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 Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден по амнистии, а обвиняемый в убийстве самой Ноздровской изменил свои показания, - юрист Маляр

Осужденный за убийство сестры Ирины Ноздровской вышел на свободу по амнистии, а обвиняемый в убийстве самой Ноздровской изменил свои показания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила юрист и правозащитница Анна Маляр.

"Сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровськои, потому что другие политические реалии. Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет... Или, скорее, наоборот... Общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно...

А самое интересное начинается именно сейчас... Россошанский-сын, осужденный за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии. А Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, его заставили признаться.

Конечно, одно его признание или наоборот отрицание собственной причастности не может быть положено в обвинения, и меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления, и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого Россошанского. И у меня есть свое мнение и выводы... Я считаю, что причастных более одного... но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых ....

Поэтому на всякий случай сообщаю, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 25 февраля 2020 в 13.30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киев!", - написала она.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения для Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской

Источник: https://censor.net.ua/n3175617
 
 
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В общем, никто неувиноват, хорошо расследовали, респект...((
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Капитал, у нас править бал.
Продажне судочинство України.
Ганьба!
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Суді, най ваші дітки отримають таку долі, як сестри Ноздрівські.
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"Сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровськои, потому что другие политические реалии. Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет... "
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наша судебная система неизлечимо больна.. судей нужно вешать еще на стадии вступительных экзаменов на посаду судьи..
в судьи идут моральные уроды и подонки!
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Вата, кругом вата, никому дела нет. Вареников напихаться и «сватов» смотреть. А кто чего вякнет, менты тут как тут...
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В якій ще країні світу засуджені за умисне вбивство виходять по амністії.І коли в нашій країні почнуть притягувати суддів за неправомірні вироки?
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