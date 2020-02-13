 Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак встретился с послами G7

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Руководитель ОП проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.
"Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - заявил Ермак.
Руководитель Офиса Президента напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.
"Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен", - отметил Ермак, напомнив, что Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.
Руководитель Офиса Президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го
Прекращение огня - до конца этого года
Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
Кто такой Ермак? Он даже не госслужащий.
Зебіли, радійте, щоб ви повиздихали.
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Накануне больших перемен? ANTI-COLORADOS 13 ЛЮТОГО, 2020
Складывается впечатление, что Турция двинула на юг всю свою армию, а это указывает на серьезность ситуации, поскольку просто так, без приказов, которые отдаются в рамках осуществления военного плана, утвержденного и введенного в действие, ни один танк никуда не двинется. А тут речь идет не о десяти или даже ста машинах, на границу с Сирией движутся сотни единиц техники.
В этой связи, важным является нынешний визит президента Эрдогана в Пакистан. Когда только начинался замес в Сирии и когда коалиция мусульманских стран была готова вступить в Сирию, но Обама остановил это уже почти начавшееся движение войск, были сформированы две ударные группы. Одна должна была идти с Юга, из Саудовской Аравии, а вторая - из Турции. Именно тогда возник очень продуктивный диалог Пакистана и Турции, в результате чего, северная, турецкая группировка формировалась и с участием Пакистана. Возможно, Эрдоган поехал туда для того, чтобы возобновить былую коалицию и пригласить Пакистан выступить единым фронтом.
Между прочим, в самой Турции уже определились, кто их главный враг. Это не профессиональный опрос, а твиттерский, но сделан турком в Турции, для своих соотечественников. Вот его результаты:
Hellis@13Hellis_13 36 мин
с послами G7 официально встречался Ермак, проталкивая российское видение ситуации на Донбассе.
Зеленский получил новую роль "ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ": и возить с собой надоело, и выбросить пока нельзя.