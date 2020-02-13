EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Общество
  6118  133
Материалы по теме:
Все про:Крым (22356) Кориневич Антон (31) Ташева (4) Свиридова Дарья (2)

 Зеленский хочет создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину

Владимир Зеленский обсудил с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой актуальные проблемы украинцев на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В сообщении отмечается: "В начале встречи Глава государства попросил руководителей Представительства в АР Крым проинформировать, какую помощь он как Президент может предоставить в текущей работе. Владимир Зеленский отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации на Крымском полуострове непосредственно от людей, которые там находятся.

"Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму. Чтобы они давали нам информацию и чтобы мы могли через вас ее получать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич

Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты во время его встречи с Президентом Турции.

Зеленский хочет создать для крымчан город-сад при въезде на материковую Украину 01

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома ", - отметил Президент и призвал Антона Кориневича стать двигателем этого проекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич

Владимир Зеленский также сделал акцент на важности реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских заведениях высшего образования.

"Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз", - отметил Глава государства.

Представитель Президента сообщил, что 12 февраля на КПВВ "Чонгар" состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека с участием жителей полуострова. Во время этой встречи крымчане рассказали о нарушении их прав в Крыму, а также о важности беспрепятственного доступа к качественным медицинским, образовательным, административным и другим услугам


Зеленский хочет создать для крымчан город-сад при въезде на материковую Украину 02

Антон Кориневич поблагодарил Владимира Зеленского за внимание к деятельности Представительства в АР Крым и подчеркнул важность дальнейшей совместной работы по проблематике оккупированных территорий, "чтобы Крым постоянно был на повестке дня".

Кроме того, Антон Кориневич просил Президента способствовать ускорению доработки законопроекта по защите политических заключенных, представил видение концепции переходного правосудия и подчеркнул важность поддержки крымскотатарского народа.

Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление нашего государства на международных площадках.

"Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ожидает, что Украина - действительно Европа и свобода", - заявил Антон Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3175620
 
 
 Топ комментарии
 
Клоун он даже имея ксиву презЕдента все равно остается клоуном..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Света нет, воды не дали,
Срали все, смывать не стали,
Лучше чая заварить, или воду поделить...
Койки летние пустуют, сад спилил я на дрова,
Приезжайте к нам ребята, поддержать вам нас пора
Обещал вчера Аксенов, что мы лучше заживем…
Тут я сильно сомневаюсь, хоть в России и помрем
Крым сейчас как та помойка, горы мусора везде
И до всех сейчас доходит, что крысчане все в ПИ-ДЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Раз перешли на поэзию

Ліна Костенко - Між іншим

Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
 показать весь комментарий
 
 
Ліна Костенко - це термояд української поезії за концентрацією вибуховової енергії.
 показать весь комментарий
 
Пля, ну как мог Господь поставить эту зе-гниду?...
Неужели она будет вонять ещё сколько лет?..
 показать весь комментарий
 
 
Какой же Оно дебил. Для сепаров создавать все условия. Да срать они хотели на твой сад. Они только ржать будут что хохлы им все условия создали и только увеличится туризм в окупированном крыму. Лучше бы условия для беженцев и переселенцев создали в Украине, ато они уже во всем разочаровались и выезжают за границу и на окупированные территории от вашего покращення.
 показать весь комментарий
 
 
все украинцы и украинки должны срочно отрастить дойные железы не менее 50 см для массового доения при виде платежек за коммуналку, штрафов за нарушения авто и проч.санкций, доение, начатое предидущей властью продолжается по новым, повышенным скоростным режимам!
 показать весь комментарий
 
От ЧОРГАРА до КИРИЛОВКИ уже 7 лет трассу не ремонтируют,обочину не обкашивают.
КАК ПРИЯТНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЭТИХ КЛОУНОВ ЧИТАТЬ.У Чонгара одни солончаки , эти ЗЕдебилы ********* колючку собираются высаживать.?
 показать весь комментарий
 
 
краще зробіть що би люди не тікали з України в Польщу та Кацапстан... звикли до ленінських та червоних кімнат та думають ще старими мірилами.
 показать весь комментарий
 
 
Віслюк Оманьский не президент. Там у вас завхоз президентом працює.
 показать весь комментарий
 
 
місто-сад! це ті 500 квартир що Ердоган пообіцяв?! що воно меле?!!!
 показать весь комментарий
 
100 школ, 100 садиков и 100 стадионов уже построил?
З000 новых скоростных трасс уже за газпромовские деньги построил?
Лавина инвестиций уже накрыла Украину?
Экономический прорыв, Гончаруком анонсированный, уже свершился?
Ну теперь можно и город-сад строить.
Денег же в бюджете миллиарды несметные.
ЗЕДЕБИЛЫ высочайшей пробы.
 показать весь комментарий
 
 
200 приемных отделений еще построит.
 показать весь комментарий
 
Для крысчан нужно создавать ни город-сад , а дать им воду тфу.... пардон - в рыло !!! Зеленський хоче створити для кримчан "місто-сад" при в'їзді на материкову Україну - Цензор.НЕТ 1473
 показать весь комментарий
 
 
А ещё вылизывайте им сраки при пересечении границы. И чище будут, воды же там нет, и покажете свою любовь и доброжелательность.
 показать весь комментарий
 
 
Я даже представляю как крысчаны и даунбаситы хохочут... Они по украинсцам стреляют а Украина им в ответ бесплатно свет, газ, воду, льготы на поступление в ВУЗы по справкам от Захарченка а теперь еще сады цветущие строить собралось. А хохлам очередное повышение цен, тарифов и поборов. Ето идет присоединение Украины к крыму и даунбасу а не наоборот
 показать весь комментарий
 
 
А мне кажится шо крымчанам на вьезде достаточно показать Осла, играющего пуем на пианино. И вот они подумают - раз Осел может играть пуем - то почему я рагами не смогу?
 показать весь комментарий
 
Один сады создает, другой со спутников перепись населения делает... Идиоты
 показать весь комментарий
 
 
На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов борца Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева» - це з Вікіпедії і все про особисте життя Єрмака , помощнік бандюка НА ПРОТЯЧЗІ ТРЬОХ СКЛИКАНЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Сначала создайте город-сад везде в Украине
 показать весь комментарий
 
 
1. Зеленский хочет создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину.

2. Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма.

Остается только догадываться, что будет построено в результате.
 показать весь комментарий
 
 
Товарищи! Построим коммунизм в отдельно взятом городе! Уря!
 показать весь комментарий
 
 
Я верю город будет! Я верю саду цвесть, когда такие люди у нас в стране есть!
 показать весь комментарий
 
А українцям він нічого не збирається побудувати? Все зрадникам та сепаратистам.
 показать весь комментарий
 
 
воно вже створило "країну-сад" для українців ...тепер про крис що кричали расися-расися приди "заботится" ...
яке воно ...навіть слів немає ...амеба за рівнем розвитку у рази вище стоїть ...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх