 В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.
В Германии выписали из клиники первого из 16-ти пациентов, проходящих лечение в результате заражения новым коронавируса. Как сообщили в министерстве здравоохранения Баварии в четверг, 13 февраля, выписанный человек снова полностью здоров и не является заразным. Все необходимые критерии для выписки пациента были выполнены, несколько тестов на наличие вируса Sars-CoV-2 оказались отрицательными.
В Баварии проходят лечение еще 13 пациентов - все они так или иначе связаны с фирмой Webasto, которая производит комплектующие для автомобилей, отмечает агентство новостей dpa. Выписанный пациент также является работником этой компании. Сотрудники фирмы заразились коронавируса от китайской коллеги, прибывшего из КНР.
Как отметили в мюнхенской клинике, в которой проходят лечение еще восемь пациентов, все они находятся в стабильном состоянии, симптомы заболевания преимущественно отсутствуют, вскоре они должны покинуть медицинское учреждение.
Еще двое пациентов в Германии находятся в клинике университета Франкфурта-на-Майне. У них вирус был обнаружен после эвакуации из Ухани. Они пока будут оставаться в клинике несмотря на то, что состояние их здоровья хорошее. По словам представителя медицинского учреждения, дата их выписки пока не установлена.
К завершению карантина тем временем готовятся другие прибывшие из Ухани, которых разместили в казарме в земле Рейнланд-Пфальц, - 122 эвакуированных лица и 22 волонтера немецкого Красного Креста. 14 февраля их снова должны обследовать на наличие вируса, если тесты окажутся отрицательными, то в воскресенье, 16 февраля, карантин будет завершен".
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