили
- Він був "тимурівцем"? Він доглядав за літніми жінками?
- Схоже на те. Одна - дуже відома спортсменка, також досить заможна і впливова людина. Інша - бізнесвумен, також жінка має ім'я відоме в Україні, дуже і дуже. Незважаючи на те, що вони були старші від нього за віком, він з ними жив, зустрічався і так далі. І вони вводили в той світ, де, очевидно, він і побачився, вже познайомився з Зеленським і так далі, і тому подібне.
- Ви змалювали ледь не Річарда Гіра у відомому американському фільмі "Американський жигало".
«Радники Зеленського збрехали про загиблих на Донбасі братів.
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
Никто эту помойку спасать не будет. А раз ты так о ней заботишься, то вытащи деньги из своего собственного кармана и помоги сам этим паразитам, жлобяра!
А хуцпА у вас не загнеться?
ООО «Атлант-СВ», которое помимо телевещания занимается: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами и т.д. Список большой. ТОВ ТК АТЛАНТ- СВ