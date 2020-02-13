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 Политика Украины
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 Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак встретился с послами G7

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Руководитель ОП проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - заявил  Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

Читайте: Будет несколько обменов пленными, - Зеленский

"Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен", - отметил Ермак, напомнив, что Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.

Руководитель Офиса Президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Также читайте: На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3175612
 
 
 Топ комментарии
 
Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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Вот он и привлёк московитского агента...
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Та да. Від публічності оманського вояжу бубочкі аж очі різало

Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8961
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все, уходи в монастірь или вешайся
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Я так понимаю, что терпилу поставили в колхозах коровам вымя проверять, а Ермак будет президентом, хотя в его обязанности входит только проверка работы ксероксов и вымытость полов в ОПе. В Омане произошёл переворот в Украине?
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У нас Єрмак - "старшОй". Я так розумію, посли не хочуть спілкуватися з Єрмаком через Зєлєнского. Тому цього кур'єра просто вирішили не залучати до серйозних розмов.
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Ні, він потомок андрофагів і тягне їх сторону Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 9415
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ТА нет, он очередной клоун ДЕБИЛ из 95-го толи года ,толи столетья.
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Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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А не в Минску ли такие вопросы должны обсуждаться?
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І Мінськ тепер ОПа, і Банкова у Києві - теж ОПа.
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Ждём новых побед!!! Сколько тут до октября осталось. Как то вот неясно с беженцами, как Ермак собирается 2 млн, человек собрать по миру, и обратно туда отправить, там и делать то нечего теперь, люди не поедут на руины. И кто тогда на этих выборах голосовать будет, ихтамнеты?
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Все вменяемые и желающие уже оттуда выехали и фиг туда вернутся.
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Так вот и вопрос, кто там будет голосовать и за кого? Думаю паабидит «единая расисся», вопрос, это Украине нужно? Нет! А почему это так нужно Ермаку и зелефилам?
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Повторю свою крамольную мысль -- Пятилетний карантин на избирательное право и фильтрационные мероприятия, а потом уже выборы.
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Почему крамольную? Так поступило бы вменяемое руководство любого государства, но у нас другой случай, нарид проголосовал за предателей...
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БЕЖАТЬ, КАК НА СРАЧКУ - торопить события; очень спешить.
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Как у Ермака с Ху*лом всё синхронно- только Ермак обсуждает очередную сдачу территорий Украины, как параша (новость 3 минуты назад) усиливает огонь.
Ермак обсудил с послами G7 новый обмен пленными и разведение сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 6343
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А зачем усиливать огонь, если обсуждается сдача? Огонь ведь наоборот - только усиливает напряжение и откладывает развод войск.
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Не с нашим обосравшимся говнокомандующим. Этим они давят на перелякованого осла. Нас убивают, а эта конченная **** все договаривается дальше о сдаче наших территорий и людей. Будьте вы прокляты во все времена, кремлевские твари.
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Кто вас кацапов знает, куда не влезете везде война и разруха...
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Потому что Ермак сегодня базарит не с представителями Ху*ла, а с представителями G7, откуда ваше Ху*ло выперли. Надо читать новость прежде чем задавать дурацкие вопросы. Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8095
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Штепу в первую пятёрку зачислить на обмен
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Нормандия-2019: что Зеленский привез со встречи с Путиным.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го

Прекращение огня - до конца этого года

Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
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Развели лохов, сдали территории, ухайдокали чертову уйму людей. Вот все достижения обосранных ослов.
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Молодец, Ермак! Миру мир!
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А з тюркських мов "ермак" - це ЗРАДНИК!
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Гібридненький такий двоголовий "Богдан Хмельницький" ліпиться для здачі Ураїни рашистам - козачок від Хууууіла КОЗАК та єрамчок від під прикритям Бубочки новтіній слуга рашистської імперії тільки від України ЄРМАК
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та що б не казав зараз наш вялікій дипломат Приставка - йому кінець як диплолмату . Йти треба було з Зеркаль. А пінок пад зад - це таке позорище!!!
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какого хера зебилермак проводит встречу,где МИД или хотя-бы нелох42-й?
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Ермак сегодня с утра пригласил в ОПУ Баканова и Авакова. Ни тот ни другой не приехали. Правильно.
Кто такой Ермак? Он даже не госслужащий.
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впн козломордый флаг втулило))исправим
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Єрмак свою карьєрну стежку протоптував з молоду з двома ДУЖЕ пристаркуватими багатими тьотями, не гуртом жив з ними - по черзі
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хтось зможе найти у його біографіях про сім"ю? щоб аправергнуть чутки про його альфонство
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ОСЬ ЩО ВИЧИТАЛА ПРО ЄРМАКА В ВІКІПЕДІЇ На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов борца Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева»[8]. З скликання ВР він помічник бандюка від ПР !!!
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що ця секретарка собі дозволяє??? вона повинна гострити олівці й заправляти картріджи у прінтерах, а не готувати капітуляцію, перед сраною фєдєрашкою
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Ця Зе-скретарка повинна стояти раком і не вагітніти рускім міром
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Колись ми думали, що ця ЗЕбанда в Офіс перейменувала богодєльню для Зе заради люстрованого Богдана , а заарз усе стало на свої місця - Богдан тільки зробив перші кроки у перетворенні кабінету канцеляриста - слуги президента у офіс справжнього керманича, змінившого сіру шкірку на зелену мантію антиконстутційного віцепрезидента . Це я к бізнесом володіє якась дурепа, а рулить цим бізнеом її коханець,офіспри цьому імені дурепи
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Зливає Україну, кацапське падло!
Зебіли, радійте, щоб ви повиздихали.
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Що це баран меле ???? Він точно знає що ***** до жовтня дасть команду вивести всю кацапську шелупінь з Донбаса ??Як курва ці дєбіли біля корита влади вже заіпали !(
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А Україна, в цей час, збирається капітулювати перед сраною фєдєрашкою...
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Накануне больших перемен? ANTI-COLORADOS 13 ЛЮТОГО, 2020

Складывается впечатление, что Турция двинула на юг всю свою армию, а это указывает на серьезность ситуации, поскольку просто так, без приказов, которые отдаются в рамках осуществления военного плана, утвержденного и введенного в действие, ни один танк никуда не двинется. А тут речь идет не о десяти или даже ста машинах, на границу с Сирией движутся сотни единиц техники.
В этой связи, важным является нынешний визит президента Эрдогана в Пакистан. Когда только начинался замес в Сирии и когда коалиция мусульманских стран была готова вступить в Сирию, но Обама остановил это уже почти начавшееся движение войск, были сформированы две ударные группы. Одна должна была идти с Юга, из Саудовской Аравии, а вторая - из Турции. Именно тогда возник очень продуктивный диалог Пакистана и Турции, в результате чего, северная, турецкая группировка формировалась и с участием Пакистана. Возможно, Эрдоган поехал туда для того, чтобы возобновить былую коалицию и пригласить Пакистан выступить единым фронтом.
Между прочим, в самой Турции уже определились, кто их главный враг. Это не профессиональный опрос, а твиттерский, но сделан турком в Турции, для своих соотечественников. Вот его результаты:Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7 - Цензор.НЕТ 1068
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У вас завхоз керує державою?! А хто його обирав?!
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что значит хотим? Кто ее начал?Нужно хотеть что бы оккупант убрался с украинской территории вместе с сепарами и ублюдками,которые призывали его.
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Hellis@13Hellis_13 36 мин

с послами G7 официально встречался Ермак, проталкивая российское видение ситуации на Донбассе.
Зеленский получил новую роль "ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ": и возить с собой надоело, и выбросить пока нельзя.
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"Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак" -> Оккупированный Крым тоже имелся в виду?
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Если в госдуму московии - то вполне возможно!
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Прекратить войну? А что территории окупированные уже никто не собирается отвоевывать? F А давайте прекратим все уголовные дела на преступников и отпустим их домой из тюрем. Вы же хотите мира и они нашилюди
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Є ще більш радикальний спосіб (до речі, дуже популярний наприкінці першої світової): штик - у землю, і братання до посиніння.
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Самый быстрый способ закончить войну - это потерпеть поражение. (Д. Оруэлл)
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А що це означає: "...ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну..."? Я так розумію, здатися? І чому знову найближчі помічники - "свої люди"? Виходить, Зє! довіряє тільки "своїм"? А як же українці? Невже нікому з них він не довіряє? До чого ж тоді "будем советоваться с народом"? То 37 мільйонів, що, "свої"? Мама дорогая, куди я потрапив і де мої речі Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7 - Цензор.НЕТ 7585
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вот в это самое-"хотим прекратить войну" всё и упирается.Почему этот ПРОРОССИЙСКИЙ Ермак так и не уточнил,на каких условиях для Украины и каким путём?Уже давно бы всё прекратилось,если бы видщение условий конца войны Украины и верхушки российской администрации совпадали.Но украинская сторона не допускала признания оккупированного Крыма российским и подлежность токкупированных территорий Донбасса Кремлю.А как СЕЙЧАС видит команда условия приемлимости принятия договоров?Все объявленнные зеленским "красные линии" оказались уже "не красными" и "подковёрное шушуканье с Кремлём" даёт массу сомнений.Ведь ранее "демилитаризованные" три пункта отвода украинских войск таки оказались под боевиками,как и предупреждали Зеленского украинские политики,ветераны АТО и гражданские активисты.Но Зеленский решил "самостоятельным" от народа быть со своей спешно набранной на вокзалах командой.Что сейчас должна уступать Кремлю Украина в обмен на- "Ну.может и рассмотрим вопрос пленных,а может и нет...Но вы (Украине) делайте-делайте нам уступки уже сейчас..."
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